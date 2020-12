IBOD Wand und Boden - Design trifft auf Funktionalität

Kramsach (OTS) - Das Unternehmen IBOD - Wand und Boden mit seinem Sitz in Kramsach ist längst über die Landesgrenzen hinaus für seine innovativen Wand- und Bodensysteme bekannt. Sorgfältig ausgewählte Materialien, zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und die einfache Verarbeitung wie auch die hohe Qualität der pflegeleichten IBOD Produkten werden von Privat- und Geschäftskunden gleichermaßen geschätzt.

Vor 38 Jahren gründete Michael Fankhauser im Zillertal einen kleinen Betrieb der sich auf die Verlegung von Estrichen spezialisiert hat. Mittlerweile leiten er und sein Sohn Andreas zwei große Unternehmen: Bei Fankhauser Estriche und IBOD – Wand und Boden sind insgesamt über 100 Mitarbeiter beschäftigt. Durch innovative Produktentwicklung, konsequenter Prozessoptimierung und Qualitätssicherung hat sich daraus die Firma IBOD- Wand und Boden entwickelt, die sich auf moderne Wand- und Bodensysteme mit mineralisch gebundenen Spachtelmassen spezialisiert hat.

Individuelle, einzigartige Designs

Mit den Top-Produkten doppo Ambiente Wand und doppo Ambiente Boden konnte das Kramsacher Unternehmen bereits zahlreiche öffentliche Ausschreibungen im In- und Ausland gewinnen. Aber auch immer mehr Gewerbebetriebe und Häuslbauer sind von den IBOD Lösungen überzeugt. Das Erfolgsrezept: Mit 64 zur Auswahl stehenden Farbtönen und individuellen Spachteltechniken stehen unzählige fugenlose Farb- und Strukturmöglichkeiten mit authentischer Haptik zur Auswahl. So können die Böden, Decken und Wände flexibel an die jeweiligen Designwünsche angepasst werden.

IBOD Lösungen sind im versiegelten Zustand einfach abwaschbar und dank ihrer hohen Widerstandsfähigkeit insbesondere für Küchen, Wohnzimmer, Bäder, WCs, bzw. Büroräumlichkeiten, Ausstellungsflächen, Garderoben sowie Fitness- und Wellnessbereiche geeignet.

So setzte auch das Familien Natur Resort Moar Gut in Großarl bei der jüngst erfolgten Hotelrenovierung auf Design und Funktionalität von IBOD Lösungen: „Wir haben die doppo Ambiente Spachtelmasse für einige unserer Flächen gewählt, da in einem Familienhotel auch die Wände stark beansprucht werden. Diese Art von Spachtelmasse ist unglaublich dankbar und sieht noch dazu wunderschön aus.“

Ideal für Renovierungen und Sanitärbereiche

Aufgrund ihrer geringen Einbauhöhe hat sich die doppo Ambiente Serie auch besonders bei Renovierungsprojekten bewährt. Bei entsprechender Untergrundvorbereitung haftet die hochwertige Spachtelmasse auch hervorragend auf bestehenden Fliesen, was die Installationszeit zusätzlich verringert. Für den Nassbereich ist die Produktneuheit doppo Ambiente Pro+ die richtige Wahl für Wand und Boden. Die speziell modifizierte, mit mineralischen Spezialfüllstoffen und emissionsarmen Kunstharz gebundene Spachtelmasse ist 100% wasserundurchlässig, extrem elastisch und maximal belastbar.

Alle Boden- und Wandsysteme zur Ansicht und weitere Informationen zu Design und Funktionalität von IBOD Lösungen finden Sie auf www.ibod.at.



