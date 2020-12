ORF-Radios: Musikspecials & Feiertagsprogramm zu Weihnachten und Silvester im Hitradio Ö3

Das „Ö3-Weihnachtswunder“, „Radio Christkindl“, die „Ö3-Jahresvorschau“ auf 2021, der „Ö3-Countdown ins neue Jahr“ und vieles mehr!

Wien (OTS) - Es wird wieder magisch! An den fünf Tagen vor Weihnachten findet auch 2020 das Ö3-Weihnachtswunder statt – heuer in den „Ö3-Studios Heiligenstadt“ in Wien, wo 120 Stunden lang Musikwünsche gegen eine Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ erfüllt werden. An den Feiertagen und in den Weihnachtsferien sind Ö3-Sondersendungen und Musikspecials zu hören:

„Radio Christkindl“ bietet Traditionelles & Besinnliches, beim „Ö3-Pleiten-, Pech- und Pannendienst“ wird den Ö3-Hörer/innen geholfen, die „Ö3-Jahresvorschau“ wirft einen Blick voraus ins neue Jahr, beim „Ö3-Countdown ins neue Jahr“ werden die 1.000 Lieblingssongs der Ö3-Gemeinde bis zum Läuten der Pummerin gespielt, am 1. und 6. Jänner stehen zwei „Ö3-Musikfeiertage“ auf dem Programm u.v.m..

Das Ö3-Weihnachtswunder von 19.-24.12. aus den „Ö3-Studios Heiligenstadt“

Hitradio Ö3 sendet ab 19. Dezember um 10.00 Uhr für 120 Stunden live aus der „Ö3-Wunschhütte“ in Wien Heiligenstadt, um das Ö3-Weihnachtswunder auch im Ausnahmejahr 2020 wahr werden zu lassen. Die Ö3-Moderatoren Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll erfüllen fünf Tage lang die Musikwünsche der Ö3-Hörer/innen gegen eine Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“. Und es wird sehr viel los sein in der „Ö3-Wunschhütte“ und bei den Auftritten auf der Bühne davor – zwar ohne Live-Publikum, aber via Hitradio Ö3 und per Video-Stream auf der Ö3-Homepage live erlebbar und spürbar im ganzen Land. Angekündigt haben sich bereits heimische Musiker/innen wie Pizzera & Jaus, Christina Stürmer, Folkshilfe, Mathea, Lemo, Chris Steger, Josh., King & Potter, Tina Naderer, Edmund, Vincent Bueno, Ernst Molden und Alle Achtung. Eines der emotionalen Highlights wird wieder das traditionelle „Ö3-Adventsingen“ am 23. Dezember: Unter der musikalischen Leitung von Julian le Play & Band performen Ina Regen, Cesár Sampson und OSKA zwei Stunden lang live die Lieblings-Weihnachtshits der Ö3-Gemeinde. Ina Regen begleitet die Ö3-Gemeinde dann auch „am Morgen des Heiligen Abends“ mit Weihnachtslied-Klassikern. Dazu kommt weiterer prominenter Besuch, u.a. von Thommy Ten & Amélie van Tass, Gernot Kulis, Angelika Niedetzky, Thomas Stipsits, Alex Kristan, Josef Hader, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Wiener Sängerknaben. Und zahlreiche weitere Überraschungsgäste aus Sport, Unterhaltung und Wirtschaft werden das Ö3-Weihnachtswunder unterstützen. Im Zentrum der Aktion steht das Motto „Sie spenden – wir senden“: Die Spenden können rund um die Uhr via Spendentelefon oder SMS unter 0800 664 700 bzw. online auf https://oe3.orf.at/weihnachtswunder abgegeben werden. Das Spendengeld wird zur unmittelbaren Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich.

Die Ö3-Programmhighlights in den Weihnachtsferien

„Ö3-Weihnachtsradio“ & „Radio Christkindl“ am 24.12.

