ORF-Radios: Das FM4-Programm zu den Feiertagen

Wien (OTS) - Zu den Feiertagen schmückt FM4 den Weihnachtsbaum und lässt das ausklingende Jahr Revue passieren - mit „Schall und Weihrauch“, „Fivas Feiertag“, der „FM4 Silvestershow“, den „FM4 Doppelzimmern“ mit spannenden Gästen und vielen anderen speziellen Sendungen.

Der Fahrplan durch die Highlights des FM4-Feiertagsprogramms:

Donnerstag, 24. Dezember 2020

„Unter Tannen“ (13.00-14.00 Uhr) mit Hannes Duscher und Voodoo Jürgens: Heite pock ma Packerl aus! Der Voodoo nimmt die Gitarre mit und schaut beim Hannes zum Weihnachtsvorglühen unter Tannen vorbei. Dabei werden die beiden nicht nur gemeinsam singen, einen eigenen Weihnachtspunsch brauen und die Zukunft von Tulln erörtern, sondern auch den Hörer/innen via Telefon dabei helfen, ihren Weihnachtsfrieden zu finden. „Unter Tannen“, die perfekte Begleitung für Baum aufputzen, Last Minute Geschenke besorgen und riding home for Christmas mit der eigenen Tschesn oder mit dem Zug.

„Connected“ (15.00-19.00 Uhr) mit Daniel Grabner: Er zieht sich einen alten Weihnachtspulli an und beschert mit diversen Livesessions zwischen Melancholie und Feierlichkeit aus dem FM4 Universum. Besuch bekommt er dabei von u. a. von Chilly Gonzales, der den Klassiker „Stille Nacht“ in einer Master Class auf seinem Flügel dekonstruiert. Die eine oder andere Distant-Bescherung rettet dann das Weihnachtsfest für Menschen, die einander aus verschiedenen Gründen nicht sehen können: Hörer/innen haben die Gelegenheit, sich über die FM-Waves Geschenke zu überreichen.

„FM4 Sounds like Christmas“ (19.00-22.00 Uhr) mit Alex Augustin:

Die allerschönsten FM4 Lieder passend zum Heiligen Abend - Alex Augustin begleitet die Hörer/innen nach der Bescherung oder auch einfach beim gemütlichen beisammen sitzen mit allen Weihnachtssongs, die da draußen Abseits von Wham noch existieren.

„Weihnachten im Sumpf“ (22.00-00.00 Uhr) mit Katharina Seidler und Fritz Ostermayer: Die beiden bersten auch heuer wieder vor Besinnlichkeit. Ihre panische Gastfreundschaft trifft diesmal die Autorin Barbara Zeman und den Schauspieler und Musiker Robert Stadlober, die gemeinsam und nicht gerade bescheiden als „der großartige Zeman Stadlober Leseklub“ in Erscheinung treten werden. Zur Strafe werden sie von den Gastgebern zu einem Stille-Nacht-in-sechs-Sprachen-Test genötigt. Musikalisch könnten alle Alarmglocken läuten.

„Die Stille Nacht“ (00.00-06.00 Uhr) mit Heinz Reich: Nach sechs Jahren Pause ist der Zartcore-Spezialist zurück mit einem ganzen Stausee voller Songs, die so still und sentimental sind, dass sie nur in dieser speziellen Nacht laufen können. Und zwei weltberühmte Überraschungsgäste kommen auch und bringen ihre liebsten Winterspaziergangslieder mit. Die Parole lautet also immer noch:

Stille mit Stil.

Freitag, 25. Dezember 2020

„FM4 Schall und Weihrauch“ (13.00-15.00 Uhr) mit Antonia Stabinger und Stefan Elsbacher: Alle Jahre wieder schenken sich die beiden „nichts“ zu Weihnachten und dann wird’s doch wieder eine sehr aufwendige und kostspielige Radiosendung. Zur besten Essenszeit servieren Antonia und Stefan köstliche Schmankerln aus der FM4 Comedy-Abteilung, singen und spielen (live!) ihre Lieblingsweihnachtslieder vor und lachen miteinander über alles, außer über sich selbst. Und das bei offenem Mikrofon ...

Freitag, 25. bis Sonntag, 27. Dezember 2020

„Fivas Feiertag“ (17.00-1900 Uhr) mit Fiva und DJ Phekt: Die beiden begehen die Feiertage mit Künstler/innen, die es gewohnt sind, zu improvisieren und aus widrigen Umständen günstige Gelegenheiten zu machen. Plaudern über all das, was geht, möglich ist und machbar bleibt. Und schauen gemeinsam in die Zukunft. Es soll ja eine geben. Mit David Scheid & Florentina Holzinger, Pia Hierzegger & Lukas Mraz, Mira Lu Kovacs & Florian Ritt.

Samstag, 26. Dezember 2020

„FM4 Doppelzimmer“ (13.00-15.00 Uhr): Elisabeth Scharang spricht mit der langjährigen Krisenberichterstatterin und künftigen Traumatherapeutin Petra Ramsauer über die Frage, wieviel Risiko ein Leben verträgt.

