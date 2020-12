Testsieger 2020: A1 gewinnt futurezone Netztest zum 8. Mal in Folge

Wien (OTS) -

futurezone kürt „Österreichs bestes Mobilfunknetz 2020“

A1 setzt Siegesserie fort: Acht Jahre in Folge ungeschlagen

Bestwertungen für A1 Netzabdeckung und Übertragungsgeschwindigkeiten



A1 gewinnt den futurezone Netztest zum achten Mal in Folge. Mit Bestwertungen in allen veröffentlichten Kategorien von Netzabdeckung über Up- und Download bis hin zu Youtube und Videostreaming hat sich Österreichs größter Kommunikationsanbieter einmal mehr deutlich durchgesetzt und die eindrucksvolle Siegesserie auch 2020 fortgesetzt.



A1 CEO Marcus Grausam über den Sieg beim futurezone Netztest: "Als österreichischer Marktführer ist es unser Anspruch, A1 Kundinnen und Kunden stets das beste Angebot an Technologie und Service zu bieten. Daher freuen wir uns sehr über die bereits seit 8 Jahren bestehende Siegerserie beim futurezone Netztest. Die gewonnenen Tests der letzten Jahre zeigen, mit welcher Kontinuität und Qualität das gesamte A1 Team an den besten Mobilfunk- und Breitband-Angeboten für Österreich arbeitet. Damit A1 auch weiterhin ganz vorne bleibt und jede und jeder von den neuen digitalen Möglichkeiten profitiert, bauen wir das A1 5Giganetz, die beste Kombination aus Glasfasernetz und schnellster 5G Technologie rasch und flächendeckend in ganz Österreich aus.“



A1 hat das meistausgezeichnete Mobilfunknetz Österreichs.

Im Rahmen des futurezone Netztets konnte A1 mit 285 von 300 möglichen Punkten die meisten Zähler für sich verbuchen. Unter anderem hat A1 bei der Qualität der 4G/LTE Datenverbindung am meisten überzeugt. „Am stärksten konnte etwa A1 beim Datentransfer über 4G bzw. LTE deutlich punkten. In den Tests wurden bei A1 die höchsten Geschwindigkeiten gemessen, sowohl im Down- als auch im Upload“, so futurezone über das Testergebnis. Auch bei den praxisnahen Tests von Anwendungen wie Browsen oder Videostreaming geht A1 als Sieger hervor.



Damit bestätigt futurezone die zahlreichen Siege, die A1 bei den bisherigen Netztests dieses Jahr für sich verbuchen konnte. Denn A1 konnte 2020 mehr Mobilfunktests als jeder andere Anbieter gewinnen - neben dem futurezone Netztest unter anderem die Mobilfunk Benchmarks von PC Magazin und PCgo, genauso wie die Netztests von Chip, Smartphone und Tutela.



Ausbau des A1 5Giganetzes

Der Ausbau des A1 5Giganetzes schreitet zügig voran. Das A1 Glasfasernetz ist mit einer Länge von mehr als 60.000 Kilometern das mit Abstand größte Breitbandnetz Österreichs. Mehr als 440 A1 5G Mobilfunksender versorgen bereits 23% der österreichischen Bevölkerung mit leistungsfähigem mobilen Breitband der neuen Mobilfunk-Generation. Mit der Aufrüstung bestehender, bereits an das Glasfasernetz angebundener Mobilfunkstationen werden kontinuierlich neue Gemeinden mit ultraschnellem mobilen Breitband versorgt.



„Das ist Österreichs bestes Mobilfunknetz 2020“: Alle Details zum futurezone Netztest: https://futurezone.at/produkte/das-ist-oesterreichs-bestes-mobilfunknetz-2020/401095473



Informationen zum meistausgezeichneten Mobilfunknetz Österreichs: https://www.a1.net/ueber-a1/unternehmen/netz/netzqualitaet/s/netzqualitaet

Rückfragen & Kontakt:

A1

A1 Sprecher

+43 664 6631827

jochen.ohnewas-schuetzenauer @ a1.at

www.A1.net