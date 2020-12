Weihnachten in ORF III: Musikalische Glanzmomente mit Jonas Kaufmann, „Rosenkavalier“ und Silvester-„Fledermaus“ live

Weiters: Premiere des „zeit.geschichte“-Dreiteilers „Wuchteln, Schmäh, Politsatire“, Roseggers „Waldheimat“, weihnachtliche Filmklassiker

Wien (OTS) - In seinem Weihnachtsprogramm bringt ORF III Kultur und Information stimmungsvolle Musikhöhepunkte in die heimischen Wohnzimmer, darunter das heuer in der Salzburger Stille-Nacht-Kapelle aufgezeichnete Konzert „Weihnachten mit Jonas Kaufmann“ sowie zwei TV-Premieren aus der Wiener Staatsoper: „Der Rosenkavalier“ und die Live-Übertragung des Operettenklassikers „Die Fledermaus“ am Silvesterabend. Außerdem erwarten das Publikum winterliche Dokumentationen, besinnliche Momente mit Publikumslieblingen wie Udo Jürgens und Otto Schenk, weihnachtliche Filmklassiker und neue Dokuproduktionen wie etwa ein „zeit.geschichte“-Dreiteiler über die Geschichte des österreichischen Kabaretts und der „Erbe Österreich“-Vierteiler über „Habsburgs Ringstraßenbarone“. Am Heiligen Abend überträgt „ORF III LIVE“ weiters die „Katholische Christmette mit Papst Franziskus“ aus dem Petersdom in Rom.

Weihnachten ganz klassisch – Glanzvolle Musikhöhepunkte zu den Weihnachtsfeiertagen

Die schönsten Weihnachtsmelodien lässt etwa am Donnerstag, dem 24. Dezember, „Wiens größter Weihnachtschor“ erklingen. Darin blickt der Leiter des Radio-Wien-Chors Rainer Keplinger gemeinsam mit Sängerin Monika Ballwein und Musicaldarsteller Drew Sarich auf die vergangenen vier Jahre des Chores zurück, der traditionell zu dieser Jahreszeit zum gemeinsamen Musizieren für „Licht ins Dunkel“ lädt. Am Nachmittag sorgen weiters Udo Jürgens’ „Winter- und Weihnachtslieder“ sowie die St. Florianer Sängerknaben in einer Neuproduktion von Manfred Corrine für Weihnachtsstimmung, gefolgt von einem Best-of früherer „Christmas in Vienna“-Ausgaben sowie dem Dacapo der diesjährigen „Family Edition“ des berühmten Weihnachtskonzerts, dargeboten von Klassikgrößen wie Camilla Nylund oder Thomas Hampson. Am Christtag, dem 25. Dezember, bietet ORF III im Hauptabend zwei weitere musikalische Highlights: Den Anfang macht die Langfassung des 2020 in der Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf bei Salzburg aufgezeichneten Konzerts „Weihnachten mit Jonas Kaufmann“, das in Auszügen am Heiligen Abend in ORF 2 zu sehen ist. Der Startenor gibt neben „Stille Nacht, heilige Nacht“, das am Heiligen Abend 1818 in dieser Kapelle uraufgeführt wurde, auch weitere Weihnachtsklassiker wie „Let It Snow“ und „Leise rieselt der Schnee“ zum Besten. Danach lädt Franz Posch in „Mei liabste Weihnachtsweis 2020“ zu einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert mit traditionellen Weisen nach Tirol. Klassische Musik für die jüngere Generation präsentiert am Vormittag des 27. Dezember die Sendung „Ohrenschmaus im Opernhaus 2020 – Tony Makkaroni kocht die schönsten Opernarien“. In der Opernkochshow steht jede Menge Spaß für die ganze Familie auf dem Speiseplan, wenn Chefkoch Tony Makkaroni in seinem italienischen Restaurant etwa Zaubersuppe kocht, die nach Verzehr jedem Opernsänger und jeder Opernsängerin eine besonders schöne Stimme beschert. Aufgezeichnet wurde der kulinarische Opernspaß in der Babenbergerhalle Klosterneuburg 2020. Im Hauptabend zeigt dann „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ im Rahmen der ORF-III-Konzertreihe „Wir spielen für Österreich“ Otto Schenks traditionsreiche Inszenierung von Strauss’ „Der Rosenkavalier“ aus der Wiener Staatsoper, in einer musikalischen Neueinstudierung von Musikdirektor Philippe Jordan. Es singen u. a. Krassimira Stoyanova, Günther Groissböck und Piotr Beczała.

