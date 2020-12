Klingender Adventkalender des Österreichischen Volksliedwerks

Ein online Adventkalender mit 24 Fenstern zum Anhören und Mitsingen auf YouTube.

Wien (OTS) - Unterschiedliche Personen aus ganz Österreich und angrenzenden Gebieten sind einem Aufruf des Österreichischen Volksliedwerks gefolgt und haben ihre selbst angefertigten Musikvideos mit ihren persönlichen Liedern und Stücken zur Weihnachtszeit eingereicht. Daraus ist ein klingender Adventkalender entstanden, der auf dem YouTube-Kanal des Österreichischen Volksliedwerks zu hören ist. Von 1.-24. Dezember öffnet sich jeden Tag ein Türchen mit einem neuen musikalischen Stück und inspiriert zum gemeinsamen Singen und Musizieren über die Weihnachtszeit hinaus. Die 24 Fenster beweisen, dass sich die Bandbreite des vorweihnachtlichen Musizierens nicht nur auf „Leise rieselt der Schnee“ und „O Tannenbaum“ beschränkt. Unter den Einsendungen finden sich traditionelle Weihnachtslieder und Bearbeitungen genauso, wie Stücke und Eigenkompositionen aus der heutigen Zeit. " Volksmusik wird in den Beiträgen dabei als ein variabler Begriff verstanden, der sowohl in persönliche Musizierformen als auch in gemeinschaftliches Musizieren und in vorweihnachtliche Bräuche als selbstverständlicher Bestand integriert ist ", so die Geschäftsleiterin des Österreichischen Volksliedwerks Irene Egger. Die Musikerinnen und Sänger musizieren in Gruppen, in bestehenden Ensembles, im Familienverband zu Hause, auf öffentlichen Plätzen, in Kirchen und auch virtuell. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen professioneller Musikbranche und Amateurbereich. So vielfältig wie die Musikstücke sind, so unterschiedlich ist auch die Gestaltung der Videos. Sie reichen von Inszenierungen im privaten Bereich bis hin zu professionellen Musikvideos.

Die Videos mit Liedtexten und Noten werden im Archiv des Österreichischen Volksliedwerks archiviert und können dort auch zur weiteren Verwendung recherchiert werden. Sie geben langfristig einen Einblick und Querschnitt in das weihnachtliche Musizieren in diesem speziellen Jahr 2020. Ein Jahr, das von Sing- und Aufführungsverboten geprägt ist.

Der klingende Adventkalender des Österreichischen Volksliedwerks

