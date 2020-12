VP-Engelberg: „Kickl-FPÖ tritt alle demokratischen Werte mit Füßen“

FPÖ-Klubobmann inseriert im rechtsextremen Magazin „Info-Direkt“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Verbrüderung der FPÖ mit Rechtsextremen geht ungeniert weiter. Nachdem in Salzburg aktive Mitglieder der Identitären Bewegung in FPÖ-Parteifunktionen aufgenommen wurden, legte daraufhin Kickls Ziehsohn, Generalsekretär Michael Schnedlitz, ein öffentliches Liebesbekenntnis an die rechtsextreme Gruppierung ab. Selbst nachdem bekannt wurde, dass der Identitären-Chef Martin Sellner eine Spende des neuseeländischen Attentäters erhalten hatte, verweigerte die FPÖ eine klare Abgrenzung. Nun, nur wenige Tage später, lacht FPÖ-Klubobmann Kickl aus dem rechtsextremen Magazin „Info-Direkt“, da der FPÖ-Parlamentsklub darin ein Inserat geschalten hat. Es steht zweifellos fest: Seit Kickl die Macht in der Partei übernommen hat, tritt die FPÖ alle demokratischen Werte mit Füßen“, erklärt der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Martin Engelberg.

„Seit Monaten forciert Kickl eine Annäherung seiner Partei zum rechtsextremen Rand. Besonders die Verbrüderung mit der Identitären Bewegung scheint dem blauen Klubobmann ein wichtiges Anliegen zu sein, denn im selben Magazin, in dem Kickl inseriert, werden die Aktivitäten der Gruppierung heroisiert. Sollte es in der FPÖ doch noch konstruktive und verantwortungsbewusste Kräfte geben, sind diese gefordert, sich dem unfassbaren Kurs von Herbert Kickl und dessen Verbündeten entgegenzustellen, um diese gefährliche Entwicklung zu beenden“, so Engelberg abschließend.