Filme, Unterhaltung und Dokumentationen mit zahlreichen Publikumslieblingen

Zur Weihnachtszeit zeigt ORF III auch beliebte Weihnachtsfilme, so u. a. am 24. Dezember „Ausgerechnet Weihnachten“ mit Aglaia Szyszkowitz, Ulrich Noethen und Florian David Fitz sowie „Das ewige Lied“ mit Tobias Moretti und Heino Ferch, am 26. Dezember zwei Teile der „Tolle Tanten“-Trilogie mit Udo Jürgens, Gunther Philipp und Gus Backus sowie den Peter-Alexander-Klassiker „Charleys Tante“. Am 25. Dezember stehen alle 26 Folgen der Kultverfilmung von Roseggers „Waldheimat“ auf dem Spielplan.

Ein Wiedersehen mit zahlreichen Publikumslieblingen gibt es am Heiligen Abend mit „Otto Schenk liest Weihnachtsgeschichten“ und dem 2007 in den Wiener Kammerspielen aufgezeichneten Theaterstück „Schöne Bescherung“ mit Michael Niavarani und Andreas Vitásek. Noch mehr Lieblinge des österreichischen Kabaretts stehen im Mittelpunkt der neuen, dreiteiligen „zeit.geschichte“-Dokumentation „Wuchteln, Schmäh, Politsatire - Geschichte des österreichischen Kabaretts“, die von 28. bis 30. Dezember jeweils im Hauptabend Premiere feiert. Die von Valentin Badura gestaltete Trilogie setzt beim Zerfall des Habsburgerreichs an, als Karl Kraus und Fritz Grünbaum mit Gesellschaftskritik und Humor Furore machten und führt über die Zeit des Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit, in der Kabarettgrößen wie Helmut Qualtinger und Fritz Muliar die Geschichte des österreichischen Humors nachhaltig prägten, bis in die Gegenwart.

Das ORF-III-Religions- und Glaubensangebot an den Weihnachtsfeiertagen

Neben mehreren Ausgaben „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ zeigt ORF III am 24. Dezember im Hauptabend die „Katholische Christmette mit Papst Franziskus“ aus dem Vatikan, weiters am Stefanitag (26. Dezember) einen katholischen Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom. Ein Evangelischer Gottesdienst aus der Lutherischen Stadtkirche mit Bischof Michael Chalupka steht am 27. Dezember auf dem Programm, gefolgt von einer neuen Ausgabe „Das ganze Interview“ mit Caritas-Präsident Michael Landau im Gespräch mit Sandra Szabo.

ORF III zum Jahreswechsel und im neuen Jahr

Den Jahreswechsel begeht ORF III mit einem Operettenfeuerwerk live aus der Wiener Staatsoper: „Wir spielen für Österreich“ präsentiert zu Silvester im Hauptabend den Johann-Strauss-Klassiker „Die Fledermaus“. Unter der musikalischen Leitung von Cornelius Meister sind u. a. Georg Nigl, Camilla Nylund, Jochen Schmeckenbecher, Peter Simonischek, Regula Mühlemann und Christina Bock zu erleben. Als „Überraschungsgast“ im zweiten Akt kann sich das Fernsehpublikum auf Starsopranistin Asmik Grigorian freuen. Zur Einstimmung auf die Übertragung gibt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ eine inhaltliche Einführung (20.00 Uhr). Am 1. Jänner bietet ORF III als bewährtes „Langschläfer-Service“ das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2021“ zur Primetime an. „Musikalische Neujahrsgrüße der Tonkünstler Niederösterreich“ bringt die „Erlebnis Bühne matinee“ am 3. Jänner, im Hauptabend folgt mit dem zweiten Teil von „Beethovens Wien“ eine weitere „Erlebnis Bühne“-Neuproduktion.

Darin begibt sich Beethoven-Kenner Rudolf Buchbinder gemeinsam mit Barbara Rett auf die Spuren des Komponisten in Wien und dessen Lebensstationen. Eine neue Folge „Stars & Talente“, die dem heimischen Klassiknachwuchs eine Bühne bietet, rundet anschließend das Programm ab. Von 4. bis 7. Jänner taucht jeweils eine Folge des neuen „Erbe Österreich“-Doku-Vierteilers von Burkhard Stanzer und Susanne Pleisnitzer in die Geschichte von „Habsburgs Ringstraßenbaronen“ ein. Durch die Hauptabendproduktion führt Friedrich von Thun.

