ORF-Premiere für „Weihnachten im Schnee“ am 18. Dezember in ORF 2

Ein Familienfest und viele Geheimnisse mit Ulrike Kriener und Rainer Bock

Wien (OTS) - Heuer soll alles anders werden: Gitta und Henri, Eltern von drei mittlerweile erwachsenen Kindern, laden ihren Nachwuchs kurzfristig zur Familienfeier ins verschneite Norwegen ein. Doch „Weihnachten im Schnee“ wird am Freitag, dem 18. Dezember 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 in der gleichnamigen ORF-Premiere nicht für alle zum besinnlichen Fest – denn eine verheimlichte Schwangerschaft, eine Ehe ohne Zukunft, Geldprobleme und schließlich ein dramatisches Geheimnis nehmen der familiären Zusammenkunft die Unbeschwertheit. „Weihnachten im Schnee“ ist ein deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2019 von Regisseur Till Franzen, basierend auf dem Drehbuch von Claudia Matschulla und Arnd Mayer. Es spielen Ulrike Kriener, Rainer Bock, Katharina Schüttler, Inez Bjørg David, Janek Rieke, Anton Spieker und andere. Einen Gastauftritt hat Schlagerstar Wencke Myhre.

Mehr zum Inhalt:

Das Ehepaar Gitta (Ulrike Kriener) und Henri (Rainer Bock) wollen in diesem Jahr das Weihnachtsfest nicht in Hamburg, sondern im verschneiten Norwegen feiern – gemeinsam mit ihren Kindern Annika (Katharina Schüttler), Sanne (Inez Bjørg David) und Bastian (Anton Spieker). Der Nachwuchs ist zu Beginn wenig begeistert, hat jeder doch eigentlich ganz andere Pläne. Und so brechen auf engstem Raum dann auch schnell die gewohnten Konflikte aus: Bastian will sich von seinen Eltern Geld leihen, Sanne hält eine Schwangerschaft geheim und Annika verschweigt, dass ihre Ehe mit Christoph (Janek Rieke) vor dem Aus steht. Als sie im Dorf dann auch noch einen Mann kennenlernt und eine Affäre beginnt, ist von Besinnlichkeit wenig zu spüren. Doch auch Mutter Gitta hat ein dramatisches Geheimnis vor ihren Kindern.

