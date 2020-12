"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" kehren am 6. Januar bei RTLZWEI zurück

Start der 13. Staffel (FOTO)

Geplatzte Karriereträume bei Estefania

Ein Jahr nach der Hochzeit: Krise zwischen Sarafina und Peter

Silvia und Harald leiden unter fehlender Privatsphäre

Ausstrahlung ab Mittwoch, 6. Januar 2020, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI

Im Hause Wollny ist immer was los! Auch in der 13. Staffel geht es turbulent bei Deutschlands bekanntester Großfamilie zu: Beziehungsprobleme zwischen Sarafina und Peter machen sich breit. Estefanias Traum von einer Musikkarriere steht vor dem Aus. Harald und Silvia streiten sich mit den Kindern über ihre mangelnde Privatsphäre im Haus. Zudem möchte Silvia sich im Tierschutz für Straßentiere in der Türkei engagieren, aber Corona macht den Wollnys die Lieferung von gespendetem Tierfutter zunächst unmöglich. Der Staffelauftakt von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ist am 6. Januar. Die neuen Folgen sind immer mittwochs, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI zu sehen.

Vor einem Jahr haben Sarafina und Peter ihre Traumhochzeit gefeiert. Doch jetzt kriselt es gewaltig. Sarafina fühlt sich von ihrem Mann vernachlässigt und vermisst die kleinen Aufmerksamkeiten im Alltag, die früher für Peter selbstverständlich waren. Nach einem gefloppten ersten Hochzeitstag will Peter seine Liebste besänftigen und setzt auf die geballte Wollny-Power. Wie das wohl bei Sarafina ankommt?

Die 18-jährige Estefania ist frustriert und glaubt, ihre Musikkarriere steht vor dem Aus. Aufgrund der Pandemie wurden zahlreiche Auftritte von Estefania abgesagt. Silvia möchte helfen. Gemeinsam mit dem Rest der Familie kommt sie auf die Idee für Estefania heimlich ein Wohnzimmerkonzert mit Liveübertragung im Internet zu organisieren.

Der Mangel an Privatsphäre machen Silvia und Harald zu schaffen. Wenn die beiden mal Zeit für sich haben möchten, müssen sie das Haus verlassen. Die fehlende Zeit zu zweit zerrt immer mehr an ihren Nerven. Besonders Silvia stört es, dass ihre Kinder nicht respektieren und akzeptieren wollen, dass auch sie als Großfamilienmama mal ihre Ruhe braucht.

Nach einer beeindruckenden Spendenaktion stapelt sich in der Garage der Wollnys tonnenweise Hunde- und Katzenfutter. Eigentlich wollte die Familie die Tiernahrung auf eigene Faust in die Türkei bringen, um dort einen Tierschutzverein zu unterstützen. Doch die Corona-Pandemie hat diesen Plan zunichtegemacht. Nun müssen sich Silvia und Co. etwas einfallen lassen. Denn ewig hält sich das Futter nicht mehr und die Tiere in der Türkei leiden Hunger.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ab dem 6. Januar immer mittwochs, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI und im Anschluss auf TVNOW .

