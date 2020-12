Neue Bezirksvorsteherin in Margareten: Silvia Jankovic für ein soziales Margareten

Mandatar*innen der Margaretner Bezirksvertretung von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig angelobt

Wien (OTS/SPW) - Bei der gestrigen konstituierenden Bezirksvertretungssitzung in Margareten wurde Silvia Jankovic zur neuen Bezirksvorsteherin gewählt. Die 36-jährige Expertin in öffentlicher Verwaltung und erfahrene Bezirkspolitikerin sieht Gesundheitsversorgung, Klima, öffentlicher Raum und Bildung als wichtigste Themenfelder der politischen Arbeit.

Die Angelobung der insgesamt 40 Bezirksrät*innen wurde von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig durchgeführt. Nachdem alle Mandatar*innen ihr Gelöbnis abgelegt hatten, wurde der Vorsitzende der Bezirksvertretung, Martin Böhm (SPÖ), gewählt, und im Anschluss fand die Wahl der neuen Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic statt. Als ihr Stellvertreter wurde Wolfgang Mitis in seinem Amt bestätigt. In der vorhergehenden Wahl im Klub der SPÖ Margareten wurde Elke Hanel-Torsch zur neuen sozialdemokratischen Klubvorsitzenden gewählt.

Die SPÖ Margareten hat nun 15 Sitze in der Bezirksvertretung, davon 7 Frauen. Die vielfältige Mischung an erfahrenen und neuen Mandatar*innen hat sich ein umfangreiches Programm für die nächsten fünf Jahre vorgenommen.

Ein großer Dank gilt den ausscheidenden sozialdemokratischen Mandatar*innen Walter Fandl, Ilse Kozousek, Peter Neuwirth, Johann Wielander und Susanna Wouk, die viele Jahre engagiert für Margareten gearbeitet haben. Herzlich willkommen heißt die SPÖ-Fraktion die neuen MandatarInnen Savin Abraham, Karim Hallal, Michael Kracher, Ingrid Kurath und Ve Maricic.

Ein Thema, für das sich das neue Team um Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic mit voller Kraft einsetzt, ist eine bessere Gesundheitsversorgung in Margareten: „Gerade die Corona-Krise zeigt uns, wie wichtig ein gutes Gesundheitssystem ist, auf das wir uns verlassen können. In unserem Bezirk gibt es leider viel zu wenige praktische Ärztinnen und Ärzte. Wir werden uns für zwei neue Gesundheitszentren stark machen, damit wir Margaretner*innen die beste Versorgung direkt im Grätzl haben“, so die neugewählte Bezirksvorsteherin.

Margareten ist einer der dichtbebautesten Bezirke. „Die Margaretner*innen haben kein Haus mit Garten, darum sollen viel mehr kleine Wohlfühloasen im Bezirk entstehen. Wir brauchen Naherholung und Freizeit vor der Haustüre. Wir wollen in jedem der 25 Parks eine Wasserstelle zum Abkühlen. Außerdem lautet unser Motto: Raus aus dem Beton! Mehr Rasen, mehr Pflanzen, mehr Bäume und Büsche bringen Abkühlung und eine bessere Luftqualität. Zwei Projekte, die auch dazu genutzt werden sollen, sind die Umgestaltung der Reinprechtsdorferstraße und eine Neugestaltung des Hochhausparks“, beschreibt Jankovic Pläne für den öffentlichen Raum.

Bildung ist für die neue Margaretner Bezirksvorsteherin ein ganz zentrales Anliegen: „Ich werde mich dafür einsetzen, dass die neue Ganztagsschule in der Castelligasse ein topmoderner Schulstandort am aktuellsten Stand der Technik sein wird: Die neue Schule soll aber auch ein Ort sein, an dem Kinder gerne sind, ihre ersten Freundschaften schließen, ihre Talente erkunden und Neues entdecken können.“

Abschließend lädt die neue Bezirksvorsteherin ein, Ideen und Anliegen direkt an sie zu richten: „Ich sehe mit großer Freude meiner neuen Aufgabe als Bezirksvorsteherin von Margareten entgegen und werde mich dieser verantwortungsvollen Tätigkeit mit großem Einsatz widmen. Die Margaretner*innen werde ich in die politischen Entscheidungen einbinden, denn Partizipation ist mir wichtig. Ob in meinen Sprechstunden, wenn ich im Bezirk unterwegs bin oder bei einem der Beteiligungsprojekte: Ihre Meinung ist wertvoll.“ (Schluss)



