Stimmungsvolle Feiertage auf „fidelio“

Musikalischer Klassikreigen im Dezember und Verlosung von Neujahrskonzert-Tickets zu den Feiertagen auf der Klassikplattform

Wien (OTS) - Die heurige Adventzeit wird wohl als eine spezielle Zeit in Erinnerung bleiben, wird sie doch nicht wie sonst üblich von vielen stimmungsvollen, vorweihnachtlichen Live-Konzerten begleitet, da die heimischen Kulturbetriebe Corona-bedingt nicht oder nur eingeschränkt geöffnet sind.

„fidelio“, die Online-Klassikplattform von ORF und Unitel, bietet trotzdem oder gerade deshalb rund um die Festtage Opern- und Klassikgenuss pur und zeigt auf www.myfidelio.at Live-Highlights wie die „Pannonische Weihnachtsgala“, den „Rosenkavalier“ und die „Fledermaus“ sowie zahlreiche Archivschätze für einen stimmungsvollen Dezember.

Den Auftakt macht am Donnerstag, dem 17. Dezember, um 19.30 Uhr die Live-Übertragung der „Pannonischen Weihnachtsgala“ live aus dem Schloss Esterházy, bei dem Ferry Janoska wie jeden Advent mit Unterstützung prominenter Freunde aus Klassik, World, Schlager und Pop traditionsreiche und unterhaltsame Klänge präsentiert.

Die zweite Live-Produktion – ein unterhaltsamer Opern-Klassiker – präsentiert „fidelio“ am Freitag, dem 18. Dezember, um 18.00 Uhr live aus der Wiener Staatsoper: Richard Strauss’ „Der Rosenkavalier“ mit dem neuen Musikdirektor der Wiener Staatsoper, Philippe Jordan, am Dirigentenpult.

Den Jahresausklang am 31. Dezember leitet „fidelio“ mit dem Silvesterkonzert der Staatskapelle Dresden live aus der Semperoper um 17.00 Uhr ein. Das alte Jahr 2020 verabschieden Chefdirigent Christian Thielemann und die Sächsische Staatskapelle Dresden mit Filmmusik, Schlager und Operette der 1920er Jahre. Im diesjährigen Silvesterkonzert in der Semperoper stehen so Ausschnitte aus bekannten Filmmusik-Klassikern wie „Metropolis“ oder „Ich küsse Ihre Hand, Madame“ neben Jazzstandards von George Gershwin und Schlagern aus populären Operetten wie „Der Vetter aus Dingsda“ auf dem Programm.

Mit einer hochkarätig besetzten „Fledermaus“ von Johann Strauß feiert die Wiener Staatsoper traditioneller Weise den krönenden Abschluss des Jahres. „fidelio“ überträgt die Operette live um 20.15 Uhr aus dem Haus am Ring. Unter der Leitung von Cornelius Meister gibt heuer der österreichische Bariton Georg Nigl sein Staatsopern-Rollendebüt als Eisenstein. In der zeitlosen Inszenierung von Otto Schenk singt außerdem Starsopranistin Camilla Nylund die Partie der Rosalinde. Die Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann ist erstmals am Haus als Adele zu erleben, Schauspiellegende Peter Simonischek ist der Frosch dieser Produktion. Als Überraschungsgast im zweiten Akt ist Asmik Grigorian geladen.

Besinnlicher Themenschwerpunkt „Ein klassischer Advent“

Besinnliches erwartet Abonnentinnen und Abonnenten in der „fidelio“-Klassithek mit der Video-on-Demand Themenreihe „Ein klassischer Advent“. Passend zur Weihnachtszeit finden sich darin u. a. alle seit 2004 aufgeführten „Christmas in Vienna“-Konzerte aus dem Wiener Konzerthaus, Bachs Weihnachtsoratorium mit Dirigent Nikolaus Harnoncourt aus der Stiftskirche Waldhausen von 1982, der Opernfilm-Klassiker „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck und das Konzert „Winterklang Werfenweng“ aus der Pfarrkirche Werfen mit Rubén Dubrovsky aus dem Jahr 2018. Als besonderes Highlight erwarten Klassikliebhaber/innen zudem die festlichen Adventskonzerte aus der Frauenkirche Dresden, darunter auch der Konzertabend vom letzten Jahr mit Dirigentin Alondra de la Parra und den Solisten Regula Mühlemann, Julian Prégardien und Julia Muzychenko.

Countdown zum Neujahrskonzert 2021

Was wäre der Jahreswechsel ohne Neujahrskonzert? Die Wiener Philharmoniker geben jährlich im Goldenen Saal des Musikvereins ihr traditionelles Auftaktkonzert. Das soll auch 2021 trotz Corona so sein, allerdings ohne Live-Publikum. Auf „fidelio“ kann man jedenfalls per Live-Stream österreichweit beim Neujahrskonzert mit dabei sein. Zur Einstimmung bietet „fidelio“ im Rahmen von Matineen an den Sonntagen 20. und 27. Dezember sowie am Mittwoch und Donnerstag, dem 30. und 31. Dezember, jeweils ein Neujahrskonzert vergangener Jahre per Stream zum Wiedersehen: von der Ausgabe von 2009 unter Stardirigent Daniel Barenboim bis zur letztjährigen Aufführung mit Andris Nelsons’ Debüt am Pult der Wiener Philharmoniker.

„fidelio“-Jahresabo sichern und Karten für das Neujahrskonzert 2022 gewinnen

Für alle Musik-, Opern und Ballettfans, denen noch das passende Weihnachtsgeschenk fehlt, hat „fidelio“ das ideale Präsent parat: Das Jahresabo gibt es ab sofort bis einschließlich 26. Dezember um nur 99 Euro statt 149 Euro. Unter allen abgeschlossenen Aktionsabos werden zudem zwei Karten in der besten Kategorie für das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ am 1. Jänner 2022 mit anschließendem Mittagessen im Hotel Sacher verlost. Nähere Infos unter:

www.myfidelio.at/weihnachtsaktion

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Der digitale Klassik-Treffpunkt „fidelio“ von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. blog.myfidelio.at bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

Rückfragen & Kontakt:

„fidelio“

Mag. Birgit Mülleder

birgit.muelleder @ orf.at

(01) 87878–DW 12452

www.myfidelio.at/presse