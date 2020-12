Adresslosenaktion: Gerade heuer für ein solidarisches Wien!

Ehrenamtliche HelferInnen schnürten rund 1.000 Geschenkpakete für Bedürftige in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS/SPW) - Nachdem das 23. Adresslosenfest in der Wiener Stadthalle aufgrund der Corona Situation nicht wie geplant stattfinden kann, haben die Ottakringer Kulturfreunde gemeinsam mit einem treuen und engagierten Team für heuer eine Alternative geplant. Die Lösung war einfach: „Können wir die Menschen nicht – wie in den letzten 22 Jahren – für ein kleines Fest in die Stadthalle laden, so bringen wir ein bisschen Weihnachten zu den Menschen.“****

Aus diesem Grund waren in den letzten Wochen unterschiedliche Teams in Wiener Bezirken vor Supermärkten unterwegs und sammelten Geschenke, um die Pakte heuer besonders schön zu machen. Gemeinsam mit den Produkten, die uns alle Sponsoring-Partner zur Verfügung stellten, wurden gestern Mittwoch in der Wiener Stadthalle unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen Pakete geschnürt.

Rund 1.000 Weihnachtspakete wurden von den über 30 Freiwilligen zusammengestellt. Im Anschluss wurden die Geschenke in etwa 20 Wiener Institutionen gebracht, um so vielen Menschen wie möglich eine Freude machen zu können.

Ein riesengroßes Dankeschön gilt an dieser Stelle allen Sponsoren, die das Fest zum Teil schon so viele Jahre begleiten oder ganz neu dazugekommen sind und natürlich den zahlreichen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Mit dabei waren die Kulturfreunde Ottakring, die SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus, die SPÖ Ottakring und die Junge Generation Wien sowie die Partner Volkshilfe Wien, Wiener Stadthalle, Bank Austria, Wiener Stadtwerke, SPAR, Ströck und Wojnar's. Prominente Unterstützung kam vom Alt-Bürgermeister und Präsidenten der Volkshilfe Wien, Dr. Michael Häupl, dem Ottakring Bezirksvorsteher Franz Prokop, der Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Rudolfsheim-Fünfhaus, Merja Biedermann und der Geschäftsführerin der Wiener Volkshilfe, Tanja Wehsely.

