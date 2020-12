Weihnachten und der Jahreswechsel im ORF Niederösterreich

Ein Überblick über das Programmangebot

St. Pölten (OTS) - Auch in diesem Jahr sorgt der ORF Niederösterreich im Advent, zu Weihnachten und rund um Silvester für stimmungsvolle Unterhaltung und spannende Rückblicke zum Jahresende: wie etwa mit Konzerten, Promi-Lesungen, dem traditionellen „Licht ins Dunkel“-Tag oder dem Jahresrückblick. Ein Überblick über das Programmangebot des ORF Niederösterreich rund um Weihnachten und zum Jahreswechsel.

DIE BESTEN AUFTRITTE DER LETZTEN JAHRE BEIM „GRAFENEGGER ADVENT“ 19. - 23. Dezember, ab 20 Uhr auf Radio Niederösterreich

Nachdem in diesem Jahr der „Grafenegger Advent“ abgesagt werden musste, sind ab 19. Dezember die Höhepunkte vom Radio Niederösterreich „Advent der Stars“ aus den vergangenen Jahren zu hören. Außerdem am 23. Dezember das traditionelle „NÖ Adventsingen“ der Volkskultur Niederösterreich - aufgezeichnet im Jahr 2018.

SA 19.12. 20-21 Uhr: Heinz Marecek (2019)

SO 20.12. 20-21 Uhr: Maria Happel (2018)

MO 21.12. 20-21 Uhr: Max Müller (2019)

DI 22.12. 20-21 Uhr: Otto Schenk (2017)

MI 23.12. 20-22 Uhr: „NÖ Adventsingen“ (2018)

DER NÖ HEUTE JAHRESRÜCKBLICK

Montag 21. Dezember, 20.15 Uhr in ORF 2/N

Im Jahr 2020 hat das Coronavirus alles auf den Kopf gestellt: Ein Jahr mit Lockdown und Abstand halten – mit Schulen und Kindergärten im Notbetrieb, geschlossenen Geschäften und abgesagten Veranstaltungen. Aber was haben wir aus diesem Jahr gelernt und wie kann es im Jahr 2021 weitergehen? Darüber sprechen Robert Ziegler und Claudia Schubert mit spannenden Gästen – im großen Jahresrückblick aus Niederösterreich, am 21. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2/N.

DER 24. DEZEMBER AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

Das Radioprogramm steht am 24. Dezember traditionell ganz im Zeichen von „Licht ins Dunkel“. Von 9 – 16 Uhr werden wieder Projekte und Soforthilfefälle vorgestellt, die unterstützt werden können. Ab 16 Uhr wollen wir die Hörerinnen und Hörer mit stimmungsvoller Musik und Geschichten rund um das Fest in den Heiligen Abend begleiten. Dabei ist kurz nach 17 Uhr die katholische Weihnachtsansprache von Kardinal Christoph Schönborn zu hören und nach 18 Uhr jene von Superintendent Lars Müller-Marienburg von der Evangelischen Kirche.

Die Sendungen und Sendezeiten im Detail:

9-16 Uhr „Licht ins Dunkel auf Radio NÖ“

16-19 Uhr „In den Heiligen Abend mit Radio NÖ“

Nach 17 Uhr - die katholische Weihnachtsansprache von Kardinal Christoph Schönborn, Erzdiözese Wien

Nach 18 Uhr – die evangelische Weihnachtsansprache von Superintendent Lars Müller-Marienburg, Evangelische Kirche NÖ

19-23.15 Uhr „Weihnachten mit Radio NÖ“

23.15-1.00 Uhr Übertragung der katholischen Christmette aus dem Dom zu Klagenfurt

„Licht ins Dunkel“ im TV

Auch in ORF 2 steht an diesem Tag „Licht ins Dunkel“ im Mittelpunkt:

wie immer auch mit einigen Stunden Programm aus dem Landesstudio in St. Pölten – zu sehen in ORF 2/N in der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr. Erstmals meldet sich der ORF Niederösterreich mit „Licht ins Dunkel“ schon am Vortag von 18.30 – 18.46 Uhr.

Nadja Mader und Karl Trahbüchler begleiten das Publikum durch das Weihnachtsprogramm und präsentieren Projekte aus Niederösterreich, die von Licht ins Dunkel unterstützt werden. Coronabedingt gibt es heuer keine neuen musikalischen Auftritte – aber das Publikum wird mit den besten Auftritten aus den letzten Jahren auf das Weihnachtsfest eingestimmt: von Semino Rossi oder den Seern bis hin zu Weihnachtsliedern aus Niederösterreich.

DER CHRISTTAG AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

10-11 Uhr Katholischer Gottesdienst, Übertragung aus Meran (Südtirol)

20-22 Uhr „Christmas in Vienna“: Radio Niederösterreich sendet die Aufzeichnung des Konzerts „Christmas in Vienna“ aus dem Jahr 2019. Weihnachtliche Lieder aus aller Welt werden von internationalen Stars wie Genia Kühmeier, Michael Schade, Bo Skhovus und Marianne Crebassa gesungen. Mit dabei sind auch die Wiener Sängerknaben und die Wiener Singakademie. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielt unter Sascha Götzel.

DER STEFANITAG AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

9-10 Uhr „RNÖ Spezial. Den Heiligen auf der Spur - Ein Radio NÖ-Spezial am Stefanitag über beeindruckende Persönlichkeiten und ihre Geschichte“

Die Heiligen sind weder Übermenschen, noch perfekt zur Welt gekommen. Sie sind wie jeder von uns: Menschen, die ein normales Leben geführt haben, mit Freuden und Schmerzen, Mühen und Hoffnungen. Aber irgendwann haben sie den Entschluss gefasst, die Nächstenliebe über alles andere zu stellen – wie zum Beispiel Mutter Teresa, die 2016 heiliggesprochen wurde. Am Stefanitag berichten wir über Heilige und Selige, die bei uns in Niederösterreich besonders verankert, aber wenig bekannt sind, über den Namenspatron dieses Tages, den Heiligen Stephan und welche Voraussetzungen für eine Heilig- oder Seligsprechung gegeben sein müssen.

