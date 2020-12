AK Wien neues Mitglied im Trägerverein des Österreichischen Ethik-Rat für Public Relations

Trägerorganisation des PR-Ethik-Rat nun auf gesellschaftlich breitere Basis gestellt

Wien (OTS) - Seit November 2020 ist die AK Wien neben PRVA und Österreichischem PR-Gütezeichen drittes und jüngstes Mitglied im Trägerverein des PR-Ethik-Rates. Der Verein bildet die Trägerorganisation des PR-Ethik-Rates und repräsentiert mit seinem neuen Mitglied neben Organisationen aus der Kommunikationsbranche nunmehr auch den Konsumentenschutz.

Der PR-Ethik-Rat ist ein Organ der freiwilligen Selbstkontrolle der in Österreich tätigen PR-Fachleute. Inhaltlich und operativ werden kommunikationsethische Handlungsfelder und Beschwerdefälle im PR-Ethik-Rat von seinen zwölf Ratsmitglieder*innen betreut. Er richtet sich einerseits an die PR-Treibenden in Österreich, andererseits aber auch an die Verbraucher*innen, die mit der Arbeit von Kommunikationsexperten in Berührung kommen. Absender-Transparenz, die klar erkennbare Trennung von bezahlten und redaktionellen Inhalten sowie die Einhaltung ethischer Grundsätze stehen dabei im Mittelpunkt. Diesbezügliche Beschwerden können von Medienkonsument*innen und PR-Treibenden direkt an den Rat gerichtet werden (www.prethikrat.at).

„Offene und transparente PR-Arbeit ist für die Mitglieder der Arbeiterkammer wichtig. Nur wer sich auf solide und korrekte Informationen verlassen kann, ist auch dazu in der Lage, mündige und rationale Entscheidungen zu treffen. Mit der Mitgliedschaft im Trägerverein des PR-Ethik-Rates kann die AK Wien dazu beitragen“, sagt Answer Lang, Leiter der Abteilung Kommunikation der AK Wien.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass uns die AK Wien bei unserer wichtigen Arbeit zukünftig unterstützen wird. Im Zentrum der Arbeit des PR-Ethik-Rats steht die Transparenz in der öffentlichen Kommunikation von Organisationen und Unternehmen mit Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das macht die AK zu einer natürlichen Partnerin für unsere Anliegen, eine transparente, respektvolle und faire Kommunikation zwischen Organisationen, Unternehmen und Öffentlichkeit zu fördern“, hält Prof. Dr. Sabine Einwiller, Vorsitzende des PR-Ethik-Rats fest. Julia Wippersberg, Obfrau des Trägervereins und Präsidentin des PRVA und Christian Krpoun, Geschäftsführer des Österreichischen PR-Gütezeichens freuen sich, dass die AK Wien ab November dem Trägerverein als drittes Mitglied angehört und der Verein damit auf eine gesellschaftlich breite Basis gestellt wurde. Die stärkere Betonung der Perspektive der Verbraucher*innen ist ein Schwerpunkt der Arbeit des PR-Ethik-Rates und passt daher gut zu seinen Anliegen und Projekten.

Rückfragen & Kontakt:

PR-Ethik-Rat

office @ prethikrat.at

01/715 15 40