Taborsky: Entwaffnung der Wiener Polizei ist völlig inakzeptabel

Grüne leiden in puncto Sicherheit unter Realitätsverlust

Wien (OTS) - „Wir sind vielerorts mit konkreten Bedrohungen konfrontiert, eine Entwaffnung der Polizei steht deshalb nicht zur Diskussion. Die Ideen der Wiener Grünen sind daher klar abzulehnen! Besonders nach dem schrecklichen Terrorangriff in Wien steht für uns fest, die Sicherheit für die Wienerinnen und Wiener, aber auch jene der Polizistinnen und Polizisten selbst, muss im Vordergrund stehen“, so Hannes Taborsky, Gemeinderat der neuen Volkspartei Wien.

Taborsky erinnert an die wichtigen Einsätze der Polizei in den vergangenen Monaten. Sei es bei den Unruhen zwischen Kurden und Türken in Wien, den Einsätzen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sowie beim Terroranschlag am 2. November und den nachfolgenden Aktionen gegen den politischen Islam. Auch der vereitelte Aufbau und die Aushebung einer rechtsradikalen Miliz sind nur einige der Aktionen, die neben dem „normalen“ Dienstbetrieb von den Polizeikräften erfolgreich erledigt wurden. „Die Grünen leiden in puncto Sicherheit unter Realitätsverlust. Mein Dank gilt den Wiener Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag für unsere Sicherheit im Einsatz sind“, so Taborsky abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien