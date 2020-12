Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ über Heilmethoden u. a. mit „Unterschätzte Osteopathie – Heilen mit den Händen“

Außerdem: „Kultur Heute“ startet den Weihnachtsgeschichten-Auftakt mit Rudolf Buchbinder

Wien (OTS) - Ein vierteiliger „ORF III Themenmontag“ geht am 14. Dezember 2020 den vielfältigen Behandlungsansätzen bei medizinischen Problemen auf den Grund. Diese reichen von der Hühnersuppe gegen Grippe über das Heilen durch Handauflegen und ganzheitliche Ansätze wie Osteopathie bis hin zum Einsatz von Gesundheitstees.

Am Morgen meldet sich „ORF III AKTUELL“ um 9.30 Uhr zum Start in die neue Woche mit den wichtigsten Neuigkeiten des Tages. Im Vorabend wird es weihnachtlich, denn in „Kultur heute“ (19.45 Uhr) lesen ab sofort und bis Mittwoch, dem 23. Dezember, prominente Persönlichkeiten ihre liebsten Weihnachtsgeschichten. Zum Auftakt stimmt Rudolf Buchbinder mit „Das letzte Weihnachtslicht“ von Clara Hohrath auf das Fest ein. Außerdem werden in der Sendung die von Xenia Hausner und Günter Brus zur Verfügung gestellten Bilder „High Fidelity“ bzw. „Stirngestirne“ vorgestellt, die im Rahmen der ORF-III-„Licht ins Dunkel“-Gala ersteigert werden können:

https://www.dorotheum.com/lid

Zum Auftakt des „ORF III Themenmontags“ befasst sich eine Doku mit „Omas Hausmittel – Wo sie helfen, wo sie schaden“ (20.15 Uhr). Dabei wird der beliebte Wadenwickel gegen Fieber genauso unter die Lupe genommen wie die Hühnersuppe gegen die Erkältung. Danach geht es weiter mit der Doku „Unterschätzte Osteopathie – Heilen mit den Händen“ (21.05 Uhr) von Antje Christ, die erstmals in ORF III ausgestrahlt wird. Viele schwören auf die Osteopathie als medizinische Leistung, andere reihen Behandlungen dieser Art in die Kategorie „Wellness“ ein. Fest steht, dass Osteopathinnen und Osteopathen den gesamten Bewegungsapparat sowie die inneren Organe des Menschen als ein zusammenhängendes System betrachten. Für sie ist der Schmerz nur ein Symptom, dessen Auslöser es aufzuspüren gilt. Die Dokumentation zeigt, wann osteopathische Behandlungen als probate Behandlungsmethode gewählt werden sollen.

Anschließend befasst sich der Themenabend mit dem „Geschäftsmodell Selbstheilung – Alternativmedizin auf dem Prüfstand“ (21.55 Uhr), bevor schließlich „Der Österreich-Check: Gesundheitstees“ (22.45 Uhr) auf dem Programm steht.

