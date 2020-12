AQ Austria zertifiziert mit RSA FG erstmals außeruniversitäre Forschungsorganisation in Österreich

Exzellenz in Forschungsmanagement und Innovationstransfer von Universitäten in Gesellschaft und Markt

Salzburg/Wien (OTS) - Internationale Expert*innen der Qualitätssicherungsstelle der österreichischen Universitäten Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) prüften das Qualitätsmanagementsystem der Research Studio Austria Forschungsgesellschaft (RSA FG). Nun hat das Board der AQ Austria die Zertifizierung des internen Qualitätsmanagements ohne Auflagen entschieden.

Außeruniversitäre Premiere bei der Zertifizierung

Die RSA FG fokussiert die angewandte Forschung in Digitalisierung und Intelligenz und arbeitet mit Universitäten eng zusammen, um Innovationen in Gesellschaft und Markt zu bringen. Ihre primären Partner sind die Paris-Lodron-Universität Salzburg und die Universität Mozarteum Salzburg, sowie auch die Technische Universität Wien und die Johannes Kepler Universität Linz. Ziel der unabhängigen Überprüfung ist der autorisierende Nachweis der Qualität der Arbeiten in den Research Studios und im Transfermanagement.

Die AQ Austria hat einen gesetzlichen Auftrag die Qualitätsmanagementsysteme von Hochschulen oder Universitäten zu zertifizieren. Der Zertifizierungsprozess der RSA FG war somit eine Premiere.

Zertifizierung ohne Auflagen

Dass das Board der AQ keine Verbesserungen in Form von Auflagen verlangt, ist für den Geschäftsführer und wissenschaftlichen Gesamtleiter der RSA FG Prof. Dr. Peter A. Bruck ein besonderer Erfolg: „ Die AQ Austria ist in Österreich der Höchststandard für Universitäten und den ganzen Hochschulsektor und die Gutachter*innen waren erfahrenste Forschungsmanager*innen und Professor*innen aus Deutschland und der Industrie in Österreich. Ihr uneingeschränkt positives Urteil stellt für die RSA FG einen wichtigen Ausweis dar, dass wir im Hochschulsystem und Forschungsraum unseren Beitrag gut leisten.“ , führt Peter A. Bruck aus.

Für die RSA FG geht es auch darum, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess intern zu stärken und Strukturen und Prozesse der RSA FG kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu verschlanken und zu verbessern. „Ein gelebtes Qualitätsmanagement braucht Strukturen, Austausch und die Bereitschaft miteinander zu lernen. Daran werden wir gemeinsam weiterarbeiten.“ , bekräftigt Michael Tockner, Prokurist und Leiter des Projektmanagements.

