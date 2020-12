Deutsch an Schwarz: „Statt täglich Verantwortungsflucht zu betreiben, muss ÖVP endlich für funktionierendes Krisenmanagement sorgen“

Hohe Todes- und Infektionszahlen - Bevölkerung stellt Corona-Management der türkis-grünen Regierung katastrophales Zeugnis aus – ÖVP muss handeln

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Donnerstag, scharfe Kritik am katastrophalen Corona-Krisenmanagement und der von der stv. ÖVP-Generalsekretärin Schwarz betriebenen Verantwortungsflucht geübt. „Statt eine Nebelgranate nach der anderen zu zünden, um von der Verantwortung für das misslungene Krisenmanagement samt hohen Todes- und Infektionszahlen abzulenken, sind ÖVP-Kanzler Kurz und der grüne Gesundheitsminister Anschober dringend aufgerufen, endlich ein funktionierendes Krisenmanagement auf die Beine zu stellen. Dafür braucht es statt Chaos, Pfusch und widersprüchlicher Kommunikation endlich Professionalität, Vorsorge sowie klare und verständliche Regeln. Doch die Regierung beherrscht offensichtlich nicht einmal das kleine Einmaleins des Krisenmanagements“, sagte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Deutsch rät der türkisen stv. Generalsekretärin auch, sich keine Sorgen um die Linie der SPÖ zu machen, denn diese ist völlig klar. „Sorgen sollten Ihnen, Frau Schwarz, eigentlich die hohen Todes- und Infektionszahlen bereiten, die Folge des türkis-grünen Versagens bei der Bewältigung der Corona-Krise sind. Hören Sie damit auf, die Verantwortung abzuschieben und kümmern Sie sich lieber um den schweigenden ÖVP-Chef und Kanzler Kurz, der jedes Mal abtaucht, wenn es schwierig wird. Ein nicht handelnder ÖVP-Kanzler und ein sichtlich überforderter grüner Gesundheitsminister – das ist in Krisenzeiten eine Kombination, die eine große Gefahr für unser Land und die Bevölkerung darstellt“, so Deutsch.

Die türkis-grüne Regierung habe durch ihr Management by Chaos schon viele wichtige Werkzeuge im Kampf gegen Corona zerstört, erinnert Deutsch etwa an die Vorgänge rund um die Corona-Ampel und die Massentests. „Die niedrige Beteiligung an den Massentests zeigt deutlich, dass die Bevölkerung das Vertrauen ins Krisenmanagement der Regierung verloren hat“, so Deutsch. Untermauert werde das auch durch eine aktuelle Umfrage des Market-Instituts, laut der nur mehr 11 Prozent der ÖsterreicherInnen sagen, dass die Regierung Kurz die Pandemie besser manage als andere EU-Länder, so Deutsch, der darin ein „vernichtendes Zeugnis der Bevölkerung für das Corona-Management der türkis-grünen Regierung“ sieht. (Schluss) mb/bj

