Surge Copper unterzeichnet ein Optionsabkommen zum Erwerb einer

70%igen Beteiligung am Kupferprojekt Berg von Centerra Gold Inc.

Vancouver, Bc (OTS) - TSX-V Handelssymbol: SURG

Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) ("Surge" oder das "Unternehmen") hat ein endgültiges Optionsabkommen (das "Optionsabkommen") mit Thompson Creek Metals Company Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Centerra Gold Inc., einem an der TSX notierten Unternehmen ("Centerra"), unterzeichnet, durch das Surge das Recht erhält, eine 70%ige Beteiligung am Kupfer-Molybdän-Silber-Projekt Berg zu erwerben, indem das Unternehmen Stammaktien von Surge im Wert von 5 Millionen C$ ausgibt und Investitionsverpflichtungen in Höhe von 8 Millionen C$ über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren eingeht. Berg beherbergt eine große Porphyr-Kupfer-Molybdän-Silber-Lagerstätte, die sich in den Tahtsa Ranges im Zentrum von British Columbia befindet. Die Hauptlagerstätte bei Berg befindet sich etwa 28 km nordwestlich von Surges Projekt Ootsa auf einem 34.798 Hektar großen Areal, das an das Ootsa-Areal angrenzt. Berg ist derzeit zu 100 % im Besitz von Centerra.

Dr. Shane Ebert, Chief Executive Officer von Surge, kommentiert: "Die Akquisition von Berg ist für Surge von großer strategischer Bedeutung, da sie die Position des Unternehmens in diesem Gebiet festigt und sowohl bedeutende, hochwertige historische Ressourcen als auch ein großes, aussichtsreiches Landpaket bietet. Surge verfolgt eine mehrgleisige Agenda mit aggressiver Exploration und strategischer Konsolidierung von Kupfergebieten in British Columbia, und diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg nach vorne."

HIGHLIGHTS

Definitive Optionsvereinbarung zum Erwerb einer 70%igen Beteiligung an Berg

Die Option beinhaltet Zahlungen in Höhe von 5 Mio. $ in Form von Aktien an Centerra plus 8 Mio. $ in Form von Verpflichtungen für Projektausgaben über einen Zeitraum von fünf Jahren

an Centerra plus über einen Zeitraum von Ressourcenschätzung 2018 (als historisch klassifiziert) von 397 Mt mit einem Gehalt von 0,44 % CuÄq in den gemessenen und angezeigten Kategorien und 14 Mt mit einem Gehalt von 0,34 % CuÄq in der abgeleiteten Kategorie(1). Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit geleistet, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder -reserve zu klassifizieren und Surge Copper behandelt sie nicht als aktuelle Mineralressource oder -reserve.

in den gemessenen und angezeigten Kategorien und in der abgeleiteten Kategorie(1). Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit geleistet, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder -reserve zu klassifizieren und Surge Copper behandelt sie nicht als aktuelle Mineralressource oder -reserve. Die Mineralisierung bei Berg befindet sich nahe der Oberfläche, weist eine ausgezeichnete vertikale Kontinuität auf, bleibt in der Tiefe und radial nach außen hin offen und zeichnet sich durch eine bedeutende supergene Anreicherungszone aus

Das Projekt grenzt an die Ootsa-Liegenschaft von Surge an und befindet sich 22 km nordwestlich des Huckleberry-Minen- und Mühlenkomplexes in einem Gebiet von B.C. mit ausgezeichneter Transport-, Strom- und Wasserinfrastruktur

Großes Landpaket mit attraktiver Pipeline bekannter porphyrischer und polymetallischer hydrothermaler Aderziele, einschließlich 16 bekannter magnetischer Anomalien, die durch geophysikalische Untersuchungen aus der Luft entwickelt wurden

Ausgewählte historische Bohrloch-Highlights sind in der folgenden Tabelle aufgeführt

Tabelle mit ausgewählten historischen Bohrungen, die 2011 von Thompson Creek Metals gebohrt wurden