10-11 Uhr Evangelischer Gottesdienst, Übertragung aus der Christuskirche Deutschlandsberg (Stmk.)

20-22 Uhr – ein Liederabend mit Michael Schade, neu aufgezeichnet am 10. Oktober im Stift Melk. Der Kammersänger präsentiert die Winterreise von Franz Schubert, die zu den bedeutendsten Liederzyklen der Musikgeschichte gehört.

“BEST OF” RADIO NÖ NAHAUFNAHME 2020

Am 27. Dezember, ab 9.04 Uhr auf Radio Niederösterreich

51 Gäste aus Kunst, Kultur, Medien, Religion oder Medizin waren dieses Jahr zu Gast bei Alice Herzog: Von „Bergdoktor“ Hans Sigl bis Schlagerstar Andrea Berg. Von Extrembergsteiger Reinhold Messner bis Kardinal Christoph Schönborn. Von Hugo Portisch bis Christian Ludwig Attersee. Die Höhepunkte der persönlichen Gespräche sind am 27. Dezember ab 9 Uhr in einem „Best of“ der Radio Niederösterreich Nahaufnahme zu hören.

Katholischer Gottesdienst am 27. Dezember 2020

10-11 Uhr Katholischer Gottesdienst, Übertragung aus Brixen im Thale (Tirol/Erzdiözese Salzburg)

25 JAHRE SKI-WELTCUP AM SEMMERING

28. und 29.12. Live-Berichte vom Schi-Weltcup am Semmering auf Radio Niederösterreich

Die weltbesten Ski-Damen sind heuer wieder am Semmering zu Gast. Radio NÖ berichtet vom Riesentorlauf am 28.12. ab 10 Uhr live und auch vom Nachtslalom am 29.12. ab 15.15 Uhr. Es ist heuer das 25-Jahr-Jubiläum der Weltcup-Rennen am Semmering, bei denen die Lokalmatadorinnen Katharina Huber und Katharina Gallhuber die Weltklasse-Athletinnen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova herausfordern.

RUND UM SILVESTER UND NEUJAHR

Vom 27. Dezember - 1. Jänner gibt Radio Niederösterreich-Astrologin Eva Vaskovich-Fidelsberger zwei Mal täglich einen Überblick über die Jahreshoroskope für 2021.

„Das RNÖ Silvestermenü“: vom 28. - 30. Dezember haben Hörerinnen und Hörer die Chance ihr Silvestermenü zu gewinnen. Einfach die Einkaufsliste des geplanten Menüs schicken.

Am letzten Tag des Jahres begleiten wir unser Publikum traditionell mit dem Silvesterquiz, dem Jahresrückblick und viel Musik. Dabei wollen wir auch einen Blick auf die guten Nachrichten in diesem Jahr werfen, die für Freude, eine schöne Überraschung oder einen positiven Wandel gesorgt haben.

Die Sendungen und Sendezeiten im Detail:

12-13 Uhr „Guten Rutsch – das Silvesterquiz auf Radio NÖ“ – als Gewinn gibt es Winzersekt aus Niederösterreich

13-15 Uhr „Der Jahresrückblick auf Radio NÖ“

15-20 Uhr „Der Radio NÖ Silvesterclub“ – von 18-20 Uhr erstellt Radio NÖ-Astrologin Eva Vaskovich-Fidelsberger die Jahreshoroskope der Hörerinnen und Hörer

20-1 Uhr „Die Radio NÖ Silvestershow“ - Silvia Schreiber und Robert Deutenhauser erfüllen Musikwünsche und um Mitternacht sind traditionell die Pummerin und der Donauwalzer zu hören

NEUJAHRSKONZERT DER TONKÜNSTLER NIEDERÖSTERREICH

Sonntag 3. Jänner, 11.00 Uhr in ORF III und am Neujahrstag auf Radio Niederösterreich

Es ist eine jahrzehntelange Tradition in Niederösterreich: Das Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters, das seit mehr als 20 Jahren von Alfred Eschwé dirigiert wird und in den ersten Tagen des Jahres von Konzertsaal zu Konzertsaal in Niederösterreich tourt. Coronabedingt ist dieses Jahr alles anders und das Konzert wird vom ORF Niederösterreich im Festspielhaus in St. Pölten aufgezeichnet und am Sonntag, 3. Jänner, um 11.00 Uhr in ORF III österreichweit zu sehen sein.

Auf Radio Niederösterreich ist das Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters am Neujahrstag um 20.04 Uhr zu hören.

DIE NEUJAHRSANSPRACHE DES DIÖZESANBISCHOFS UND DIE GOTTESDIENSTE IM NEUEN JAHR AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

Freitag 1.1.2021, Neujahr

Nach 8 Uhr Neujahrsansprache Diözesanbischof Alois Schwarz,

St. Pölten

10 Uhr Katholischer Gottesdienst, Übertragung aus dem Stift Göttweig (NÖ)

Sonntag 3.1.2021

10 Uhr Katholischer Gottesdienst, Übertragung aus Hagenberg (Entwicklungsraum unterm Staatzer Berg, NÖ)

Mittwoch 6.1.2021, Heilige Drei Könige

10 Uhr Katholischer Gottesdienst, Übertragung aus Köttmannsdorf (K)

