„Thema“: Schneechaos in Kärnten und Osttirol – Rekordmengen und böse Erinnerungen

Außerdem am 14. Dezember um 21.10 Uhr in ORF 2: Ein Mechaniker als Weihnachtsengel

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 14. Dezember 2020, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Schneechaos in Kärnten und Osttirol – Rekordmengen und böse Erinnerungen

An solche Schneemengen können sich selbst die ältesten Osttirolerinnen und Osttiroler nicht erinnern. In drei Tagen schneite es so viel wie noch nie seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880. In Prägraten hat eine Lawine vier Häuser verschüttet. Tausende Haushalte in Osttirol und Oberkärnten waren ohne Strom. Im Oberkärntner Flattach kamen die Erinnerungen an November letzten Jahres hoch. Mehrere Häuser wurden damals nach extremen Niederschlägen von Muren verschüttet, Familien konnten sich gerade noch retten. „Gottseidank ist vor vier Wochen der Lawinen- und Murenschutz fertig geworden“, sagt der Flattacher Bürgermeister Kurt Schober. Das dürfte jetzt viele Familien vor einer weiteren Katastrophe bewahrt haben. Vanessa Böttcher und Oliver Rubenthaler berichten.

Ein Mechaniker als Weihnachtsengel

Vor genau einem Jahr hat „Thema“ zum ersten Mal über ihn berichtet:

Hans Eidenhammer, ein pensionierter Automechaniker, der alte Autos repariert und an Familien in Not verschenkt. Das selbstlose Sozialprojekt des 70-Jährigen wurde zur Erfolgsgeschichte: Viele Zuseherinnen und Zuseher haben seither Kontakt mit Hans Eidenhammer aufgenommen, um ihm ihr altes Auto für sein Projekt zu überlassen oder ihn mit einer Geldspende zu unterstützen. Bis heute konnte Hans Eidenhammer 53 Autos reparieren und an bedürftige Familien verschenken, berichtet Eva Kordesch.

Hilfe für den Zirkus in Not

Weihnachten – das ist die Hochsaison für den Zirkus. Heuer aber bleibt das Zelt kalt, dunkel und leer. Der Lockdown trifft die Artistinnen und Artisten hart. „Wir haben immer einen Plan B. Aber jetzt sind wir ratlos“, sagt Direktor Louis Knie jun. Sein Zirkus ist in Linz gestrandet, die Rücklagen sind aufgebraucht. Ein Spendenaufruf hat die Menschen in Linz mobilisiert. Landwirt Thomas Fuchs kommt mit seinen drei Kindern, um Heu für die 30 Zirkuspferde zu bringen. Manche bringen kleine Geschenke für die Zirkuskinder. Als Dank gibt es eine spontane Showeinlage im Freien. Wie meistern Artisten und Tiere die Krise? Sonja Hochecker berichtet.

40. Todestag von John Lennon – Erinnerungen an seinen skurrilen Wien-Besuch

Sie waren nur einmal in Wien: 1969 sorgten John Lennon und seine Frau Yoko Ono mit ihrem Auftritt für Staunen. Das frisch verheiratete Paar nutzte seine Popularität, um für den Frieden zu werben. Berühmt wurde das „Bed-in“ in einem Amsterdamer Hotel. In Wien gaben John und Yoko vor völlig verdutzten Journalisten im Hotel Sacher eine Pressekonferenz, bei der sie keiner zu Gesicht bekam. Sie waren von einem Leintuch verhüllt, um ein Zeichen gegen Vorurteile zu setzen. „Es war sehr skurril“, erinnert sich Richard Goll, damals Redakteur bei der Ö3-Musicbox. Gemeinsam mit André Heller und Alfred Treiber stellte er Fragen, die Lennon offenbar gefallen haben. So wurden sie zu einem Exklusivinterview in die Suite 101 geladen. Zum 40. Todestag von John Lennon hat Christoph Bendas ins Archiv geschaut.

