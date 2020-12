Ö3-Weihnachtswunder-Update: Tina Ritschl zieht mit Robert Kratky & Andi Knoll in die „Wunschhütte“ ein!

Gabi Hiller nach positivem Corona-Test in Quarantäne.

Wien (OTS) - Hitradio Ö3 sendet ab 19.12. um 10.00 Uhr für 120 Stunden live aus der „Ö3-Wunschhütte“ in Wien Heiligenstadt, um das Ö3-Weihnachtswunder auch im Ausnahmejahr 2020 wahr werden zu lassen. Wenige Tage vor dem Start steht fest, dass Ö3-Moderatorin Tina Ritschl als Weihnachtswunder-Moderatorin gemeinsam mit Robert Kratky und Andi Knoll in die Ö3-Wunschhütte einziehen wird. Sie springt kurzfristig für Gabi Hiller ein, die aufgrund eines positiven Corona-Tests heuer nicht dabei sein kann.

Tina Ritschl ist zum ersten Mal als Teil des Moderatoren-Teams beim Ö3-Weihnachtswunder mit dabei: „Für mich ist das Ö3-Weihnachtswunder das Highlight des Jahres. Ich arbeite seit Beginn an hinter den Kulissen mit und es hat immer so viel Spaß gemacht. Heuer selber in der Ö3-Wunschhütte zu stehen – gemeinsam mit Robert und Andi beim größten Spendenfest des Jahres – ist für mich eine besondere Ehre.“ Die gebürtige Wienerin ist seit 2012 bei Ö3. Sie moderiert seit 2019 die Ö3-Community-Show „Frag das ganze Land“ (samstags von 16.00-19.00 Uhr), hat zahlreiche Interviews mit österreichischen Musiker/innen geführt, als Musik-Reporterin über Konzerte und Events für den Ö3-Wecker berichtet und präsentiert das Ö3-Online-Music-Magazin „Ö3-Dabei“.

Gabi Hiller, die in den letzten Tagen keinen physischen Kontakt zu ihren Ö3-Kolleg/innen hatte, wurde positiv auf eine COVID-19-Infektion getestet und befindet sich aktuell in Quarantäne:

„Ich liebe das Ö3-Weihnachtswunder. Es ist die beste Mischung aus Gemeinschaft, Spaß, Hoffnung, Mitgefühl, Nächstenliebe und Party. Es tut mir sehr leid, bei diesem Highlight heuer nicht dabei sein zu können. Es ist für mich nach sechs Jahren schon Tradition mit Robert, Andi und ganz Österreich Bescherung zu feiern. Aber in der besinnlichen Adventzeit soll man nicht fluchen. Zumindest nicht öffentlich. In meiner Heimquarantäne gelten andere Regeln ;-)

Ich werde mir dieses Jahr das Ö3-Weihnachtswunder 120 Stunden lang auf allen Kanälen reinziehen... Radio, Livestream, Instagram alles wird gleichzeitig laufen. Und am Ende werde ich mich einfach nur freuen über die Hilfe die Familien in Not in Österreich zu Gute kommt. Alles andere ist nebensächlich.“

Die Ö3-Weihnachtswundermoderatoren Robert Kratky, Tina Ritschl und Andi Knoll wünschen gemeinsam mit dem gesamten Ö3-Team von Herzen gute Besserung.

Der schönste Countdown hin zum schönsten Fest des Jahres!

Vom 19.-24.12. rollen Robert Kratky, Tina Ritschl und Andi Knoll dem Christkind den roten Teppich aus und erfüllen in der „Ö3-Wunschhütte“ in Wien Heiligenstadt 120 Stunden lang möglichst viele Musikwünsche gegen eine Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Der glänzende Rahmen für das große Spendenfest der Ö3-Gemeinde wird heuer in den „Ö3-Studios Heiligenstadt“ in Wien geschaffen – via Hitradio Ö3 und per Video-Stream auf der Ö3-Homepage ist das Spendenfest live erlebbar und spürbar im ganzen Land. Und es wird wie gewohnt magisch:

Besondere Gäste werden für besondere Momente sorgen, Akustik-Auftritte österreichischer Musiker/innen vermitteln Gänsehaut-Stimmung und Kratky, Ritschl und Knoll werden durchmoderieren, „adventfasten“ und in den 120 Stunden alles tun, um die Wartezeit auf‘s Christkind so abwechslungsreich und außergewöhnlich wie nur möglich zu verkürzen. Im Zentrum der Aktion steht das Motto „Sie spenden – wir senden“: Die Lieblingssongs der Ö3-Gemeinde werden auf Wunsch zur einzigartigen Playlist – und das dafür bereitgestellte Spendengeld für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ zur unmittelbaren Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich. Spenden können rund um die Uhr am Spendentelefon, per SMS oder online abgegeben werden. Mehr als 13 Millionen Euro sind in den ersten sechs Jahren „Ö3-Weihnachtswunder“ insgesamt zusammengekommen.

Alle Infos unter oe3.orf.at/weihnachtswunder.

Gemeinsam lassen wir das Ö3-Weihnachtswunder auch heuer wahr werden! #xwu20 #ö3

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Verena Jury-Enzi

+43 (1) 360 69 - 19122

verena.jury @ orf.at