Grüne/Tomaselli: “Ankündigungen im Ibiza-Video sind Realität geworden.”

Wien (OTS) - Anlässlich der Festnahme des mutmaßlichen Drahtziehers des Ibiza-Videos rückt auch die Arbeit des Ibiza-Untersuchungsausschusses wieder ins Rampenlicht. “Mit diesem Video hat alles begonnen. Dass der Untersuchungsausschuss so tief in das System Türkis-Blau blicken kann, ist auf die Ermittlungen nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos zurückzuführen”, ordnet Nina Tomaselli, Fraktionsführerin der Grünen im U-Ausschuss, die aktuellen Geschehnisse ein.



Der Ibiza-U-Ausschuss untersucht die Aussagen Straches zu Postenschacher, Umbau der Republik, schwindliger Parteienfinanzierung und Gesetzeskauf auf ihren Wahrheitsgehalt.



“Vieles, was Strache in diesem Video angekündigt hat, ist später tatsächlich umgesetzt worden. Nur nicht von ihm selbst und wesentlich professioneller”, verweist Tomaselli auf Erkenntnisse aus dem U-Ausschuss zur mutmaßlichen Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung.



Privatdetektiv Julian H. ist in den U-Ausschuss geladen: “Wir möchten gerne wissen, ob er aus persönlichem Interesse, politischen Erwägungen gehandelt hat, oder ob es um einen plumpen Erpressungs- oder Verkaufsversuch ging”



“Ich bin froh, dass ein weiterer großer Puzzlestein zum Ibiza-Video gefunden ist. Jetzt geht es darum, das System Türkis-Blau Schicht für Schicht aufzudecken”, sagt Tomaselli.











