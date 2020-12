Korosec/Ledochowski: Höchstgerichtliche Entscheidungen sind zu akzeptieren

Für neue Volkspartei Wien ist klar: Mädchen sollen frei von Zwängen aufwachsen – Recht auf Leben ist unser höchstes Gut

Wien (OTS) - Höchstgerichtliche Entscheidungen sind zu akzeptieren, so Gemeinderätin Ingrid Korosec zu den heutigen VfGH-Entscheidungen. „Wir sehen es als bedauerlich, wenn kleine Mädchen bereits in der Volksschule ein Kopftuch tragen und sich verhüllen müssen. Unser oberstes Ziel muss es sein, dass alle Mädchen frei von Zwängen aufwachsen können und ihre Selbstbestimmung im Vordergrund steht.“ Mädchen sollen sich in Österreich frei entfalten können – unabhängig von Religion oder Herkunftsland.

„Elementare Grundwerte der Politik sind der Schutz des Rechts auf Leben, ganz besonders bei älteren Menschen“, so Korosec zur Entscheidung bei der Sterbehilfe. „Das Recht auf Leben ist unser höchstes Gut“, so Jan Ledochowski, Bereichssprecher für Christdemokratie, und weiter: „Das Leben ist das höchste Gut und genießt aus gutem Grund verfassungsrechtlich höchsten Schutz.“ Die Bundesregierung prüft nun, welche gesetzlichen Schutzmaßnahmen notwendig sind.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien