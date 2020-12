"Österreich isst informiert": Das steckt hinter Werbung für Lebensmittel

Die Wissensplattform oesterreich-isst-informiert.at zeigt, welche Anforderungen an Lebensmittelwerbung gelten und wie die Hersteller ihre Verantwortung wahrnehmen.

Die österreichische Lebensmittelindustrie steht für einen gewissenhaften Umgang mit Lebensmittelkommunikation und -werbung. Die Hersteller haben eine große Verantwortung und nehmen diese sehr ernst Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie

Wien (OTS) - In Österreich wird derzeit über strengere Regelungen für die Bewerbung von Lebensmitteln und Getränken diskutiert. Der aktuelle Newsletter von "Österreich isst informiert" —­ einer Initiative der österreichischen Lebensmittelindustrie — beleuchtet, welche Vorgaben und Initiativen im Bereich der Lebensmittelwerbung bereits bestehen. Die Wissensplattform oesterreich-isst-informiert.at bietet Informationen über Lebensmittel und deren Verarbeitung sowie Service und Tipps.

Verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmittelwerbung

"Die österreichische Lebensmittelindustrie steht für einen gewissenhaften Umgang mit Lebensmittelkommunikation und -werbung. Die Hersteller haben eine große Verantwortung und nehmen diese sehr ernst" , sagt Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie. Zusätzlich zu den geltenden Rechts­vorschriften erlegen sich Lebensmittel­unternehmen seit vielen Jahren auf freiwilliger Basis Werbebe­schränkungen auf. Beispiele sind die Initiativen von Herstellern alkoholhaltiger Getränke oder der besondere Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Im Fokus: Rechtliche Bestimmungen

"Österreich isst informiert" stellt freiwillige Initiativen von Lebensmittelverbänden in Österreich und Europa vor. Außerdem werden die rechtlichen Bestimmungen für Lebensmittelwerbung auf österreichischer und europäischer Ebene beleuchtet. Ein weiterer Beitrag führt durch die Geschichte der Lebensmittelwerbung von antiken Marktschreiern bis zum modernen Online-Marketing. Auch Gesundheitswerbung wird thematisiert: Um Konsumentinnen und Konsumenten vor Irre­führung zu bewahren, ist diese in der EU streng geregelt.

Aromen, Novel Food und Quiz zum Entsorgen von Verpackungen

Genussvoll wird es beim Thema Lebensmittelaromen: DI Stephan Mölls vom heimischen Aromaspezialisten esarom erklärt im Interview, warum Lebensmittel Aromen brauchen und welche Trends sich abzeichnen. Auch den Besonderheiten von Novel Food — das von Algenöl bis zu Insekten reicht — geht "Österreich isst informiert" auf den Grund. In einem brandneuen Quiz kann das Wissen über die Entsorgung von Lebensmittelverpackungen getestet werden. Interessiert? Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.

Über "Österreich isst informiert"

Mit der Wissensplattform "Österreich isst informiert" setzt die heimische Lebensmittelindustrie ein Zeichen für mehr Sachlichkeit in der öffentlichen Debatte. Das Online-Magazin umfasst sechs Rubriken: Lebensmittel, Herstellung, Industrie, Menschen, Verantwortung sowie Tipps und Service. Videos und Bildergalerien vermitteln Einblicke in den Alltag der Lebensmittelhersteller und machen so die Produktion erlebbar. Mehr: oesterreich-isst-informiert.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Koßdorff

Geschäftsführerin im Fachverband der Lebensmittelindustrie

Tel.: +43 1 712 21 21 – 14

k.kossdorff @ dielebensmittel.at



Food Business Consult

DI Oskar Wawschinek MAS MBA

Pressesprecher für den Fachverband der Lebensmittelindustrie

+43/664-5456350

office @ foodbusiness.at