SPÖ Josefstadt: Für eine lebenswerte und leistbare Josefstadt

Neue Bezirksvertretung in der Josefstadt angelobt

Wien (OTS/SPW) - Gestern, Freitag, fand im alten Rathaus die Angelobung der Bezirksvertretung Josefstadt statt. Aus diesem Anlass umriss der Klubvorsitzende der SPÖ Josefstadt Heinz Vettermann die Schwerpunkte und Projekte der SPÖ Josefstadt in den kommenden Jahren. Vettermann betonte, dass die Schwerpunkte weiterhin eine lebenswerte und leistbare Josefstadt sein werden. Besonders freue er sich auf den von ihm so bezeichneten Bezirkshauptplatz, den Josef Matthias Hauer Platz, bei dem er sich für eine Begegnungszone einsetzt.

Als Schwerpunkte im sozialen Bereich ist ihm der Ausbau der Pflege im Bezirk wichtig, da sich bei weitem nicht alle Pflegebedürftigen, die gerne in der Josefstadt bleiben wollen, die Seniorenresidenz leisten können. Als ganz entscheidend für die soziale Durchmischung ist die Frage des leistbaren Wohnens. Hier gilt es neben verstärkter Beratung auch mit den Möglichkeiten der Flächenwidmung zu arbeiten. „Mir ist leistbares Wohnen in der Josefstadt, das wichtigste Anliegen", so Vettermann.

Die stellvertretende Klubvorsitzende Sanja Drazic wies besonders auf das „Partizipative Budget“ hin, welches auf Antrag der SPÖ zwar beschlossen wurde, aber im kommenden Jahr umgesetzt werden muss. Ein weiteres Anliegen ist ihr eine breitere Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeit der Josefstädterinnen und Josefstädter bei Bezirksprojekten. Hier ist es vor allem die Neugestaltung des Tigerparks, die von ihr vorangetrieben wurde. „Besonders wichtig ist mir die demokratische Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger bei Großprojekten in der Josefstadt“, umreißt sie die weitere Vorgehensweise.

Auch soll das Zusatzbudget für Kulturschaffende und Gastronomiebetriebe nächstes Jahr eingeführt werden, denn vor allem während der Coronakrise müssen Hilfen direkt bei den betroffenen Menschen ankommen. Hier wolle man als Bezirk einen wesentlichen Beitrag leisten.



Gemeinsam mit den Josefstädter*innen wird sich die SPÖ für eine soziale und demokratische und damit auch leistbare Josefstadt einsetzen und dabei mit allen positiven Kräften zusammenarbeiten, betonen Drazic und Vettermann abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien