Santander Consumer Bank als „Beste Direktbank Österreichs 2020“ ausgezeichnet

Die Santander Consumer Bank wurde vom Fachmagazin "Börsianer" zur besten Direktbank und zweitbesten Spezialbank 2020 in Österreich gekürt.

Wien (OTS) - Das Fachmedium “Börsianer” zeichnete in seinem jährlichen Ranking die Santander Consumer Bank als beste Direktbank und als zweitbeste Spezialbank 2020 in Österreich aus. Zum sechsten Mal in Folge wurden für das goldene Ranking 159 Unternehmen aus der Finanzbranche geprüft: Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen wurden – auf Basis von Kennzahlen zur Unternehmensperformance und Bewertungen durch Mitbewerber und Redaktion – nach qualitativen und quantitativen Methoden in einem dreisäuligen Scoring-Modell bewertet.

“ Die Auszeichnung zur besten Direktbank und zweitbesten Spezialbank in Österreich ist eine Bestätigung für die herausragende Leistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, speziell in dieser besonders herausfordernden Zeit der Pandemie. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch bei ihnen sowie allen Partnern und Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken, bedanken ”, freut sich Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank.

Dominik Hojas, Chefredakteur und Herausgeber des „Börsianer“: „ Der Trend zum Online-Banking ist ungebrochen. Die ‚Santander Consumer Bank‘ bietet den Sparern seit Jahren eine sehr gute Mischung aus Top-Konditionen, Service und Sicherheit. Neben zahlreichen Innovationen punktet die Bank im goldenen Ranking des ‚Börsianer‘ mit einer soliden Bilanzentwicklung. Die ‚Santander Consumer Bank‘ wird daher nach objektiven Kriterien von uns als beste Direktbank in Österreich ausgezeichnet. Ich gratuliere dem Team rund um CEO Olaf Peter Poenisch zu dieser exzellenten Leistung. “

Finanzunternehmen im Härtetest 2020

Die Auszeichnung „Beste Finanzunternehmen in Österreich 2020“ wird von dem Fachmagazin „Börsianer“ nach qualitativen und quantitativen Methoden in einem dreisäuligen Scoring-Modell (erstens Peergroup, zweitens Kennzahlen, drittens Redaktion) ermittelt und vom unabhängigen Wirtschaftsprüfer BDO Austria ausgewertet. Das Ziel des goldenen Rankings ist, den Kundinnen und Kunden von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen einen Überblick über die besten Unternehmen in Österreich zu geben. Insgesamt werden dafür 14 Gesamt- und Rubriksieger sowie 10 Sonderpreise aus fünf Branchen prämiert. „Börsianer“ ist ein auf die Finanzbranche spezialisiertes Fachmagazin mit Sitz in Wien. Das Magazin gilt in Branchenkreisen als wesentliche Informationsquelle über den Finanzsektor, seine Rankings sind ein anerkannter Maßstab in der nationalen Finanzbranche.

