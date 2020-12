„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“-Tripel „Österreichs Adel unter sich“ und „Habsburgs letzte Geheimnisse“-Doppel

Wien (OTS) - „ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“ mit finalem Teil von „Österreichs Adel unter sich“ und „Habsburgs letzte Geheimnisse“-Doppel

Außerdem: „erLesen“ mit Rudolf Buchbinder, Mathilde Schwabeneder und Thomas Raab und „DialogForum“

Am 15. Dezember 2020 widmet sich der „ORF III Kulturdienstag“ in drei „Erbe Österreich“-Dokus Familienmythen des österreichischen Adels und Geheimnissen der Habsburger, beginnend mit der finalen Folge des neuen ORF-III-Vierteilers „Österreichs Adel unter sich“.

Im Vorabend liest ORF III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher in „Kultur Heute" (19.45 Uhr) ihre liebste Weihnachtsgeschichte: „Der Mord im Forsthaus" von Loriot. Außerdem stellt die Sendung die VIP-Packages „Jedermann hautnah", „Wiener Klassikgenuss Deluxe" und „Eine Sommernacht in Grafenegg" vor, die im Rahmen der ORF-III-„Licht ins Dunkel"-Gala ersteigert werden können: https://www.dorotheum.com/lid

Der dreiteilige „Erbe Österreich“-Abend startet mit der letzten Folge von „Österreichs Adel unter sich“, die sich mit den größten „Familienmythen“ (20.15 Uhr) befasst. Geschichten über Familienoberhäupter, die einst Geschicke ganzer Dynastien lenkten, wurden generationsübergreifend weitergegeben und ließen so manchen Familienmythos entstehen. Regisseur Gebhard Hölzl besuchte Adelige auf ihren Stammsitzen und durchforstete die Erinnerungen an ihre Vorfahren. Dabei wurden Beziehungen rekonstruiert und skurrile wie spannende Geheimnisse aufgedeckt.

Anschließend geht es in zwei weiteren Dokus um „Habsburgs letzte Geheimnisse“ – „Das Telegramm von Königgrätz“ (21.05 Uhr) und „Karls gespenstisches Ende“ (21.55 Uhr).

Danach begrüßt Heinz Sichrovsky in „erLesen“ (22.45 Uhr) Starpianist Rudolf Buchbinder, Autorin und Journalistin Mathilde Schwabeneder und Krimiautor Thomas Raab. Pünktlich zum Beethoven-Jahr 2020 hat Rudolf Buchbinder das Werk „Der letzte Walzer“ mit 33 Geschichten über Beethoven, den Musikverleger Anton Diabelli sowie das Klavierspielen vorgelegt. Thomas Raab befasst sich in seinem kürzlich erschienenen Roman „Die Djurkovic und ihr Metzger“ mit fiktiver Clankriminalität, während sich Mathilde Schwabeneder in „Sie packen aus“ mit der ganz realen italienischen Mafia auseinandersetzt.

Der „ORF III Kulturdienstag“ schließt mit einem „DialogForum“ zum Thema „Medienqualität und der Umgang mit der Angst“ (23.35 Uhr), moderiert von Klaus Unterberger.

