Weihnachten im ORF-Fernsehen (1): Die TV-Programmhighlights in ORF 1 und ORF SPORT +

Von 24. Dezember bis 6. Jänner

Wien (OTS) - Die „Simpsons“ sprechen Österreichisch, Frauenpower in „Ocean’s 8“, zwei neue Fälle „Blind ermittelt“, Disney-Klassiker und Animationshits für die ganze Familie, spannende Sportevents, „Hallo OKIDOKI“ und „Klein gegen Groß“, der Jahreswechsel mit Seiner Majestät Robert Heinrich I. – das und noch viel mehr erwartet das Fernsehpublikum von ORF 1 rund um Weihnachten 2020:

Frauenpower, Starbesetzung und die „Simpsons“ auf Österreichisch

Robert Palfrader ist Homer Simpson – wenn am 24. Dezember die Episode „Weihnachten in Florida“ (nach der ORF-Premiere am 23. Dezember) ein weiteres Mal auf dem Programm von ORF 1 steht: Denn „Die Simpsons reden Österreichisch“ und u. a. Paul Pizzera, Chis Lohner und Yasmo leihen den Bewohnerinnen und Bewohnern Springfields ihre Stimmen. Ein perfekter Coup mit geballter Frauenpower erwartet das Fernsehpublikum am 25. Dezember mit der Fortsetzung der kultigen „Ocean’s“-Filmreihe:

Sandra Bullock, Cate Blanchett und Anne Hathaway planen in der ORF-Premiere von „Ocean’s 8“ den trickreichen Diebstahl eines Colliers. Mit der ORF-Premiere von „Jurassic World 2: Das gefallene Königreich“ steht am 26. Dezember die Fortsetzung der Urzeit-Blockbuster-Reihe mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard auf dem Programm, und am 27. Dezember zeigt ORF 1 mit der deutschsprachigen Free-TV-Premiere von „Dieses bescheuerte Herz“ die bewegende Bestseller-Verfilmung nach einer wahren Geschichte mit Elyas M’Barek. Actionreich startet das neue Jahr, wenn Tom Cruise als IMF-Agent Ethan Hunt in der ORF-Premiere „Mission: Impossible 6 – Fallout“ am 1. Jänner eine Nuklearkatastrophe verhindern muss, und am 3. Jänner ziehen in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere Robert Downey jr., Chris Evans, Scarlett Johansson und Co. mit geballter Superheldenpower als die „Avengers“ im fulminanten dritten Teil der Reihe in den „Infinity War“.

Zwei spannende Krimi-Abende – „Blind ermittelt“ wieder

In zwei neuen spannenden Fällen sind Philipp Hochmair und Andreas Guenther als unkonventionelles Ermittlerduo wieder in Wien im Einsatz, wenn die Fortsetzung der beliebten ORF/ARD-Krimireihe „Blind ermittelt“ mit „Zerstörte Träume“ am 28. Dezember und „Endstation Zentralfriedhof“ am 4. Jänner auf dem ORF-1-Programm steht.

Programm für die Jüngsten – mit den Jüngsten: von „Hallo OKIDOKI“ bis „Klein gegen Groß“

Im „OKIDOKI“-Kinderprogramm öffnet sich am 24. Dezember das letzte Türchen beim „ABC Bär Adventkalender“ und auch bei „Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann“ und „Schneewelt – Eine Weihnachtsgeschichte“ gibt es noch eine spannende Geschichte. Bei „Servus Kasperl“ stehen mit u. a. „Kasperl & Leopold: Die verlorenen Geschenke“ (24. Dezember), „Kasperl & Strolchi: Ein eisiges Abenteuer“ (26. Dezember) und „Kasperl & Hopsi: Ein seltsames Glücksschwein“ (27. Dezember) wieder spannende Abenteuer mit Kasperl und seinen Freunden auf dem Programm. „Hallo OKIDOKI“ blickt am 27. Dezember mit vielen Videobotschaften von Kindern auf das Jahr 2020 zurück und stellt Neujahrbräuche aus Österreich und anderen Ländern vor. Am 2. und 3. Jänner widmet sich die Sendung mit Kater Kurt u. a. Menschen, die schon in jungen Jahren große Dinge bewegt und die Welt verändert haben. Kleine und große Stars treten in spannenden Duellen wieder am 2. Jänner bei Kai Pfaume in einer neuen Ausgabe von „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ an – mit dabei u. a. Nena, Günther Jauch und die österreichische Snowboarderin Sabine Schöffmann.

