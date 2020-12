ORF-Radios: Mit Ö1 durch die Festtage

Wien (OTS) - Ö1 begleitet auch heuer wieder mit einem speziellen Programm durch die Weihnachtszeit. Besinnliche, aber auch heitere Sendungen vermitteln Festtagsstimmung während der Feiertage. Und:

Auch für den „guten Rutsch“ ins Neue Jahr ist gesorgt.

Von Montag, den 21. bis Donnerstag, den 24. Dezember beleuchtet Johanna Schwanberg, Direktorin des Dom Museum Wien, in den „Gedanken für den Tag“ (6.56 Uhr) künstlerische Arbeiten, in denen die Zeit der Weihnacht im Mittelpunkt steht. „Geben und Nehmen“ ist dann Thema des „Radiokolleg“ (21.-24.12., 9.30 Uhr) über die Bedeutung, Freude und Last von Geschenken. In „Alte Musik - neu interpretiert“ ist am Mittwoch, den 23. Dezember ab 19.30 Uhr das letztjährige Weihnachtskonzert des schwedischen Barockensembles „Karlsson Barock“ in der Haga Kirche in Göteborg zu hören, das ins weihnachtliche Rom um das Jahr 1700 führt. An den drei Sonntagen 20.12., 27.12. und 3.1. stehen jeweils ab 13.10 Uhr „Tolle Titel – starke Stücke“ auf dem Ö1-Programm – ein Klassik-Wunschkonzert mit Klassik-Hits. Von 21. bis 24.12., von 28. bis 31.12. und am 4. und 5. Jänner präsentiert Toni Innauer jeweils um 7.55 Uhr „Kopfsprünge“. Das Themenspektrum der Reihe über Kontemplation und seelische Gesundheit reicht von der Kunst des Wartens bis zur Auseinandersetzung mit der Stabilität in der Instabilität.

Am Dienstag, den 24. Dezember präsentiert „Ausgewählt“ (10.05 Uhr) einen Streifzug durch Weihnachtskonzerte und Christmetten in Rom, Neapel und Venedig und in den „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) liest Helmut Berger „Schnee“ von James Lasdun. Um 15.05 Uhr beginnt „Weihnachten mit Ö1“ - vier Stunden lang gibt es Geschichten, Gespräche und Musik: Zu Gast im Studio sind Hackbrettspielerin Katharina Dürrschmid, das Duo „Gazelle & The Bear“ sowie Autorin Teresa Präauer, Akkordeonist Otto Lechner und Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser. Und selbstverständlich wird wie jedes Jahr um 16.57, 17.57 und 18.57 Uhr „Stille Nacht, heilige Nacht“ erklingen. „Philosophie Pur“ (19.05 Uhr) bietet in „Öffnet die Herzen“ eine Einführung in die „Kunst des Liebens“ nach Erich Fromm, danach ist im „Ö1 Konzert“ (19.30 Uhr) Joseph Gabriel Rheinbergers Weihnachtskantate „Der Stern von Bethlehem“ zu hören. Mitwirkende in dieser Aufnahme aus dem Jahr 1968 sind das Symphonie-Orchester Graunke unter Robert Heger, der Chor des Bayerischen Rundfunks, Rita Streich (Sopran) und Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton). Ab 22.05 Uhr liest Dieter Mann „Die Leihgabe“ von Wolfdietrich Schnurre, anschließend bringt „Wintertraum und weiße Weihnacht“ (22.30 Uhr) klirrende Winter-, Schnee- und Eismusiken und natürlich auch wohlige Klänge zum Aufwärmen mit Kompositionen von Pjotr Iljitsch Tschaikowski bis Irving Berlin.

