MEGA Bildungsstiftung startet „Österreichischen Bildungsklima-Index"

Wien (OTS) - Eine österreichweite Studie im Auftrag der MEGA Bildungsstiftung befragt ab Mitte Dezember 2020 Schüler, Eltern sowie Pädagogen und Schulleiter. Erhoben werden Zukunftsthemen, Innovationspotenziale und Zufriedenheit mit der österreichischen Bildungslandschaft. Die daraus gewonnenen Daten und Informationen dienen der Diskussion, Schwerpunktsetzung und Entwicklung von Projekten, Kooperationen und Förderprogrammen und werden für Bildungsinteressierte, für Politik und Medien und die Öffentlichkeit wissenschaftlich aufbereitet.



Die MEGA Bildungsstiftung, gegründet von der B&C Privatstiftung und der Berndorf Privatstiftung, fördert seit 2019 in großem Umfang Bildungsinnovationen und Projekte, die sich in den Bereichen Chancenfairness, "Life Skills" und Wirtschaftsbildung engagieren. Über 1,5 Millionen Euro wurden von der Stiftung seit ihrer Gründung bereits direkt an Schulen, NGOs und innovative Bildungsprojekte in ganz Österreich ausgeschüttet.



Jetzt setzt die Stiftung eine neue Initiative und hat eine groß angelegte Studie beauftragt, die in den kommenden Jahren regelmäßig wiederholt werden soll. Dieser "Bildungsklima-Index" gibt dann künftig Auskunft über langfristige Entwicklungen und aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zum Innovations- und Entwicklungspotenzial des heimischen Bildungssystems.



Bildungsklima-Index: Daten und Impulse für österreichische Bildungslandschaft

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen breit veröffentlich werden. Sie dienen in Zukunft als Hilfestellung bei der Entwicklung von öffentlichen und privaten Förderprogrammen und zur Bedarfserhebung bezüglich Kooperationen zwischen Wirtschaft und Bildungslandschaft. In der ersten Umfragereihe, die noch in diesem Jahr startet, werden Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen befragt. In Zukunft sollen auch Fachhochschulen, Universitäten sowie Personalverantwortliche und Führungskräfte aus der Wirtschaft zu ihren Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem heimischen Bildungssystem interviewt werden.



Andreas Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung: „Mit den aus dem Bildungsklima-Index gewonnen wissenschaftlichen Daten werden wir der heimischen Bildungslandschaft aussagekräftige Zahlen, Daten und Fakten zur Verfügung stellen und die Wirksamkeit von Innovationen und Investitionen im Bildungssystem noch besser messen können. Ich freue mich, dass schon jetzt so viele Partnerorganisationen, Expertinnen und Experten aus dem Bildungsbereich mit an Bord sind.“



Mit der Durchführung der Umfrage wurde das Wiener Markt- und Meinungsforschungsinstitut "Triple M" beauftragt. Erste Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 öffentlich präsentiert.



Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) bündelten die B&C Privatstiftung (www.bcgruppe.at) und die Berndorf Privatstiftung ihre Ressourcen und Aktivitäten bei der Bildungsförderung, um bestehende innovative Bildungsprojekte im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, auszubauen und allen Bildungseinrichtungen in Österreich zur Verfügung zu stellen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung liegen in den Bereichen „Chancenfairness in der Bildung“ und „Allgemeine Wirtschaftskompetenz“. Die MEGA Bildungsstiftung hat im September 2019 ihre operative Tätigkeit mit einem eigenen Büro in Wien aufgenommen. Als Mitglied des Expertenbeirats wirkt unter anderem Matthias Strolz mit, der sich schon in der Gründungsphase als Ideengeber eingebracht hat.