Im Anschluss an das Ö3-Weihnachtswunder ist von 10.00-16.00 Uhr „Das Ö3-Weihnachtsradio“ zu hören: Ö3 wirft einen Blick zurück auf die Highlights der letzten 120 Stunden und wartet gemeinsam mit den Ö3-Hörer/innen auf das Christkind. Und von 16.00-22.00 Uhr moderiert Martina Rupp die Sendung „Radio Christkindl“. Traditionelles und Besinnliches steht auf dem Programm – das Schönste aus der Welt der Weihnachtslieder, von weihnachtlichen Volksliedern und großen Weihnachts-Chören bis hin zu den schönsten Weihnachts-Popsongs, Weihnachtsgedichten und -geschichten. Am Ende jeder Stunde ist das Evangelium nach Lukas zu hören, gefolgt von Versionen von „Stille Nacht, heilige Nacht“.

„Ö3-Pleiten-, Pech- und Pannendienst“ & „Ö3x-mas” am 25.12. Der „Ö3-Pleiten-, Pech- und Pannendienst“ am Christtag von 10.00-19.00 Uhr: Wenn bei der Lieferung des Weihnachtsgeschenks wichtige Teile verloren oder kaputt gegangen sind, oder Probleme bei der Zubereitung des Festessens auftreten, können Ö3-Hörer/innen unter 0800 600 600 (kostenlos aus ganz Österreich) einen Hilferuf an die Ö3-Gemeinde starten. In „Ö3x-mas” (19.00-01.00 Uhr) geht es mit den besten Weihnachts-Mixes der Ö3-DJs durch den Abend des ersten Weihnachtsfeiertags.

„Ö3-Radio Holiday“ am 26.12.

Am Stefanitag begleiten die Ö3-Moderator/innen die Hörer/innen mit „Radio Holiday“ (12.00-19.00 Uhr) durch den Feiertag.

„Ö3-Austria Top 40 Jahrescharts“ am 27.12.

Am Sonntag, den 27. Dezember sind von 16.00-19.00 Uhr die „Ö3-Austria Top 40 Jahrescharts“ zu hören. Hitradio Ö3 präsentiert die Jahreswertung 2020.

„Ö3-Jahresvorschau“ am 28.12.

2021 wird ein Hit! In der „Ö3-Jahresvorschau“ am Montag, den 28. Dezember werfen die Ö3-Moderator/innen von 9.00-18.00 Uhr einen Blick nach vorne. Die Ö3-Hörer/innen erfahren, welche Themen im neuen Jahr bevor stehen und außerdem Fun Facts, die sie bisher noch nicht kannten.

„Ö3-Countdown ins neue Jahr“ von 29.-31.12.

Die 1.000 Lieblingssongs der Ö3-Gemeinde bis zum Läuten der Pummerin! Der „Ö3-Countdown ins neue Jahr“ startet am Dienstag, den 29. Dezember um 00.00 Uhr und endet am Donnerstag, den 31. Dezember um 23.59 Uhr. Ö3 spielt in den drei Tagen vor dem Jahreswechsel die 1.000 Lieblingssongs der Ö3-Hörer/innen – also drei Tage lang keinen Song doppelt. Um Mitternacht ist die Pummerin zu hören, gefolgt vom Donauwalzer.

„Prosit 2021!“, „Treffpunkt Sternstunden-Spezial“ & „Ö3-Musikfeiertag“ am 1.1.

Die Ö3-Moderatoren feiern in „Prosit 2021!“ (00.00-06.00 Uhr) mit den Ö3-Hörer/innen durch die erste Nacht des Jahres. Am Vormittag blickt Ö3-Astrologin Gerda Rogers gemeinsam mit Ö3-Moderatorin Sylvia Graf in „Treffpunkt Sternstunden-Spezial“ (10.00-12.00 Uhr) in die Sterne und verrät den Ö3-Hörer/innen was das Jahr 2021 bringen wird. Anschließend sind am „Ö3-Musikfeiertag“ am 1. Jänner von 12.00-19.00 Uhr „die Nummer-1-Hits der ganzen Welt“ zu hören.

„Ö3-Musikfeiertag“ am 6.1.

Der „Ö3-Musikfeiertag“ am Mittwoch, den 6. Jänner von 9.00-18.00 Uhr steht ganz unter dem Motto: „2021 wird ein Hit!“ Zu hören sind den ganzen Tag lang die größten Motivationssongs der Musikgeschichte – der Soundtrack für ein fantastisches Jahr 2021, in dem das Leben ein Hit wird.

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at