NEOS Wien/Döbling: Radweg Krottenbachstraße von Bezirksvertretung beschlossen

Baulich getrennter Radweg im Zuge notwendiger Straßenbauarbeiten

Wien (OTS) - Obwohl sie eine Hauptverkehrsroute für den Radverkehr ist, ist die Krottenbachstraße für Radfahrer_innen sehr unangenehm und gefährlich zu befahren. Dank einem NEOS-Antrag, der gestern in der Bezirksvertretungssitzung Döbling beschlossen wurde, soll nun im Zuge der ohnehin notwendigen Wasserleitungssanierung ein sicherer, baulich getrennter Radweg entstehen.

„Ich freue mich sehr, dass unsere Forderung nach einem baulich getrennten Radweg in der Krottenbachstraße nun mit den Stimmen von NEOS, SPÖ und Grünen endlich umgesetzt wird. Hier entsteht ein richtiges Zukunftsprojekt für die Bürgerinnen und Bürger“, so Nandita Reisinger-Chowdhury, Klubobfrau von NEOS Döbling.

NEOS Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner fügt hinzu: „Der Radweg Krottenbachstraße war mir schon als Bezirksrätin ein Herzensanliegen. Daher freue ich mich ganz besonders, dass diese für die Döblingerinnen und Döblinger so wichtige Radverbindung nun endlich umgesetzt wird und es hier bald allen Altersstufen ermöglicht wird, mit dem Fahrrad klimafreundlich mobil zu sein."

In ganz Wien setzen sich NEOS-Bezirksrät_innen für sichere Radwege und durchgängige Radverkehrsnetze ein. So wurde diese Woche am Neubau der Antrag für einen flüssigen und querungsarmen Gürtelradweg (insbesondere im Bereich Westbahnhof) angenommen, und in Hietzing ein Radweg entlang der neu zu errichtenden Verbindungsbahn eingefordert. Der Ausbau der Fahrradinfrastruktur ist erklärtes Ziel der rot-pinken Wiener Fortschrittskoalition.