Chiles Traum von Gerechtigkeit ist Thema der „Hörbilder Spezial“ am Christtag (25.12.) ab 10.05 Uhr, der zweite Teil von „Projekt Cybersyn“ ist am 26.12. ab 10.05 Uhr zu hören. Ab 13.10 Uhr bereitet die Schauspielerin Dorothee Hartinger im „Ö1 Küchenradio“ eine Zwiebel-Pilz-Tarte und eine Engadiner Nusstorte zu und hört dabei Musik von Tom Waits, Marlene Dietrich und Felix Mendelssohn-Bartholdy. In „Literatur am Feiertag“ (14.05 Uhr) liest Joachim Bißmeier aus Stefan Zweigs „Sternstunden der Menschheit“: am 25.12. „Das erste Wort über den Ozean“, am 26.12. „Ciceros Tod oder Das Haupt auf der Rostra“ (14.00 Uhr). Elke Hesse, Direktorin des MuTh, ist zu Gast in „Selten wie ein Feiertag“ (16.00 Uhr). Danach bringen die „Spielräume Spezial“ (17.10 Uhr) in „Weihnacht in den Alpen“ Musik von Corou de Berra, Daniele Scurati und Stefano Valla, der Zederhauser Stubenmusi u. a. Ab 19.05 Uhr steht „Der Statist an der Weihnachtskrippe“ im Mittelpunkt von „Memo - Ideen, Mythen, Feste“ (19.05 Uhr), das zu einem Streifzug durch die biblische und außer-biblische Überlieferung einlädt – der unter anderem zu einem schlafenden und zu einem auffallend jugendlichen Josef im Wiener Stephansdom führt. Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ in einer Musikvereins-Aufnahme aus dem Jahr 2004 ist ab 19.30 Uhr zu hören. Ton Koopman dirigiert The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir, es singen Lisa Larsson (Sopran), Bogna Bartosz (Alt), Jörg Dürmüller (Tenor) und Peter Harvey (Bass).

Am Stefanitag (26.12.) kocht Regisseur Calle Fuhr im „Ö1 Küchenradio“ (13.10 Uhr) roten Kaffee-Quinoasalat mit gebratenen Kräuterseitlingen und Gemüsestampf mit Rotweinscharlotten und gerösteten Mandeln. Dabei hört er Musik von Johann Sebastian Bach, Lady Gaga, Antonin Dvorak und Turbobier. In „Selten wie ein Feiertag“ (16.00 Uhr) ist der Dirigent und Intendant Walter Kobéra zu Gast. „Die erste Märtyrerin“, Thekla aus Ikonium, steht im Mittelpunkt von „Memo – Ideen, Mythen, Feste“ (19.05 Uhr). Georg Friedrich Händels „Messiah“ steht ab 19.30 Uhr auf dem Ö1-Programm, dargeboten vom Freiburger Barockorchester unter Trevor Pinnock, der Zürcher Singakademie, Rachel Redmond (Sopran), Claudia Huckle (Alt), James Way (Tenor) und Ashley Riches (Bass).

Pjotr Iljitsch Tschaikowskys Konzert für Klavier und Orchester „Der Nussknacker“ ist am Sonntag, den 27. Dezember ab 11.03 Uhr in der „Matinee“ zu hören. Es spielen die Wiener Symphoniker unter Philippe Jordan, am Klavier: Yefim Bronfman. Ein Stimmungs- und Sittenbild zwischen den Jahren mit Liedern u. a. von Sebastian Krämer, Danny Dziuk, Dota und Thomas Pigor steht dann ab 17.10 Uhr auf dem Programm der „Spielräume Spezial“. Von Montag, den 28. Dezember bis Samstag, den 2. Jänner stellt Schauspielerin Inge Maux in den „Gedanken für den Tag“ (6.56 Uhr) Gedichte und Texte zwischen den Jahren vor.

