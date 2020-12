VBJ: Regierungsvorlage stellt die Förderung der jüdischen Vielfalt in Österreich sicher

Wien (OTS) - Die Gesetzesinitiative der Bundesregierung, mit der die Förderung des österreichisch-jüdischen Kulturerbes und des jüdischen Gemeindelebens verankert werden soll, wird seitens des Vereins Bucharischer Juden Österreichs (VBJ) ausdrücklich begrüßt. Künftig soll die Israelitische Religionsgesellschaft (IRG) jährlich mit EUR 4 Mio. gefördert werden.

Laut Gesetzesentwurf wird die IRG diese zweckgebundenen Mittel für den Schutz jüdischer Einrichtungen, die Erhaltung und Pflege des österreichisch-jüdischen Kulturerbes, die Förderung von Projekten mit und zugunsten der jungen Generation, die Aufrechterhaltung des jüdischen Gemeindelebens, Initiativen des gesellschaftlichen Austausches und den Dialog der Religionen einsetzen.

Das Gesetz sieht vor, dass die IRG sämtliche in der IRG vorhandenen jüdischen Traditionen angemessen zu vertreten hat. Die zweckgebundene Verwendung ist auch jährlich in einem schriftlichen Bericht gegenüber dem Bundeskanzleramt nachzuweisen und der Nachweis muss von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer bestätigt werden. Das ist ein wichtiger und wesentlicher Schritt bei der Berücksichtigung der vielen Strömungen und Facetten des Judentums in Österreich.

„Der Gesetzgeber betont zu Recht die Vielfalt des kulturellen Erbes des Judentums in Österreich und sieht wirksame Kontrollmechanismen vor, damit diese Förderung auch wirklich allen in der jüdischen Gemeinschaft zugute kommt. Wir als VBJ werden hier natürlich auch unsere Rolle erfüllen, um sicherzustellen, dass die Fördermittel entsprechend verwendet und die Vielfalt damit gefördert wird.“ erläutert VBJ-Obmann Israel Abramov. „Wir danken der Bundesregierung für diese großzügige Förderung und die dementsprechende Wertschätzung des Judentums in Österreich.“, so Abramov weiter.





Über den VBJ:

Der Verein Bucharischer Juden Österreichs (VBJ) ist mit sechs gewählten Kultusvorstehern die zweitstärkste Fraktion in der IKG Wien und ist mit seiner Infrastruktur maßgeblich am aktiven jüdischen Leben der Wiener Juden beteiligt. So hat der VBJ wesentliche Einrichtungen der jüdischen Gemeinde forciert und etwa an Schulen, Kindergärten, der Verfügbarkeit koscherer Lebensmittel und Restaurants, Synagogen, Lernhäusern und Veranstaltungsräumlichkeiten mitgewirkt. Zudem unternimmt der VBJ im Regelfall über 100 Veranstaltungen im Jahr. Die bucharischen Juden bekennen sich zur Strömung des sefardischen Judentums.