Bohrung von (m) bis (m) Intervall (m) Cu % Mo % Ag g/t Cu Äq. % BRG11-215 54,0 404,2 350,2 0,41 0,031 8,3 0,60 einschließlich 54,0 134,4 80,4 0,56 0,036 13,9 0,83 BRG11-219 6,0 69,0 63,0 0,56 0,070 60,5 1,44 BRG11-221 15,0 350,2 332,2 0,46 0,039 5,6 0,65 einschließlich 15,0 132,0 114,0 0,58 0,025 5,4 0,72 BRG11-223 27,0 178,3 151,3 0,50 0,017 4,8 0,61 BRG11-228 33,0 294,6 261,6 0,35 0,035 5,3 0,52 BRG-11-229 15,5 325,4 309,9 0,46 0,016 4,6 0,56 einschließlich 15,5 191,5 176,0 0,63 0,020 4,8 0,75 *Cu Äq. (Kupferäquivalent) wurde verwendet, um den kombinierten Wert von Kupfer, Molybdän und Silber als Prozentsatz des Kupfers auszudrücken, und wird nur zu Veranschaulichungszwecken angegeben. Es wurden keine Wertberichtigungen für Verluste bei der Bergung vorgenommen, die bei einem eventuellen Abbau auftreten könnten. Für die Berechnungen wurden die folgenden Metallpreise verwendet: US $3/lb Kupfer, $22 Silber und $10/lb Molybdän, wobei die folgende Formel zugrunde gelegt wurde: Cu Äq.% = Cu% + (Mo% x 3,33) + (Ag g/t x 0,0107).

Details zum Projekt Berg

Das Liegenschaft Berg liegt unmittelbar nordwestlich der Mine Huckleberry von Imperial Metals und das Liegenschaft Ootsa liegt unmittelbar südöstlich davon. Die Liegenschaften Berg und Ootsa grenzen im Westen aneinander und decken zusammen den Großteil des Porphyrtrends von Seel-Huckleberry-Berg ab, wobei sie eine Gesamtfläche von 120.155 Hektar haben. Die Mineralisierung in der Lagerstätte Berg bildet eine ringförmige Form um ein breit zylindrisches, mehrphasiges Intrusionslager, das als Berg Stock bekannt ist. Die historischen Ressourcen umfassen zwei stark geklüftete mineralisierte Zonen im nordöstlichen und südlichen Teil des Ringraums. Die hypogene Mineralisierung ist durch mehrere Generationen von Adern gekennzeichnet, und eine gut entwickelte supergene Anreicherungsdecke ist der hypogenen Mineralisierung überlagert.

Auf der Lagerstätte wurden 215 Bohrungen über insgesamt 53.754 Meter von früheren Betreibern wie Kennecott, Placer Dome, Terrane Metals und Thompson Creek Metals durchgeführt. Die Bohrungen in den meisten Bereichen der Lagerstätte Berg sind nach wie vor weiträumig und die Mineralisierung ist in der Tiefe und vom Berg Stock nach außen offen. Die Lagerstätte weist eine ausgezeichnete vertikale Kontinuität mit einer signifikanten Mineralisierung auf, die mehr als 550 m unter der Oberfläche durchschnitten wurde.

Zahlreiche metallurgische Testprogramme wurden für die Mineralisierung bei Berg durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung eines Fließschemas lag, um Kupfer- und Molybdänkonzentrate sowohl aus supergenen als auch aus hypogenen Mischproben herzustellen. Historische Arbeiten haben gezeigt, dass konventionelle Flotationsverfahren, bestehend aus Primärmahlung, Grobflotation, Rückmahlung des Grobkonzentrats und dreistufiger Bulk-Cleaner-Flotation, gefolgt von konventioneller Kupfer- und Molybdänabscheidung, verwendet werden können, um marktfähige Kupfer- und Molybdänkonzentrate zu produzieren.

Historische Ressource für die Lagerstätte Berg(1)

Kategorie M. Tonnen Cu % Cu % % Ag g/t Cu Äq Cu (M. Mo (M. Ag (M. Cu Äq.(M. (2) lbs) lbs) oz) lbs)(2) Gemessen 176 0,358 0,034 3,02 0,50 1.390,6 131,8 17,15 2.013 Angegeben 220 0,270 0,033 3,08 0,41 1.310,9 161,2 21,80 2.081 Gemessen & 397 0,309 0,034 3,05 0,45 2.701,5 293,0 38,95 4.094 Angegeben Abgeleitet 14 0,256 0,017 4,39 0,36 79,0 5,3 1,97 118

Im Jahr 2021 erwartet das Unternehmen ein umfangreiches Bohrprogramm, um die Lagerstätte Berg zu bestätigen und zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf einer besseren Definition der hochgradigen Teile des Systems liegt. Die geplanten Arbeiten beinhalten zusätzliche metallurgische Tests, einschließlich der potenziellen Gewinnung von Rhenium, und die Aufrüstung der bestehenden Infrastruktur, um eine ganzjährige Exploration zu ermöglichen. Das Unternehmen wird auch mögliche Transportkorridore nach Ootsa evaluieren und regionale Arbeiten durchführen, die sich auf das Testen von Explorationszielen mit hohem Potenzial innerhalb des großen Landpakets konzentrieren.

