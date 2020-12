Digitalisierung und Diversität

Neuer Masterstudiengang „Disability, Diversity & Digitalisierung“ startet im Herbst 2021

Es geht darum, die Vielfalt der Digitalisierung sinnvoll zu nutzen. Neue Technologien, Automatisierung, soziale Robotik aber auch Phänomene des Cybermobbings erfordern wissenschaftliche Kenntnisse zur Umsetzung von Chancengleichheit und Antidiskriminierung im Bereich von Diversität Susanne Dungs, Studiengangsleiterin Disability & Diversity Studies an der FH Kärnten

Klagenfurt (OTS) - Eine zeitdiagnostische Analyse der gesellschaftlichen und sozialen Folgen durch die alltägliche Verwendung von digitalen Technologien zeigt Exklusionsprozesse und neue soziale Problemlagen aufgrund fortschreitender Mediatisierung der Gesellschaft. Der berufsbegleitende Masterstudiengang „Disability, Diversity & Digitalisierung*“ mit Start im Wintersemester 2021 an der FH Kärnten widmet sich der Verknüpfung von sozialer Transformation mit digitalem Wandel und zeigt auch neue Chancen der Inklusion auf, die mit diesem Trend einhergehen.

Die Digitalisierung und ihre vielfältigen Einsatzbereiche verändern nicht nur unsere Arbeitswelt, der alltägliche Umgang mit digitalen Geräten hält in all unsere Lebensbereiche Einzug. Im neuen Masterstudiengang „Disability, Diversity & Digitalisierung (DDD)*“ wird der Frage nachgegangen, wie der soziale Sektor den Prozess der digitalen Transformation aktiv im Sinne einer menschenfreundlichen Technikentwicklung mitgestalten kann und wie die Teilhabe und Chancengleichheit aller gesichert werden können.

Digitalisierung benötigt Verständnis von Diversität

Der innovative und berufsbegleitende Studiengang mit Start im Wintersemester 2021/22 reagiert damit in seiner Interdisziplinarität und Praxisbezogenheit auf diese gesellschaftlichen Herausforderungen und bereitet die Studierenden auf unterschiedliche Arbeitsfelder vor. Die Einsatzbereiche der Absolvent*innen des Studiengangs sind sehr vielfältig. In einer digitalisierten und inklusiven Arbeitswelt sind Chancen, aber auch Risiken für Menschen mit Behinderungen oder Benachteiligungen vorhanden. „Konzepte für inklusive digitale Arbeit in Organisationen und Unternehmen zu entwickeln, ist ein Schwerpunkt im Masterstudium“, erklärt Susanne Dungs, Studiengangsleiterin Disability & Diversity Studies an der FH Kärnten, die künftig auch für den Masterstudiengang DDD verantwortlich zeichnet.



Digitalisierung und Diversität hängen auch eng zusammen mit Möglichkeiten der Unterstützung durch Technologien im Alltag wie soziale Robotik, assistive Technologien und Care IT. IT-unterstützte Wohnformen wie Smart Homes, die Mensch und Technik miteinander verzahnen, bringen Herausforderungen mit sich, die einer Beratung in Fragen der Inklusion bedürfen. „ Es geht darum, die Vielfalt der Digitalisierung sinnvoll zu nutzen. Neue Technologien, Automatisierung, soziale Robotik aber auch Phänomene des Cybermobbings erfordern wissenschaftliche Kenntnisse zur Umsetzung von Chancengleichheit und Antidiskriminierung im Bereich von Diversität “, ist Susanne Dungs überzeugt.

Berufsbegleitende Organisation und vielfaltige Karriere-Wahlmöglichkeiten

Das viersemestrige berufsbegleitende Masterstudium baut auf das Bachelorstudium Disability & Diversity Studies und facheinschlägigen Bachelorstudiengängen wie z. B. Soziale Arbeit, Inklusive Education, Sozial- und Integrationspädagogik, Gesundheits- und Pflegemanagement, Erziehungs- und Bildungswissenschaften oder wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiengängen auf. Ein Anteil von mindestens 60 Prozent Fernlehre, ermöglicht Berufstätigkeit und Familienaufgaben etc. mit dem Studium zu vereinbaren. „Disability, Diversity & Digitalisierung (DDD)“ wird auf dem Campus Klagenfurt / Primoschgasse der FH Kärnten angeboten.

Karrieremöglichkeiten finden sich u.a. als Disability/Diversity Manager*in, Technikberater*in bei der barrierefreien Entwicklung von Produkten (Ambient Assisted Living-Konzepte, soziale Robotik etc.), als Behindertenvertretung oder Fachkraft für Inklusion in wirtschaftlichen Unternehmen und sozialen Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen, Behinderten- und Alteneinrichtungen.

*Vorbehaltlich der Akkreditierung durch die österreichische Qualitätssicherungsagentur AQ Austria

