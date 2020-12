Schachinger Logistik Holding stellt Geschäftsführung neu auf

Hörsching (OTS) - Christian Schachinger, bislang Geschäftsführer zweier Schachinger-Tochterunternehmen, wurde mit 15.12.2020 als COO in die Geschäftsführung der Schachinger Logistik Holding berufen. In dieser neuen Funktion wird er den erfolgreichen Kurs des 1939 gegründeten Unternehmens fortsetzen und den Führungsanspruch der Gruppe bei Innovation und Nachhaltigkeit in der Logistik ausbauen.

Peter Overkamp, CFO der Gruppe, hat sich nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit für Schachinger Logistik dazu entschlossen, neuen Herausforderungen nachzugehen. Er wird die Schachinger Gruppe mit dem Abschließen des aktuellen Geschäftsjahres – einem der erfolgreichsten der Firmengeschichte – und der Übergabe an seinen Nachfolger als CFO verlassen. Die Suche nach einem neuen CFO läuft bereits.

Schachinger Logistik kann als breit aufgestellter Branchenlogistiker auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. Der Umsatz konnte trotz COVID-19 auch im laufenden Geschäftsjahr wieder deutlich gesteigert werden. Besonders die Paketlogistik, hier gehört man mit DPD Austria zu einem der führenden Anbieter Österreichs, und die Pharmalogistik, in die man in den vergangenen Jahren intensiv investiert hat, verzeichneten starke Zuwächse. Aktuelle Schwerpunkte des Unternehmens liegen auf den Themen Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit. Wie wichtig die sichere Versorgung mit Gütern – bei der Logistikunternehmen natürlich eine zentrale Rolle spielen – ist, wurde durch die COVID-19-Pandemie in Erinnerung gerufen. Im Bereich Nachhaltigkeit gehört Schachinger Logistik mit zahlreichen Projekten und Initiativen seit Jahren zu den Vorreitern der Branche.

Maximilian Schachinger, Gesellschafter der Schachinger Logistik Holding: „Wir möchten uns herzlich bei Peter Overkamp für seinen Beitrag zum Erfolg der Schachinger Gruppe bedanken und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute!“ Freudig blickt er auch in die Zukunft des bereits in dritter Generation stehenden Familienunternehmens: “Mit Christian Schachinger konnte nicht nur ein erfahrener Logistikexperte für die Führung der Schachinger Logistik Holding gewonnen werden, der die Branche sowie die Bedürfnisse der Kunden sehr gut kennt, sondern auch jemand, der bereits mit dem Unternehmen vertraut ist. Ideale Voraussetzungen, um die erfolgreiche Entwicklung der Gruppe weiterzuführen.“

Christian Schachinger, neuer COO der Schachinger Logistik Holding: „Ich freue mich sehr, die Schachinger Gruppe gemeinsam mit dem hervorragenden Führungsteam in dieser für die Logistikbranche so spannenden Zeit leiten zu dürfen und den erfolgreichen Kurs der Gruppe fortzusetzen.“ Die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung in der Logistik nutzbar zu machen ist dem versierten Manager, der über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den verschiedensten Bereichen der Logistikbranche verfügt und der trotz des Namens nicht mit der Gründerfamilie verwandt ist, ein besonderes Anliegen.

Über die Schachinger Logistik Gruppe

Die Schachinger Logistik Gruppe ist einer der führenden Branchenlogistiker Mitteleuropas. Zu den Branchenschwerpunkten zählen: Pharma & Healthcare, Marken & Lebensmittel, Bau, High Sensitive, Transport & Automotive sowie mit DPD Austria die Paketzustellung. Seit 80 Jahren ist das Unternehmen für seine Kunden zuverlässiger und innovativer Partner in sämtlichen Fragen der Logistik. Besonderer Wert wird dabei auch auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt – mit zahlreichen Projekten und Initiativen, z.B. preisgekröntem energieautarkem Hallenbau in Hörsching, ausgeklügelter Optimierung von Warenströmen, Einsatz erster e-Lkw und der Gründung des in Europa einzigartigen Council Nachhaltige Logistik (CNL), gehört man dabei seit Jahren zu den Vorreitern der Branche. Heute erwirtschaften die mehr als 600 Mitarbeiter an 17 Standorten in Österreich und Zentral- und Osteuropa einen Umsatz von rund 220 Millionen Euro.

