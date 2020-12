EdTech-Expertin Anna Iarotska und ihr Wiener Startup Robo Wunderkind erhalten Siegerpreis „Digitale Innovationen aus und für Österreich"

Die Auszeichnung durch Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ist die zehnte internationale Auszeichnung 2020 für Wiener Unternehmen

Wien (OTS) - Das junge Wiener Unternehmen Robo Wunderkind, das Kindern ab 5 Jahren mit Roboterbaukästen dabei unterstützt, spielerisch programmieren zu lernen und ihre Neugier an Technologie zu entdecken, wurde von Digitalisierungs- und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck mit dem Siegerpreis „Digitale Innovation aus und für Österreich“ ausgezeichnet. Es war heuer bereits die zehnte internationale Auszeichnung 2020 für Robo Wunderkind und seine Geschäftsführerin und EdTech-Expertin Anna Iarotska.

“Die Corona-Pandemie hat die Schulsysteme an ihre Limits gebracht und aufgezeigt, dass wir bei der Digitalisierung der Schule massiven Aufholbedarf haben. Alleine darauf zu fokussieren, wie wir mit Zoom oder Microsoft Teams das physische Klassenzimmer in den virtuellen Raum übertragen, wäre aber zu kurz gedacht. Mit der Programmier-Lernplattform Robo Wunderkind wollen wir dazu beitragen, Kinder von fünf bis 12 Jahren auf die Herausforderungen in einer technologiegetriebenen Welt vorzubereiten und ihnen wichtige Fähigkeiten mitgeben,“ erklärt IÖB-Call Preisträgerin Anna Iarotska.

Kindern spielerisch Zukunftstechnologien vermitteln

„Die österreichischen KMU und Start-ups leisten einen großen Beitrag zur Innovationskraft des Landes und stärken dadurch den heimischen Wirtschaftsstandort. Durch den verstärkten Einsatz von digitalen Innovationen in der öffentlichen Verwaltung sollen Effizienz- und Modernisierungsimpulse gesetzt werden, die unser Land in die digitale Zukunft führen. Die Robo Wunderkind Baukästen vermitteln Kindern einen spielerischen Zugang zu Zukunftstechnologien und werden bereits in zahlreichen Schulen erfolgreich eingesetzt. Ich gratuliere der Robo Technologies GmbH herzlich zum Sieg des IÖB-Calls zur digitalen Innovation 2020 für den öffentlichen Sektor“ , sagte Bundesministerin Margarete Schramböck bei der Trophäenübergabe.

Robo Wunderkind konnte sich dabei unter mehr als 100 Einreichungen durchsetzen. Eine Jury hat insgesamt drei Top-Innovationen ausgewählt, die aus ihrer Sicht die spannendsten Potenziale haben, um den öffentlichen Sektor bei der digitalen Transformation zu unterstützen.

Als weibliche Unternehmensgründerin im Bildungsbereich engagiert sich Anna Iarotska für die Förderung junger Talente und will mit Robo Wunderkind insbesondere Mädchen für Informatik, Wissenschaft und Technik begeistern. Die neuen Roboter-Baukästen des Wiener Unternehmens bekommen auch international Aufmerksamkeit und wurden heuer bereits in fünf Ländern ausgezeichnet.

Aufbau einer EdTech-Company ist kein Sprint, sondern ein Marathon

„Unser Ziel ist es, Kindern zu ermöglichen, spielerisch in die Welt des Programmierens einzutauchen. Auf kreative Art und Weise sollen sie die Fähigkeiten entwickeln, um die digitale Welt von morgen verstehen und prägen zu können. Die Preise und Auszeichnungen unseres Konzepts zeigen, dass das Thema digitales Lernen mittlerweile als besonders wichtig angesehen wird – von Eltern ebenso wie von der öffentlichen Hand. Jetzt geht es darum, wie wir digitale Innovationen in alle Schulen und zu den PädagogInnen bringen“, sagt Ed-Tech-Expertin Iarotska.

Alle Preise und Auszeichnungen von Robo Wunderkind und Anna Iarotska 2020:

Österreich

USA

Finnland

Zertifizierung der pädagogischen Qualität durch die Educational Alliance Finland

Deutschland

Women in IT Awards – Silber Auszeichnung in der Kategorie Start-Up

Großbritannien

Über Robo Wunderkind

Robo Wunderkind ist ein EdTech-Unternehmen mit Hauptsitz in Wien und ist bereits in mehr als 500 Schulen in über 20 Ländern im Einsatz. Kinder im Alter von fünf bis 12 Jahren können mit den Baukästen von Robo Wunderkind ihre eigenen Roboter bauen und programmieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robowunderkind.com/de

Bilder und Videos: www.bit.ly/RoboWunderkind

