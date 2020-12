Aviso PK Anschober: „Inklusion in Krisenzeiten“ am 17. Dezember 2020

Wien (OTS) - Derzeit wird der zweite Nationale Aktionsplan Behinderung erarbeitet, mit dem die UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich umgesetzt werden soll. Insgesamt 26 Teams von Bund und Ländern arbeiten daran und beziehen die Vertretungen der Menschen mit Behinderungen aktiv mit ein. Der Plan soll für den Zeitraum 2022 bis 2030 die Leitlinie der österreichischen Behindertenpolitik bilden.

In diesem Zusammenhang wird auch die Pandemie ein Thema sein: wie geht es Menschen mit Behinderungen in Krisen und Notlagen, welche Erfahrungen haben wir bisher gemacht und was lernen wir daraus für die Zukunft?

Menschen mit Behinderungen sind eine Gruppe, die die schwierige Lage am Arbeitsmarkt besonders zu spüren bekommt. Notwendig sind daher verschiedene Unterstützungen für Menschen mit Behinderungen und für Betriebe, damit berufliche Inklusion auch in Krisenzeiten gelingen kann.

Bitte merken Sie vor:



Pressekonferenz „Inklusion in Krisenzeiten“

mit

Rudi Anschober, Sozialminister

Christine Steger, Vorsitzende des Monitoringausschusses

Herbert Pichler, Präsident des Österreichischen Behindertenrates

Claudia Lösch, ehemalige Behindertensportlerin (live aus Innsbruck zugeschaltet)





Datum: Donnerstag, 17. Dezember 2020

Uhrzeit: 9.30 Uhr

Ort: Sozialministerium, Stubenring 1, 1010 Wien, Pressezentrum, 5. Stock – Eingang Sozialministerium

Wichtiger Hinweis für MedienvertreterInnen:

Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie werden bei der Pressekonferenz den JournalistInnen und Kamera/Technikteams fixe Plätze zugewiesen. Es ist nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen vorhanden.

Ein Livestream zur Pressekonferenz findet sich unter: https://www.facebook.com/rudianschober

