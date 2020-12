Stadtwerke: Mit grüner Technologie aus Krise „herausinvestieren“

Gewessler und Fida: Klimaschutz ist unsere gemeinsame Aufgabe

Wien (OTS) - Green Deal, Klimaneutralität 2040 und Innovationen waren die Themen des achten VKÖ-Stadtwerketages. FachexpertInnen aus Politik, Kommunalwirtschaft und Wissenschaft trafen sich auf Einladung des Verbandes kommunaler Unternehmen Österreichs (VKÖ) zu ihrer Jahreskonferenz – coronabedingt zum ersten Mal zur virtuell.

Fida: Wir halten die Städte am Laufen

„Die kommunalen Unternehmen waren in den letzten Monaten massiv gefordert. Wir haben trotz Corona-Krise unsere Leistungen erbracht und die Städte und Gemeinden am Laufen gehalten. Das Jahr 2020 wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Das, was wir gelernt haben, wird uns auch bei Herausforderungen in Zukunft helfen“, sagt Gerhard Fida, Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen Österreichs: „Die Nachhaltigkeits-Ziele 2030 rücken immer näher – und wir können sie nur gemeinsam und mit entsprechenden Investitionen in grüne Technologie erreichen. Die Investitionen in die Energiewende könnten uns aber auch helfen aus der jetzigen Krise „herauszuinvestieren“. Die österreichischen Stadtwerke sind bereit, zur Ökologisierung des kommunalen Lebens: Wir wollen aktiv zur Klimaneutralität beitragen. Wir sind gewappnet und sprühen voller Ideen für die nächsten Jahre und brauchen dazu auch Investitionsmittel als Unterstützung.“

Gewessler: Zwei zusätzliche Klimaschutzmilliarden

„Es freut mich sehr zu sehen, dass dort, wo Bund, Länder, Städte und Verkehrsunternehmen zusammenarbeiten und ihre Kompetenzen konstruktiv einbringen auch Lösungen entstehen – Klimaschutz ist unsere gemeinsame Aufgabe, die wir nur mit der engagierten Unterstützung aller bewältigen können! Als Teil der grünen Konjunkturbelebung in Österreich stehen uns in den nächsten beiden Jahren zwei Klimaschutzmilliarden zusätzlich zur Verfügung. Das ist mehr Geld, als jemals in Österreich für den Klimaschutz aufgestellt wurde – ein wichtiger und notwendiger Erfolg. Wir können damit bestehende Initiativen aufstocken und neue angehen – die Stichworte dazu lauten: Raus aus Öl, Sanierungsoffensive, E-Mobilität, aktive Mobilität, Stärkung sozial benachteiligter Haushalte in der Transformation und vieles mehr“, so die Bundesministerin Leonore Gewessler.

Fida: Infrastruktur der Kommunen ist immer da

„Wir sehen, dass jede einzelne unserer Leistungen für die Menschen in unseren Gemeinden, für ihre Daseinsvorsorge wichtig sind. Wir versorgen die Bürgerinnen und Bürger mit Energie, Strom, Gas, Wärme, mit Wasser und wir entsorgen Abwasser und Abfall im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Der öffentliche Nahverkehr und Telekommunikationsdienstleistungen sind ebenfalls nicht wegzudenken“, sagt Fida, „damit das auch in den nächsten Jahren so bleibt, investieren wir in neue Technologien und in helle Köpfe, und tauschen uns international aus, um up to date zu bleiben.“

In Krisenzeiten ist es besonders wichtig, dass die breite Palette der Daseinsvorsorge in Österreich verlässlich und reibungslos funktioniert.

Maier-de Kruijff: TeilnehmerInnen-Rekord zeigt Interesse an Stadtwerke-Plattform

„Wir haben uns auch dieses Jahr wieder dafür eingesetzt, eine Plattform zum Informations- und Wissensaustausch zu schaffen und ein Programm zusammenzustellen, das die Verbandsmitglieder optimal unterstützt und umfassendes Know-how für aktuelle Herausforderungen bietet. Besonders freue ich mich daher darüber, dass wir auch dieses Jahr wieder einen neuen TeilnehmerInnen-Rekord verzeichnen können.“ berichtet Geschäftsführerin des VKÖ, Heidrun Maier-de Kruijff, und fügt abschließend an: “Natürlich freuen wir uns aber auch besonders darauf, Sie alle im nächsten Jahr beim 9. VKÖ-Stadtwerketag am 25. November 2021 wieder physisch begrüßen zu dürfen.“

Die Fachkonferenz bot wieder einmal eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich mit ExpertInnen aus Politik, Wissenschaft und anderen Stadtwerken auszutauschen. Im Rahmen des virtuellen Formats konnten die zahlreichen Fragen digital an die Vortragenden gestellt werden, welche diese live beantworteten. Die Veranstaltung befasste sich im ersten Abschnitt mit innovativen Projekten der Mitglieder sowie mit Finanzierungsmöglichkeiten. Im zweiten Teil der Veranstaltung lag der Fokus auf den aktuellen politischen Agenden auf nationaler und europäischer Ebene. Folgende Themen wurden behandelt:

Das Abwasser als Datenquelle – welche Informationen können aus dem Abwasser in Bezug auf Covid-19 gewonnen werden

Kommunales Crowdfunding – innovative und digitale Weiterentwicklung der Spenden und Sponsoring-Strategie

Temperaturüberwachung von faseroptischen Kommunikationsleitungen der Wiener Netze

Neue Kooperationsmodelle zwischen Industrie und Energieversorgern

EU Recovery and Resilience Facility – nichtrückzahlbare Investitionszuschüsse zur Bewältigung der Coronakrise: Schwerpunkte der Leitlinien für die Umsetzung

Klimaneutral 2040 gemeinsam erreichen: erste Schritte zur Umsetzung

European Green Deal – auf dem Weg zu einem klimaneutralen Europa in 2050