Details der Optionsvereinbarung

Gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens wird Surge 4 Millionen C$ in Surge-Stammaktien an Centerra ausgeben, bzw. 6.825.939 Aktien, basierend auf dem volumengewichteten 10-Tage-Durchschnittskurs von 0,586 C$. Darüber hinaus werden an jedem der fünf Jahrestage nach dem Datum des Optionsabkommens weitere 0,2 Millionen C$ an Surge-Aktien an Centerra ausgegeben, basierend auf dem 10-Tage-Volumen-gewichteten Durchschnittspreis zum Zeitpunkt der Ausgabe oder einem höheren Preis, der gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange ("TSXV") erforderlich sein kann. Die Gesamtsumme aller Anteilszahlungen wird 5 Millionen Dollar betragen.

Während des fünfjährigen Optionszeitraums muss Surge projektbezogene Ausgaben in Höhe von 8 Millionen C$ tätigen, wobei eine anfängliche Ausgabenverpflichtung in Höhe von 2 Millionen C$ in den nächsten 24 Monaten besteht (1 Million C$ davon ist eine feste Verpflichtung).

Surge hat die Option, alle Ausgaben (oder Barzahlungen an Centerra anstelle von projektbezogenen Ausgaben) und die Aktienemissionen zu beschleunigen und kann daher den Earn-in beschleunigen.

Nachdem die oben genannten Verpflichtungen von Surge erfüllt wurden, gilt die Option als von Surge ausgeübt, und es wird zu diesem Zeitpunkt ein 70%:30%-Joint-Venture gegründet, wobei beide Parteien einen Joint-Venture-Vertrag abschließen.

Die Optionsvereinbarung enthält zusätzliche Bedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind. Nach der Gründung des Joint Ventures führt eine Verwässerung unter 10 % zu einer fiktiven Aufgabe der Beteiligung an dem Joint Venture und einer Umwandlung dieser Beteiligung in eine 1,0 %-ige Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr. Der Lizenzgebührenzahler kann sich jederzeit danach entscheiden, die Hälfte der Lizenzgebühr für 5 Mio. C$ zu erwerben. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die TSXV.

Blake, Cassels & Graydon LLP fungierte als Rechtsberater für das Unternehmen und Peterson McVicar LLP fungierte als Rechtsberater für Centerra in Bezug auf die Optionsvereinbarung.

Dr. Shane Ebert P.Geo., Chief Executive Officer von Surge und Beauftragter (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Informationen zu Surge Copper Corp.

Das Unternehmen besitzt eine 100%-Beteiligung am Areal Ootsa, einem fortgeschrittenen Explorationsprojekt, das die Porphyrlagerstätten East Seel, West Seel und Ox enthält, die an den Tagebau der Kupfermine Huckleberry angrenzen, die sich im Besitz von Imperial Metals befindet. Das Areal Ootsa enthält grubenbeschränkte NI 43-101-konforme Ressourcen an Kupfer, Gold, Molybdän und Silber in den gemessenen und angezeigten Kategorien. Für das Projekt sind zwei Bohrgeräte im Einsatz, wobei sich die Bohrungen auf die Bestimmung der Ausdehnung der großen Lagerstätte West Seel und die Erprobung neuer Ziele entlang des Seel Trend konzentrieren.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

"Shane Ebert"

President und Chief Executive Officer

1) Diese Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Berg wurde in Übereinstimmung mit den Standards NI 43-101 erstellt und wird vom Management von Surge als sehr zuverlässig erachtet; die Ressource wurde jedoch nicht von Surge verifiziert und gilt als historisch bedingt. Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit geleistet, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder -reserve zu klassifizieren und Surge behandelt sie nicht als aktuelle Mineralressource oder -reserve. Diese Ressource wurde für Thompson Creek Metals Company Inc. in einem technischen Bericht von 2018 mit dem Titel "Updated Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Berg Project, British Columbia" von James Barr und John Huang von Tetra Tech Inc. geschätzt. Die Schätzung basiert auf 201 Bohrlöchern und 51.622 Bohrmetern und verwendete eine gewöhnliche Kriging-Interpolation, die durch eine Tagebaugrube mit einem Cutoff-Gehalt von 0,25 % Cu Äq eingeschränkt wurde. 2) Das Kupferäquivalent wurde vom Management von Surge unter Verwendung von langfristigen Konsens-Metallpreisen von US $3/lb Cu, $22 oz Ag, $10 lb Mo berechnet und geht von einer 100%igen Gewinnung ohne Berücksichtigung von Aufbereitungs- oder Raffinierungskosten aus.

Rückfragen & Kontakt:

Riley Trimble - Corporate Communications

Telefon: 604-416-2978

info @ surgecopper.com

www.surgecopper.com

