Neues „Kabarettgipfel“-Treffen mit Resetarits, Seidl, Vitásek, Sarsam und Proll am 18. Dezember in ORF 1

Außerdem: „Fakt oder Fake – Best of“, „Was gibt es Neues?“ und „Der Österreichische Kabarettpreis 2020“

Wien (OTS) - Volles Programm für die Lachmuskeln zeigt ORF 1 am Freitag, dem 18. Dezember 2020! Den Auftakt um 20.15 Uhr machen Lukas Resetarits, Gery Seidl, Andreas Vitásek und Omar Sarsam, wenn sie einander zum achten „Kabarettgipfel“ in der Wiener Stadhalle treffen und sich humoristisch Gedanken zum Thema „Gesundheit“ machen. Als Special Guest begrüßen sie Nina Proll und Band und auch Die Echten sorgen wieder für die musikalische Begleitung. Bevor am 8. Jänner 2021 die neue Staffel von „Fakt oder Fake“ startet, begrüßt Clemens Maria Schreiner um 21.15 Uhr zu einem „Best of“ mit den besten, noch nicht gezeigten Szenen seiner prominenten Rateteams. Weihnachtsstimmung kommt danach um 22.15 Uhr bei „Was gibt es Neues?“ auf, wenn Oliver Baier zu einer vorweihnachtlichen Raterunde lädt:

Günther Lainer, Monica Weinzettl, Omar Sarsam, Florian Scheuba und Viktor Gernot rätseln u. a. über Essen „in Christmas-Style“. Den krönenden Abschluss des unterhaltsamen Abends macht „Der Österreichische Kabarettpreis 2020“ um 23.10 Uhr: Verena Scheitz präsentiert die heurige Verleihung des Preises, die Corona-bedingt als TV-Aufzeichnung über die Bühne ging.

„Kabarettgipfel“ mit Resetarits, Seidl, Vitásek, Sarsam und „Special Guest“ Proll um 20.15 Uhr

Ohne Publikum und ohne die Kollegen aus Deutschland oder der Schweiz muss der Kabarettgipfel über die Bühne der Wiener Stadthalle gehen. Dafür legen sich die übrigen Kabarettisten umso mehr ins Zeug und erzählen, welche Gedanken, Pointen und satirische Ansichten sie zum Thema „Gesundheit“ haben. Lukas Resetarits, Gery Seidl und Andreas Vitásek haben sich dazu medizinisch-komödiantische Unterstützung ins Boot geholt: Omar Sarsam wird die Truppe ebenso verstärken wie Nina Proll mit ihrer Band als „Special Guest“. Der zweite Teil dieses „Kabarettgipfel“-Treffens steht am Freitag, dem 8. Jänner 2021, um 20.15 Uhr auf dem ORF-1-Programm und behandelt das Thema Social Media.

Thomas Stipsits, Viktor Gernot, Alex Kristan, Eva Maria Marold und Kaya Yanar sind die Protagonisten des nächsten großen, bereits neunten „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle am 12. und 13. April 2021. Karten dafür sind ab sofort unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wienticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

„Fakt oder Fake – Best of“ um 21.15 Uhr

Obwohl Clemens Maria Schreiner diesmal offiziell ein „Best of“ präsentiert, werden doch nur Szenen gezeigt, die es bislang nicht in die Sendung geschafft hatten. So überlegt Michael Niavarani, ob es tatsächlich stimmt, dass mit einem Strohhalm getrunkener Alkohol stärker wirkt. Eva Maria Marold überlegt, ob wirklich alle Menschen miteinander verwandt sind. Lilian Klebow und Katharina Straßer probieren im Studio, ob man Ventilatoren so platzieren kann, dass ein Papierflieger zwischen ihnen dauerhaft in der Luft bleibt. Fragen über Fragen! Fakten oder Fakes?

„Was gibt es Neues?“ um 22.15 Uhr

Zu einer vorweihnachtlichen Raterunde lädt Oliver Baier in dieser Woche. Und so rätseln Günther Lainer, Monica Weinzettl, Omar Sarsam, Florian Scheuba und Viktor Gernot u. a. darüber, was man in manchen US-Restaurants bekommt, wenn man sein Essen „in Christmas Style“, also „nach Weihnachts-Art“ bestellt! Auch wenn mancher Scherz ins Unbesinnliche abdriftet, haben alle doch wieder sehr viel Spaß und amüsieren sich auch über das Piktogramm, das der Karikaturist und Kabarettpreisträger Michael Pammesberger schließlich als Promifrage präsentiert.

„Der Österreichische Kabarettpreis 2020“ um 23.10 Uhr

Verena Scheitz präsentiert aus dem Globe Wien die heurigen Preisträger/innen mit Laudationen und kurzen Programmausschnitten für und von Clemens Maria Schreiner („Fakt oder Fake“-Moderator und Hauptpreisgewinner), Hosea Ratschiller („Pratersterne“-Host und Programmpreisträger), Magda Leeb (Förderpreisträgerin) sowie Karikaturist Michael Pammesberger (Sonderpreis). Und: „Gute Nacht Österreich“ erhält dieses Jahr den Publikumspreis, den Peter Klien entgegennimmt.

