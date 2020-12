Neue Bereichsdirektorin für Personal und Revision in Wien

Wien (OTS/RK) - Dr.in Cordula Gottwald wechselt von der Präsidialabteilung der Magistratsdirektion und wird neue Bereichsdirektorin für Personal und Revision im Magistrat der Stadt Wien. Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner überreichte der Juristin das von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig unterzeichnete Bestellungsdekret im Beisein von Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, MA, Personalstadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky und dem Vorsitzenden der younion – die Daseinsgewerkschaft, GR Ing. Christian Meidlinger. Bürgermeister Ludwig freut sich über die Bestellung der neuen Personaldirektorin: „Cordula Gottwald hat die letzten Jahre bewiesen, dass sie neben ihren fachlichen Kompetenzen auch eine hervorrage Führungskraft mit hohem Engagement und großer Empathie ist, die herausfordernde Situationen sehr gut bewältigt.“

Neuer Präsidialchef wird Dr. Peter Pollak, MBA, dem Magistratsdirektor Hechtner das vom Bürgermeister unterzeichnete Dekret übergab. Bürgermeister Ludwig dazu: „Durch seine Tätigkeit beim Stadtrechnungshof kennt Peter Pollak sowohl den Magistrat als auch die Unternehmen der Stadt Wien in ihrer gesamten Vielfalt. In den vergangenen Monaten als Bereichsleiter für strategische Angelegenheiten konnten wir bereits eng zusammenarbeiten, nun ist sein Wissen und seine Lösungsorientierung als Leiter der Präsidialabteilung noch stärker gefordert.“

Bereichsdirektorin für Personal und Revision

Cordula Gottwald folgt der bisherigen Personaldirektorin Dr.in Martina Schmied nach. Magistratsdirektor Hechtner dankte Martina Schmied, die mit Ende des Jahres in Pension geht: „Arbeiten für Wien war für sie seit Amtsantritt im April 2013 Auftrag und Zielrichtung. Das Haus des Personals sei hier als einer ihrer zentralen und sichtbaren Meilensteine hervorgehoben.“

Werdegang Dr.in Cordula Gottwald

Gottwald studierte Jus an der Universität Wien und trat im Jahr 2000 in den Dienst der Stadt Wien ein. Nachdem sie einige Stationen in der Wiener Stadtverwaltung durchlaufen hatte (Magistratische Bezirksämter, MA 22 - Umweltschutz, MA 16 - Wiener Schlichtungsstelle in Wohnrechtsangelegenheiten) blieb sie von 2004 an in der MA 64 - Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtrecht. Im Jahr 2008 wurde sie stellvertretende Abteilungsleiterin, im November 2010 Abteilungsleiterin der MA 64. Im Juni 2018 übernahm sie als erste Frau die Leitung der Präsidialabteilung und war darüber hinaus Bereichsleiterin für Dezentralisierung der Verwaltung der Stadt Wien.

Zu ihrem zukünftigen Aufgabenbereich gehören unter anderem grundsätzliche und strategische Angelegenheiten der Personalentwicklung im Magistrat; grundsätzliche Angelegenheiten, Richtlinienfestlegung, Konzeption und Implementierung von Methoden und Werkzeugen der Potenzialerfassung und Eignungsfeststellung von Bediensteten sowie von Bewerberinnen und Bewerbern um die Aufnahme in den Dienst der Stadt Wien; Organisation und Betreuung von Bildungsaustauschprogrammen sowie Organisation von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen; Prüfung dienststelleninterner Kontroll- und Risikomanagementsysteme einschließlich der Bekämpfung der Korruption; Schaffung, Streichung und Bewertung von Dienstposten sowie Führung des Dienstpostenplane; Personalsicherstellung in Sonderfällen, insbesondere bei Wahlen, Volksabstimmungen, Volksbegehren, Volksbefragungen und Registerzählungen.

Werdegang Dr. Peter Pollak, MBA

Peter Pollak arbeitet seit 1985 bei der Stadt Wien. Erste Stationen waren die Magistratischen Bezirksämter in Favoriten und Hernals sowie die damals für die städtischen Krankenhäuser zuständige Magistratsabteilung. 1994 wurde der Jurist zum Leiter der Personalabteilung bestellt und war in dieser Funktion auch mit der Projektleitung für die grundlegende Neustrukturierung der Personalabteilungen des Magistrats (Zusammenlegung von Personal- und Besoldungsamt zu einem zentralen Personalservice) betraut. 2001 übernahm er die Leitung des Verfassungsdienstes der Magistratsdirektion, der auch für EU-Angelegenheiten zuständig ist. 2004 wurde er zusätzlich Bereichsleiter für Bürgerservice und Dezentralisierung der Verwaltung der Stadt Wien. Ab dem Jahr 2007 umfasste seine Bereichsleiterfunktion Bürgerservice, Bezirksämter und Datenschutz. Zudem war Pollak auch Stellvertreter des Bereichsdirektors für Recht. Mit 1. Juli 2010 wurde Pollak zum Kontrollamtsdirektor bestellt. 2015 wurde er vom Wiener Gemeinderat für fünf weitere Jahre als Stadtrechnungshofdirektor wiederbestellt. Mit 1. Juli 2020 wechselte Pollak in die Magistratsdirektion als „Bereichsleiter für strategische Angelegenheiten“ in der Präsidialabteilung der Stadt Wien.

Zuständigkeiten der Präsidialabteilung

Zu den Aufgaben der Präsidialabteilung (MDP) gehören neben der Betreuung aller Aufgaben rund um den Bürgermeister die Verwaltung des Rathauses, Durchführung von Empfängen und Feierlichkeiten, Vergabe von Sälen im Rathaus, Betreuung der Gäste der Stadt Wien, Pflege der internationalen Kontakte mit den in Wien ansässigen diplomatischen Vertretungen und internationalen Organisationen, sofern es die Person der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters betrifft, Ehrungen und Beantragungen von Bundesauszeichnungen sowie die Koordination der Bezirksdezentralisierung. (Schluss)