Montag, 28. Dezember 2020

„Das magische Auge“ (21.00-22.00 Uhr): Die Märchenarchäologie: Ein bahnbrechendes neues Feld der Wissenschaft offenbart die Wahrheit hinter den furchtbarsten Gruselgeschichten. Wer hat die Hexe wirklich getötet? Surreale Comedy und paranormale Reportagen aus dem Paralleluniversum von und mit Berni Wagner, Leopold Toriser, Elias Hirschl und Antonia Stabinger. Von den Grenzen der Logik und Vernunft befreit, stürzen sich die FM4-Außenreporter in eine bizarre Welt des Übernatürlichen und Kontrafaktischen.

Dienstag, 29. Dezember 2020

„Liebes.Leben“ (21.00-22.00 Uhr): Conny Lee spricht mit Ramin Nikzad, der sich als Allgemeinmediziner mit dem biologischen Geschlecht, und als Dragqueen mit Geschlechteridentität befasst.

Mittwoch, 30. Dezember 2020

„Philosophie und Pizza“ (21.00 Uhr-22.00 Uhr) mit Nina Hochrainer und Daniel Grabner: Es ist nicht sicher, ob Pizza die Welt retten kann - aber mit einem Stück Margherita in der Hand kann zumindest gut über die Welt geredet werden. Hochrainer und Grabner laden deshalb Philosoph/innen zum gemeinsamen Pizzaessen und Diskutieren ein. Mit Ariadne von Schirach sprechen die beiden über Rausch und Betäubung als Lustquelle.

Donnerstag, 31. Dezember 2020

„FM4 Jahrescharts Top 100“ (10.00-19.00 Uhr): Julie McCarthy, Gerlinde Lang und Christoph Sepin präsentieren die 100 besten Songs des Jahres 2020, ausgewählt von der FM4 Musikredaktion.

„Die vorletzte Show“ (19.00-22.00 Uhr) mit Susi Ondrusova: Nach der offiziellen Nummer Eins des FM4 Jahres 2020 kommt die ewige Nummer Eins für alle, die Silvester erstmals oder wieder mal alleine verbringen: Robyn‘s „Dancing On My Own“. In der vorletzten Show gibt es den Soundtrack für die Solo-Party in den eigenen vier Wänden.

„Die letzte Show“ (22.00-02.00 Uhr) mit Conny Lee und Alex Wagner:

Selten waren sich Menschen weltweit so einig, wie in der Freude darüber, dass das Jahr 2020 endlich zu Ende geht. Nicht dass die Welt über die Silvesternacht plötzlich in Ordnung käme, aber zumindest liegt dieses Jahr mit seinen Katastrophen, Krisen und Babyelephanten unwiederbringlich hinter uns. Das feiern wir heuer besonders gerne, zwar ohne Menschenmassen aber dafür mit Alex Wagner und Conny Lee in der Letzten Show auf FM4. Wie jedes Jahr mit Pummerin, Donauwalzer und Musikwünschen der Hörer/innen. Und wie immer direkt gefolgt von der Ersten Show im neuen Jahr.

Freitag, 1. Jänner 2021

„FM4 Doppelzimmer“ (13.00-15.00 Uhr): Elisabeth Scharang spricht mit dem Autor Clemens Setz.

Montag, 4. Jänner 2021

„Das magische Auge“ (21.00-22.00 Uhr) mit Berni Wagner, Leopold Toriser, Elias Hirschl und Antonia Stabinger: Flammen, Feuer und fesche Forken-Flegel, sie alle bevölkern die Unterwelt des Jenseits. Doch wie zeitgemäß ist diese Vorstellung noch? Das magische Auge spricht mit Luzifer, dem Prinz der Finsternis, persönlich über Digitalisierung, Wertewandel und Reformzwang im unterirdischen, brennenden Sündenpfuhl.

Dienstag, 5. Jänner 2021

„Liebes.Leben“ (21.00-2200 Uhr): Conny Lee spricht mit der Autorin Katja Lewina.

Mittwoch, 6. Jänner 2021

„FM4 Doppelzimmer“ (13.00-15.00 Uhr): Zu Gast bei Elisabeth Scharang ist die Autorin und Kolumnistin Elfriede Hammerl, die über Fortschritte und Rückschritte in der Gleichstellung von Frauen und Männern reflektiert.

„Philosophie und Pizza“ (21.00 Uhr-22.00 Uhr): Nina Hochrainer und Daniel Grabner unterhalten sich mit Lambert Wiesing über die philosophisch bis dato wenig behandelte Bedeutung von Luxus für die Gesellschaft und wie sich die Vorstellung von Luxus im Laufe der Zeit verändert hat.

Außerdem ... gibt es am 4. und 5. Jänner von 13.00 bis 14.00 Uhr die winterliche Mittags-Phone-In-Sendung „Unter Tannen“ mit dem Moderationsteam Hannes Duscher & Antonia Stabinger. Weiters wird während der Feiertage die „Homebase“ zum abendlichen Wunschprogramm „Homebase Parade“ (19.00-22.00 Uhr).

