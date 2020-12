CoV-Massentest Steiermark: global office stemmte Tausende Telefonanrufe

Die Steiermark ermöglichte als einziges Bundesland die telefonische Anmeldung zum CoV-Massentest. Für ein Projekt dieser Größenordnung ist das längst nicht selbstverständlich.

Salzburg/Graz (OTS) - Die Steirer und Steirerinnen konnten sich für die Corona-Massentests vom 12. und 13. Dezember telefonisch anmelden. Dafür holte das Land sehr kurzfristig den Telefonserviceanbieter global office aus Salzburg mit ins Boot. So konnten viele Tausende Anmeldungen jeden Tag erfolgreich entgegengenommen werden.

global office stellte schnell hohe Kapazitäten bereit

„Die Möglichkeit, sich online anzumelden, haben nicht alle. Besonders für Senioren und Seniorinnen kann es hilfreich sein, wenn es einen telefonischen Ansprechpartner bei der Terminvereinbarung gibt“, so Josef Höchtl, der bei global office Österreich Großprojekte wie diese im öffentlichen Bereich abwickelt.

Dafür wurde bei global office in der Woche vor dem Anmeldestart in nur zwei Tagen ein Team von 65 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereitgestellt. „Wir können das, weil wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Österreich und auch in Deutschland beschäftigen. Dadurch ist es möglich, dass wir unser Team bei Bedarf rasch erweitern. Bei einem so gewaltigen Projekt wie dem CoV-Massentest, holen wir die deutschen Kollegen und Kolleginnen mit an Bord. Umgekehrt unterstützen auch die österreichischen Kollegen, wenn in den deutschen Büros von global office Ressourcen gebraucht werden“, erklärt Höchtl.

Das fast Unmögliche möglich gemacht: Land Steiermark schätzt Arbeit von global office sehr

Dass es bei einem Projekt dieser Dimension für Anrufer auch zu Wartezeiten kommen kann, weiß Höchtl aus jahrelanger Erfahrung: „Mitten im Weihnachtsgeschäft, noch dazu im Lockdown, ist es nahezu unmöglich, kurzfristig derart große Telefonservice-Kapazitäten im deutschsprachigen Raum bereitzustellen. Wir haben es möglich gemacht. Durch die verschiedenen Standorte von global office in Österreich und in Deutschland, konnten wir die telefonischen Anmeldungen für den CoV-Massentest erfolgreich sicherstellen.“

Das Land Steiermark schätzt den Einsatz von global office sehr und zeigt sich froh, dass die telefonischen Terminvereinbarungen so prompt abgewickelt werden konnten.

