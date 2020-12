Deutschsprachige Free-TV-Premiere für „Mamma Mia 2! – Here We Go Again“ am 20. Dezember in ORF 1

Die ABBA-Hitkomödie mit Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan und Colin Firth geht in die zweite Runde

Wien (OTS) - Auf der griechischen Trauminsel wird wieder gesungen und getanzt: Wenn am Sonntag, dem 20. Dezember 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 „Mamma Mia 2! Here We Go Again“ als deutschsprachige Free-TV-Premiere auf dem Programm steht, dann sind Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård und natürlich Pop-Legende Cher nicht weit. Neu im Star-Ensemble ist Lily James, die in die Rolle der jungen Donna schlüpft, in weiteren Rollen sind in der Fortsetzung des Kinohits unter anderem auch Andy Garcia, Christine Baranski, Julie Walters und Dominic Cooper zu sehen. Regie führte Ol Parker, das Drehbuch wurde nach einer Vorlage von Parker, Catherine Johnson und Richard Curtis geschrieben. Nicht fehlen dürfen auch diesmal zahlreiche ABBA-Songs und – wie bereits im ersten Film – Cameo-Auftritte von Björn und Benny.

Mehr zum Inhalt:

Ein Jahr nach dem Tod von Donna (Meryl Streep) will Sophie (Amanda Seyfried) das restaurierte Hotel ihrer Mutter auf der Trauminsel Kalokairi wiedereröffnen. Sowohl ihre drei möglichen Väter – Sam (Pierce Brosnan), Harry (Colin Firth) und Bill (Stellan Skarsgård) – als auch Donnas beste Freundinnen Rosie (Julie Walters) und Tanya (Christine Baranski) versammeln sich zum großen Fest. Mit ihren Geschichten über Donnas Leben in den wilden Siebzigern geben sie ihr Mut. Sophie ist nämlich schwanger und zweifelt, der neuen Aufgabe gewachsen zu sein. Schließlich wird die Feier mit dem Auftritt von Oma Ruby (Cher) gekrönt.

