Barbara Mithlinger wird neue Leiterin der kleinen galerie

Die kleine galerie öffnet am 18. und 19.12. ihre Pforten und bietet die Möglichkeit, Kunst-Weihnachtsgeschenke zu finden

Wien (OTS/RK) - Nach fast 13 Jahren ganz im Dienste der Kunst übergibt Faek Rasul, der mit Ende des Jahres seine Pension antritt, die Leitung der kleinen galerie an Barbara Mithlinger. Die ausgebildete Kunst-und Kulturwissenschafterin, die bereits im ega Frauenkommunikations und -Kulturzentrum zahlreiche Ausstellungen kuratiert hat, wird ab Jänner 2021 die Galerie weiterführen.

„Im Sinne des Gründungsgedankens der kleinen galerie ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, die Kunst zu den Menschen bzw. die Menschen zur Kunst zu bringen“, blickt Barbara Mithlinger in die Zukunft. „Die Galerie soll ein offener Ort der Begegnung sein, an dem Menschen zusammenkommen und über die Kunst mit verschiedenen gesellschaftlichen Themen in Kontakt kommen. Auch die Verbindung von Kunst und Bildung sowie die Förderung von Frauen* in der Bildenden Kunst liegen mir ganz besonders am Herzen“, führt die neue Leiterin weiter aus. „Bildung für alle heißt für uns auch, Kunst für alle Wiener*innen erlebbar zu machen und einen niederschwelligen Zugang zu hochkarätigen Ausstellungen zu ermöglichen. Mit Barbara Mithlinger übernimmt eine echte Expertin die Leitung der kleinen galerie und ich wünsche ihr viel Erfolg bei dieser spannenden Aufgabe“, gratuliert Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Außergewöhnliche Geschenke am 18. und 19. 12. in der kleinen galerie finden

Unter dem Motto „Kunst-Weihnachtsgeschenke für alle” wird den Besucher*innen in diesem ganz besonderen Jahr noch einmal die Gelegenheit gegeben, hochwertige Kunst-Weihnachtsgeschenke zu erstehen. Am Freitag, 18. Dezember 2020 und Samstag, 19. Dezember 2020 öffnet die kleine galerie unter Einhaltung aller COVID-19-Sicherheitsvorkehrungen ihre Pforten. Neben der Möglichkeit, ausgewählte Werke unserer Künstler*innen zu erwerben, gibt es auch Druckgrafiken der kleinen galerie Editionen zu erstehen. So kommen auch Kunstliebhaber*innen mit kleineren Ankaufbudgets auf ihre Kosten.

Daneben gibt es noch einmal die Gelegenheit, die laufende Ausstellung von Johannes Haider zu besichtigen.

Die kleine galerie

Die kleine galerie ist eine der ältesten Galerien Österreichs und wurde 1947 als Einrichtung der Wiener Volksbildung gegründet. Sie sollte möglichst viele Menschen mit aktueller Kunst in Kontakt bringen und besonders jenen, die bisher keine Museen oder Galerien besuchten, dazu die Gelegenheit bieten. Das Konzept der kleinen galerie umfasst vor allem Kunst nach 1945, mit einem Schwerpunkt auf österreichische bzw. in Wien ansässige Künstler*innen. Gezeigt werden neben Malerei und Skulpturen auch Druckgrafiken.

Adventöffnungszeiten in der kleinen galerie

Freitag, 18.12.2020: 12 bis 18 Uhr

Samstag, 19.12.2020: 11 bis 16 Uhr

Weitere Infos unter www.kleinegalerie.at. (Schluss)

