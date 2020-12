Gesundheitsministerium und EHFG: Austrian Health Leadership Award für „Grazer Telefon-Kette” und AmberMed

Ausgezeichnet wurden Initiativen für Angehörige der Hochrisikogruppen sowie unversicherte PatientInnen.

Wien (OTS) - Der Health Award wurde zum 14. Mal gemeinsam vom European Health Forum Gastein und dem Gesundheitsministerium vergeben – heuer erstmalig als Austrian Health Leadership Award. Pandemiebedingt fand die Preisverleihung diesmal als Online-Liveveranstaltung statt. In diesem Jahr richtete sich die Ausschreibung des Awards an Non-Profit-Organisationen sowie Einzelpersonen, die in Österreich tätig sind. In seiner Rede betonte Gesundheitsminister Rudi Anschober: „In der Bewältigung dieser Krise sind wir alle gefordert: Politik, Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten gemeinsam an Lösungen, aber insbesondere auch die Zivilgesellschaft, NPOs und Freiwillige spielen eine wesentliche Rolle. Mit dem diesjährigen Austrian Health Leadership Award zeichnen wir VordenkerInnen in der Bewältigung der Pandemie aus, die schnell auf die neue Situation reagiert und innovative Lösungen für unterschiedliche Problemstellungen und Bevölkerungsgruppen gesucht und umgesetzt haben.“

Unterstützung für vulnerable Bevölkerungsgruppen

Zwei Initiativen haben die Jury besonders überzeugt: Christoph Pammers „Grazer Telefon-Kette gegen COVID-19“, die Angehörige der Hochrisikogruppen über Infektionsrisiken und Schutzmaßnahmen aufklärt, sowie AmberMed, eine Einrichtung des Diakonie Flüchtlingsdienstes, die seit Beginn der Pandemie telemedizinische Konsultationen für unversicherte PatientInnen anbietet. Die Gewinner des Austrian Health Leadership Awards 2020 erhalten ein Preisgeld in der Höhe von insgesamt €10.000. Anschober: «Ich gratuliere den GewinnerInnen sehr herzlich und möchte den AkteurInnen persönlich für ihr Engagement gerade in diesem schwierigen Jahr danken.“

Während der digitalen Preisverleihung zeigte sich Dorli Kahr-Gottlieb, Generalsekretärin des EHFG, beeindruckt von den zahlreichen Bewerbungen: „Wir haben insgesamt sechzehn Bewerbungen aus ganz Österreich erhalten und es war keine einfache Aufgabe für die Jury, die Gewinner auszuwählen. Die COVID-19-Pandemie hat zweifelsohne erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Schaden angerichtet, aber sie hat auch gezeigt, wie eine Krise Menschen zusammenschweißen und Solidarität und sozialen Zusammenhalt in den Vordergrund rücken kann. Die zwei Gewinnerprojekte haben nicht nur geistesgegenwärtig im Angesicht eines nationalen Lockdowns erkannt, welche Menschen Unterstützung am nötigsten brauchen, sondern haben auf innovative Weise neue Strategien für die Versorgung vulnerabler Bevölkerungsgruppen entwickelt.“

Die Gewinnerprojekte

AmberMed, eine seit 2004 bestehende Einrichtung des Diakonie Flüchtlingsdienstes, hat mit Beginn der Pandemie telemedizinische Konsultationen für unversicherte PatientInnen eingerichtet. Neben der telemedizinischen Versorgung hat AmberMed außerdem eine Termin-Ordination und eine eigens errichtete Infektordination angeboten, in der Infektionskrankheiten wie die saisonale Grippe, Lungenentzündung und Angina medizinisch versorgt werden können.

Der zweite Gewinner, Christoph Pammer, Sozialarbeiter im Primärversorgungszentrum MEDIUS in Graz und Epidemiologe, hatte mit Beginn des Lockdowns in Österreich im März 2020 die Befürchtung, dass Menschen aus finanziell schwachen Familien und mit gesundheitlichen Vorerkrankungen einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind und weniger Zugang zu wichtigen Informationen haben. Das Projekt «Grazer Telefon-Kette gegen COVID-19“ zielt deshalb darauf ab, Angehörige der Hochrisikogruppen während des Shutdowns zu Hause zu erreichen und in einem persönlichen Telefonat über Infektionsrisiken und Schutzmaßnahmen aufzuklären.

Der Austrian Health Leadership Award wurde im Anschluss an das diesjährige European Health Forum Gastein, welches unter dem Thema "Dancing with Elephants - New partnerships for health, democracy, business" vom 30. September - 2. Oktober 2020 erstmals in einem digitalen Format stattgefunden hat, ausgeschrieben.

