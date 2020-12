THEATER IM PARK am Belvedere: bereits 30.000 Tickets für Saison 2021 verkauft * Niavarani am 24.12. im Krippenspiel

Karten für Open Air-Theater sind beliebtes Geschenk zu Weihnachten

Wien (OTS) - Mit einem breit gefächerten Angebot von Kabarett, Comedy, Klassik, Pop, Wienerlied, Jazz über Lesungen bis Theater hat Ende November der Vorverkauf für die Spielsaison 2021 (1. Mai bis Ende September) des THEATERS IM PARK am Belvedere begonnen. Unser Kulturangebot im weitläufigen Schwarzenberggarten in der kommenden Saison trifft wieder auf großes Interesse beim Publikum: von derzeit 130.000 aufgelegten Karten (bei 132 Veranstaltungen) wurden innerhalb von zwei Wochen bereits mehr als 30.000 Tickets verkauft! Von Viktor Gernots & Michael Niavaranis besonders gefragtem "Sommer Special“ geben wir heute bereits zum wiederholten Mal Zusatztermine in den Verkauf.



Eine besondere Weihnachtsüberraschung gibt es am 24. Dezember im GLOBE WIEN Adventkalender auf https://player.globe.wien: Michael Niavarani hat mit JÖSSASMARANDJOSEF! ein wohl nicht ganz „konventionelles" Krippenspiel verfasst, das er gemeinsam mit dem Kabarett Simpl Ensemble & Freunden online zum Besten gibt! Auch zahlreiche weitere Künstlerinnen und Künstler sind im Adventkalender in extra dafür im GLOBE WIEN aufgezeichneten Beiträgen zu sehen.



Auf weitere Simpl Sketches freuen wir uns dann ab Anfang Mai live in der neuen Revue "Krone der Erschöpfung", die bis Ende Juni exklusiv im THEATER IM PARK zu sehen sein wird.



Auch unsere Klassik-Schiene hält 2021 besondere Highlights bereit: Wir dürfen die großen Startenöre Jonas Kaufmann und Piotr Beczala, jeweils von Helmut Deutsch am Klavier begleitet, begrüßen. Mit einem „Sommernachtstraum" erfreuen uns die Wiener Sängerknaben, für Walzerklänge sorgen Solisten der Wiener Philharmoniker. Christian Altenburger, Franz Bartolomey, Thomas Selditz, Jasminka Stancul bringen Beethoven in den Park. Amarcord Wien & Stefanie Irányi huldigen Astor Piazolla zum 100. Geburtstag, von der Oper bis zum Tango.

Philharmonix stehen ebenso auf dem Programm wie das Sigmum Sax Quartett oder eine Schubertiade im Park mit Volkhard Steude, Elmar Landerer, Franz Bartolomey, Herbert Mayr, Jasminka Stancul. Thomas Quasthoff gibt mit einem exquisiten Trio jazzige Balladen unter unseren Platanen zum Besten.



Hier einige weitere Programmpunkte quer durch die Genres, die seit kurzem im Verkauf sind:

Viktor Gernots & Michael Niavarani: "Sommer Special“

Ursula Strauss & Ernst Molden: Wüdnis

Alfred Dorfer: und….

Simone Kopmajer, Viktor Gernot, Wolfgang Puschnig & radio.string.quartet: Jazz on a Summer's Day

Manuel Rubey: Goldfisch

Sona MacDonald & Johannes Krisch: Hemingways Liebeshöllen



Der Spielplan wird kontinuierlich erweitert - es lohnt sich, auf https://www.theaterimpark.at und unseren Social Media Plattformen vorbeizuschauen, oder unseren Newsletter zu abonnieren.

Besonders beliebt vor den Feiertagen sind die THEATER IM PARK-Gutscheine, mit denen man „Vorfreude" verschenken kann.



Das zwei Hektar große THEATER IM PARK ist mit den gewohnt großen Reihenabständen, den Tischen innerhalb der Reihen nach zwei bis vier Personen und zahlreichen weiteren Vorkehrungen wieder nicht nur einer der lustigsten und schönsten, sondern auch einer der sichersten Spielorte in Wien. Die Getränke können wieder im voraus bestellt werden. Details zum Sicherheitskonzept finden Sie hier: https://www.theaterimpark.at/faq.

Sollte eine Vorstellung nicht stattfinden können, garantieren wir weiterhin die umgehende Rückerstattung des vollen Kartenpreises ohne jegliche Abzüge.



