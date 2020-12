Europaabgeordnete gratulieren der demokratischen Opposition aus Belarus zum Sacharow-Preis 2020

Der Sacharow Preis für geistige Freiheit wird heute Mittwoch, 16.12.2020, durch das Europäische Parlament vergeben.

Wien (OTS) - Seit den umstrittenen Präsidentschaftswahlen vom 9. August, die zu einem Aufstand gegen den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko und einem anschließenden brutalen Vorgehen des Regimes gegen Demonstranten führten, befindet sich Belarus in einer politischen Krise.

Die demokratische Opposition in Belarus organisiert Proteste gegen das brutale Regime. Sie wird durch den Koordinierungsrat vertreten, eine Initiative mutiger Frauen sowie prominenter Persönlichkeiten aus Politik und Zivilgesellschaft.

Diese Persönlichkeiten werden am 16. Dezember durch das Europäische Parlament mit dem Sacharow Preis geehrt.

MEP Christian SAGARTZ (ÖVP), stv. Vorsitzender des Unterausschusses für Menschenrechte, würdigt die Preisträger: „Swetlana Tichanowskaja, ihre Mitstreiterinnen und Unterstützer ringen unermüdlich um Demokratie, Freiheit und Menschenrechte in Belarus. Sie und viele tausend Demonstranten laufen ständig Gefahr, durch die Schergen des sogenannten Präsidenten Alexander Lukaschenko verprügelt, verschleppt und gefoltert zu werden. Mit dem Sacharow-Preis honoriert das Europa-Parlament diesen bewundernswerten, riskanten und konsequenten Einsatz, der zu einem ganz großen Teil von mutigen Frauen getragen wird. Er ist ein klares Signal der Unterstützung für die Menschen in Belarus gegen das brutale Lukaschenko-Regime, das die Menschenrechte mit Füßen tritt."

MEP Bettina VOLLATH (SPÖ), Mitglied im Menschenrechtsausschuss fügt hinzu:„Nach den gefälschten Wahlen in Belarus im August klammert sich die Autokratie rund um Alexander Lukaschenko zwar immer noch verzweifelt an die Macht, demgegenüber ist aber eine breite Oppositionsbewegung entstanden, die alle Alters- und Gesellschaftsschichten umfasst, besonders aber vom Engagement furchtloser Frauen getragen wird. Der Sacharow-Preis soll die Menschen in ihrem unermüdlichen und mutigen Begehren nach Meinungsfreiheit, fairen Wahlen und demokratischen Grundrechten ehren und bestärken. Es ist ein lauter und deutlicher Ruf für Freiheit und Demokratie in ganz Europa, den wir als Europäisches Parlament unterstützen“.

Auch Thomas WAITZ (Grüne), Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, ruft anlässlich der Vergabe des Sacharow Preises zur Unterstützung der belarussischen Oppostion auf: „Es ist Zeit für einen demokratischen Wandel. Weiterhin gehen jede Woche Menschen auf die Straße und kämpfen unter Lebensgefahr für ihr Land. Ihnen gebührt höchsten Respekt und unsere Solidarität. Die EU wird die belarussische Opposition in ihren Demokratiebestrebungen weiterhin unterstützen."

Der Verleihungszeremonie können Sie hier live folgen.