Filmmärchen und Animationshits für die ganze Familie – u. a. Disney-Klassiker „Cinderella“ als ORF-Premiere

Am 24. Dezember verkürzen Weihnachtsklassiker wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und „Mary Poppins“, die ORF-Premiere „Conni & Co 2 – Das Geheimnis des T-Rex“ sowie „Merida – Legende der Highlands“, „Alles steht Kopf“ und „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ die Wartezeit aufs Christkind. Am 25. Dezember sorgen u. a. die ORF-Premieren von „Bo und der Weihnachtsstern“ und „Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub“ sowie die Dacapos von „Planes“, „Die Monster Uni“, „Megamind“, „Baymax – Riesiges Robowabohu“ und „Hotel Transsilvanien 2“ für einen abwechslungsreichen Fernsehnachmittag. Am 26. Dezember zeigt ORF 1 die Disney-Klassiker „Susi und Strolch“, „Bambi“ und „Cinderella“ (als ORF-Premiere) sowie die Animationshits „Rapunzel – neu verföhnt“, „Mulan“ und die ORF-Premiere „Findet Dorie“. Zu Silvester stehen u. a. „Feuerwehrmann Sam – Helden im Sturm“, „Jagdfieber“ sowie die Disney-Hits „Robin Hood“ und „Aladdin“ auf dem Programm, bevor am Neujahrstag die ORF-Premiere „Pettersson und Findus 3 – Findus zieht um“ auf dem Programm steht. Am 6. Jänner versprechen u. a. „Turbo – Kleine Schnecke, großer Traum“ Animationsspaß für die ganze Familie.

2021 – Jahreswechsel mit ORF 1

Am 29. Dezember heißt es „Schluss mit lustig“, wenn „Der satirische Jahresrückblick 2020“ auf dem Programm steht und auch „Was gibt es Neues?“ einen Blick auf die „Highlights 2020“ wirft. Am 31. Dezember begrüßt Seine Majestät Robert Heinrich I. zur alljährlichen „Silvesteraudienz“ und Viktor Gernot gibt sich mit Michael Niavarani beim Wiedersehen mit ihrem Programm „Gefühlsecht“. Danach heißt es traditionell „Ein echter Wiener geht nicht unter“, auch wenn den legendären Sackbauers wieder eine etwas andere „Jahreswende“ bevorsteht, und „Dinner for One – Der neunzigste Geburtstag“. „Zum Jahreswechsel“ (0.00 Uhr) begleitet die traditionelle Einlage des Wiener Staatsballetts zu den erhabenen Klängen des Donauwalzers das Publikum tänzerisch ins neue Jahr.

Spannende Sportevents in ORF 1 und ORF SPORT +

Die Weihnachtszeit bietet traditionell Höhepunkte aus dem Bereich der alpinen und der nordischen Wintersportler/innen: Am 28. und 29. Dezember gastieren die Ski-Damen am Semmering, wo ein Riesenslalom und ein Slalom am sogenannten „Zauberberg“ gefahren werden. Und die Skispringer absolvieren einmal mehr die Vierschanzentournee, mit den Bewerben in Oberstdorf (29. Dezember), Garmisch (1. Jänner), Innsbruck (3. Jänner) und Bischofshofen (6. Jänner). ORF 1 überträgt die Springen und jeweils am Tag davor auch die Qualifikation.

Das Match UBSC Graz – Dukes Klosterneuburg aus der bet-at-home-Basketball-Superliga steht am 26. Dezember auf dem Programm von ORF SPORT +. Live zeigt ORF SPORT + am 28. Dezember auch die Biathlon World Team Challenge in Ruhpolding. Live aus Fürstenfeld zeigt ORF SPORT + am 28. Dezember das Tischtennis-Turnier Generali Austria Top 12. Am selben Tag bringt ORF SPORT + um 18.00 Uhr die Biathlon World Team Challenge in Ruhpolding. Österreichs U20-Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft im Einsatz, die von 25. Dezember bis 5. Jänner in Edmonton in Kanada stattfindet. Die Österreicher treffen auf die USA, Schweden, Russland und Tschechien. ORF SPORT + überträgt die Spiele gegen Schweden (28. Dezember) und Tschechien (Donnerstag, 31. Dezember, 20.00 Uhr) live. ORF SPORT + hat auch die Tour de Ski der Langläuferinnen und Langläufer wieder umfassend live im Programm. Die Rennen starten von 1. bis 3. Jänner in Val Müstair in der Schweiz. Danach steht am 5. und 6. Jänner Toblach in Italien auf dem Programm. Abgeschlossen wird die Tour de Ski von 8. bis 10. Jänner in Val di Fiemme in Italien. Alle Rennen des Rodel-Weltcups in Königssee sind ebenfalls live in ORF SPORT + zu sehen. Der Weltcup beginnt am 2. Jänner mit den Doppelsitzer- und den Herren-Bewerben. Es folgen am 3. Jänner die Damen-Bewerbe und die Team-Staffel.