Zum Jahresausklang präsentiert „Ausgewählt“ (10.05 Uhr) am Mittwoch, den 31. Dezember Festmusiken, in den „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) liest Martin Schwab „In der Neujahrsnacht“ von David Markisch. Schon ab 16.05 Uhr begeben sich die „Spielräume Spezial“ auf musikalische Reisen ins Blaue. 2020 im Rückspiegel der Satire bietet dann der Silvesterrückblick in „Gröbster Unfug“ (18.05 Uhr) mit Klaus Eckel, Lisa Eckhart, Gery Seidl, Lukas Resetarits, Gerhard Polt, Katharina Strasser u. a. Ab 19.30 Uhr ist der Mitschnitt des heurigen Sommernachtskonzertes zu hören: Die Wiener Philharmoniker unter Valery Gergiev – Tenor: Jonas Kaufmann – interpretieren Werke von Richard Strauss, Richard Wagner, Jacques Offenbach, Jules Massenet u. a. „O Du mein Österreich oder: Auf der Suche nach der österreichischen Seele“ lautet der Titel der Silvestershow mit Teddy Podgorski, Bela Koreny und Günter Kaindlstorfer ab 21.30 Uhr. Um 23.03 Uhr beginnt die „Ö1 Silvester-Jazznacht“ inklusive Donauwalzer, dem Läuten der Pummerin und jeder Menge guter Laune zum Jahreswechsel. Zu Gast im Studio ist der Trompeter Thomas Gansch, der am 31. Dezember 2020 seinen 45. Geburtstag feiert.

Am Donnerstag, den 1. Jänner steht in „Auftakt“ (11.03 Uhr) die ganz besondere Akustik des Goldenen Saals des Wiener Musikvereins im Mittelpunkt. Ab 11.15 Uhr überträgt Ö1 dann live das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ als traditionelle Jahreseröffnung. In der Pause spricht Katharina Menhofer mit Franz Bartolmey, langjähriger Erster Solocellist der Wiener Philharmoniker und Mitglied der Hofmusikkapelle Wien – im „Intermezzo“ um ca. 11.50 Uhr. „Apropos Operette / Apropos Musical“ (15.04 Uhr) bringt Ausschnitte aus Werken, die vor 150, 125, 100, 75 und 50 Jahren zur Uraufführung gekommen sind, u. a. aus „Indigo und die 40 Räuber“ von Johann Strauss, „Annie get your gun“ von Irving Berlin und „Follies“ von Stephen Sondheim. In „Selten wie ein Feiertag“ (16.00 Uhr) ist Wittgenstein-Preisträger Philipp Ther zu Gast. „Lieder die vom tiefsten Winter erzählen“, u. a. von Björk, Bruce Springsteen und Simon & Garfunkel, bringen ab 17.10 Uhr die „Spielräume Spezial“ und ab 18.15 Uhr heißt es „Einen blauen Ballon möcht‘ ich haben“: Zu hören sind Ausschnitte eines Chansonabends von Michael Heltau im Burgtheater im Jahr 2018. „Jungfrau, Mutter, Königin“ – Maria aus Nazareth und ihre vielen Aufgaben sind Thema in „Memo – Ideen, Mythen, Feste“ (19.05 Uhr), ab 22.05 Uhr gratuliert „Opus - das Musikkolloquium“ Alfred Brendel zum 90. Geburtstag.

Am Mittwoch, den 6. Jänner feiern die „Hörbilder Spezial“ (10.05 Uhr) „Caterina die Große“, die am 14. Jänner ihren 90. Geburtstag begeht: Ein Feature darüber, wie das Artistenkind Caterina Valente die Welt des internationalen Showbusiness eroberte. Im „Ö1 Küchenradio“ (13.10 Uhr) bereitet die Blockflötistin Dorothee Oberlinger Kürbiscreme-Suppe und eine Kartoffel-Tarte zu. Dazu serviert sie Musik von Sting, Georg Philipp Telemann, Klaus Nomi und Queen. In „Selten wie ein Feiertag“ (16.00 Uhr) ist Psychologe, Musikwissenschafter und Autor Peter Wehle zu Gast. Ab 19.05 Uhr beschäftigt sich „Memo - Ideen, Mythen, Feste“ mit der Botschaft der Weisen aus dem Morgenland und der Hagia Sophia in Istanbul. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.

