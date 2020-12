Rückblick: Studentenleben 2020 – Babyelefant im Studentenheim!

Wien (OTS) - Wer studiert und raus aus Hotel Mama möchte, entscheidet sich am zweithäufigsten, nach der eigenen Wohnung, für die eigenen vier Wände in einem Studentenheim. Das Leben bietet hier zahlreiche Vorteile zu einer eigenen Wohnung oder WG.

In vielen Fällen überzeugt ein All-In-Preis, eine bereits vorhandene und zweckmäßige Möblierung, unterschiedliche Annehmlichkeiten und vor allem die soziale und persönliche Nähe zu anderen Studierenden.

STUWO Student Housing, Österreichs derzeit größter Studentenheimanbieter hat aus knapp 6.000 InteressentInnen, BewerberInnen und BewohnerInnen erhoben, wie Studierende 2020 gelebt haben.

Beliebt bei weiblichen Studierenden

Studentenwohnheime sind mit deutlich über der Hälfte, nämlich mit 58%, weiblich belegt. Diese Zahl ist im Vergleich zu 2019 gestiegen. Vergangenes Jahr waren es noch 55%.



Mittzwanziger schätzen ihre eigenen vier Wände

Das Durchschnittsalter gesamt lag im Jahr 2020, aber auch 2019, bei etwa 23 Jahren. Die Studentenheimbewohnerinnen waren heuer im Schnitt 22,4 Jahre jung, die männlichen Bewohner 23,4 Jahre, also im Schnitt um ein Jahr älter.

Ausbildung - Die Qual der Wahl

Ganze 93% aller StudentenheimbewohnerInnen haben sich 2020 für öffentliche Universitäten entschieden, 6% für Fachhochschulen und nur 1% hat sich private Bildungsstätten geleistet.

Platz 1 der beliebtesten Studienrichtungen war Psychologie, Platz 2 ging an Architektur, am drittbeliebtesten war die Studienrichtung Lehramt, Platz 4 ging an BWL und die fünftbeliebteste Studienrichtung unter allen HeimbewohnerInnen war Sport.

Ein Babyelefant als Haustier

Bei Studierenden mit einem haustierfreundlichen Heimplatz lag der Hund mit 69% ganz klar auf Platz 1, gefolgt von Katzen mit 26%. Unter den restlichen 5% befanden sich neben Meerschweinchen und Vögeln auch ein Babyelefant, der zumindest bei einer Anmeldung (spaßhalber) angegeben wurde.

Mehr Nationalitäten trotz Corona

Spannend : Waren es 2019 noch Buchungen aus 100 Nationen, waren 2020 bereits 127 Nationen zu verzeichnen.

Mit 25% waren Studierende aus Österreich am Häufigsten vertreten, gefolgt von Deutschland mit 17%. Russisch wurde von zumindest 9% gesprochen (Ukraine mit 5% und Russland mit 4%). Nach Italien mit 4% teilte sich der Rest von 45% auf 122 Nationalitäten auf.

