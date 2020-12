LLB Österreich zur besten heimischen Privatbank gekürt

Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG wurde vom Fachmedium «Börsianer» zur besten Privatbank in Österreich gekürt. In der Gesamtwertung «Banken» erzielte man den 3. Platz

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank zu sein und auch im Markt dahingehend wahrgenommen zu werden. Das aktuelle Ranking des «Börsianer» ist ein weiterer Beweis dafür, dass unsere Bemühungen fruchten. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle unseren Beraterinnen und Beratern sowie dem gesamten LLB Österreich-Team, ohne dessen Einsatz und Expertise diese Top-Platzierung nie möglich gewesen wäre. Dr. Robert Löw, Vorstandsvorsitzender, Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Wien (OTS) - Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG wird ihrem Anspruch, Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank zu sein, abermals gerecht. In seinem jährlichen Ranking «Österreichs beste Finanzunternehmen» kürte das Fachmedium «Börsianer» die österreichische Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, zur besten Privatbank Österreichs. Im Gesamtranking «Banken» erzielte die LLB Österreich unter 50 Finanzinstituten den 3. Platz und behauptete sich auch gegen die großen Player im österreichischen Bankenwesen.

Das Ranking wurde 2020 bereits zum sechsten Mal in Folge erstellt und basiert auf einem umfassenden Bewertungssystem, das sich auf drei Säulen stützt. Neben einer Kennzahlen-Analyse, die die wirtschaftliche Stärke der Institute bewertet, fließen die Beurteilung der Mitbewerber sowie die Bewertung der «Börsianer»-Fachexperten in das Ranking mit ein. Die Unabhängigkeit und Transparenz des Rankings wird vom Wirtschaftsprüfer und «Börsianer»-Projektpartner BDO Austria sichergestellt. Die aktuellen Ergebnisse wurden am 14. Dezember 2020 per Livestream präsentiert.

Dr. Robert Löw, Vorstandsvorsitzender der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, zur diesjährigen Platzierung: « Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank zu sein und auch im Markt dahingehend wahrgenommen zu werden. Das aktuelle Ranking des «Börsianer» ist ein weiterer Beweis dafür, dass unsere Bemühungen fruchten. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle unseren Beraterinnen und Beratern sowie dem gesamten LLB Österreich-Team, ohne dessen Einsatz und Expertise diese Top-Platzierung nie möglich gewesen wäre. »

Als Teil der LLB-Gruppe, deckt die eigenständige österreichische Vollbank mit ihren drei Geschäftsfeldern Vermögensverwaltung und Beratung, Depotbank und Investmentfondsgeschäft sowie Immobilien ein breites Produktspektrum – vom klassischen Private Banking bis hin zu maßgeschneiderten Spezialfonds-Lösungen für externe Vermögensverwalter – ab. Insbesondere in Krisenzeiten hat sich dieses diversifizierte Geschäftsmodell als klare Stärke erwiesen. So kann sich die LLB Österreich auch in diesem herausfordernden Geschäftsjahr über substanzielles Kundenwachstum und Nettomittelzuwächse freuen.

Kurzporträt

ÜBER DIE LLB (ÖSTERREICH) AG: Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von über EUR 25 Mrd. und rund 240 Mitarbeitenden Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz, profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und höchsten Bonität ihrer Eigentümerin und kann auf die knapp 160-jährige Erfahrung des traditionsreichsten Finanzinstituts im Fürstentum Liechtenstein bauen. Seit 2009 ist Österreich neben Liechtenstein und der Schweiz einer der drei erklärten Heimmärkte der LLB-Gruppe.

Rückfragen & Kontakt:

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Theresa Böhler, Head Marketing & Communications

Telefon: +43 1 536 16-222

E-Mail: theresa.boehler @ llb.at

Internet: www.llb.at