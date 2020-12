HÖRT! HÖRT! BEETHOVEN HAT 250. GEBURTSTAG!

WIENBEETHOVEN2020 – ein Resümee

Wien (OTS/RK) - Die Stadt Wien feierte 2020 ein ganzes Jahr lang den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens. Der Wahlwiener hat wie kein anderer Musiker Wien, die europäische Idee des Idealismus und damit geistesgeschichtlich Europa geprägt – und tut dies bis heute. Wien als Welthauptstadt der Musik ist ohne Beethoven schwer vorstellbar.

Die Aktivitäten des Wiener Beethovenjahres wurden unter der Dachmarke WIENBEETHOVEN2020 gebündelt und von Dr. Susanne Schicker geleitet. Offizieller Start von WIENBEETHOVEN2020 war das Eröffnungsfest im Festsaal des Wiener Rathauses am 16. Dezember 2019, das Ende läutet der 16. Dezember 2020 ein. Das feierliche Geburtstagskonzert zum 250. Geburtstag gemeinsam mit der MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) muss coronabedingt auf den 15. März 2021 verschoben werden und wird im Festsaal des Wiener Rathauses stattfinden.

Beethoven gehört allen!

WIENBEETHOVEN2020 hat für alle in Wien lebenden Menschen reichlich Gelegenheit geboten, sich auf viele verschiedene Arten an den unterschiedlichen Orten intensiv mit der Person und dem Genie Ludwig van Beethoven auseinanderzusetzen.

Rund 320 Beethoven Konzerte standen wienweit auf dem Programm, 20 Ausstellungen mit Beethoven Schwerpunkt wurden und werden noch bis 2021 gezeigt. 54 Veranstaltungen, wie zum Beispiel das internationale Beethoven Symposium der Universität Wien, mehrere dem Jahresregenten gewidmete Webinare an den Volkshochschulen oder die feierliche Beethoven-Hof-Benennung im 21. Gemeindebezirk wurden durchgeführt.

Auch mit Bonn, der Geburtsstadt Beethovens, gab es eine enge Zusammenarbeit. Bürgermeister Michael Ludwig nahm zuletzt im Beethoven Museum Wien eine von der Bonner Beethoven Jubiläumsgesellschaft BTHVN2020 gespendete goldfarbene Beethoven-Statue feierlich entgegen.

Einige Projekte konnten aufgrund der Corona Entwicklung nicht stattfinden oder fanden einen neuen Aufführungsort im Internet oder Fernsehen. Dazu gehörte z.B. der Musikfrachter, ein zur schwimmenden Bühne umgebautes Frachtschiff, das über Rhein, Main und Donau über sechs Wochen lang nach Wien fahren sollten. Nach der Absage wurde der Musikfrachter in ein schwimmendes Studio, ein Produktionsort für digitale Konzert- und Vermittlungsformate umgewandelt. Die Premiere von Fidelio, im Auftrag vom Theater an der Wien von Christoph Walz neu inszeniert, musste ins Fernsehen verlegt werden, erreichte jedoch dadurch ein viel breiteres Publikum.

Auch Wiener Traditionsunternehmen konnten als Kooperationspartner gewonnen werden. Cobenzl präsentiert einen Grüner Veltliner Classic 2019 - Beethoven 2020, STAUD’S die „STAUD’S Erdbeere Beethoven“, Trześniewski zelebriert den 250. Geburtstag mit einem WIENBEETHOVEN2020-Brötchen mit Tafelspitz, Ei, Gurke, Karotte und Kren. Von Demmers Teehaus gibt es eine aromatische Teemischung WIENBEETHOVEN2020 und durch Beethovens Leidenschaft für Kaffee inspiriert, kreierte die Bäckerei Ströck einen Sacher-Kaffeewürfel, der bis Mitte 2020 erhältlich war.

Beethoven ist in Wien!

Einige WIENBEETHOVEN2020 Highlights im Rückblick:

Eröffnungsfeier WIENBEETHOVEN2020 im Wiener Rathaus mit Beiträgen der Muk (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) und der mdw (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)

Silvesterpfad mit Beethoven: 31.12.2019 / 01.01.2020

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Andris Nelsons

Filmfestival Rathausplatz mit Beethoven-Schwerpunkt

Theater an der Wien: Fidelio in der 2. Fassung von 1806 in einer Inszenierung von Christoph Waltz

Wiener Staatsoper: Fidelio Urfassung (Leonore)

A Lyrical Singer’s Life Kulturverein: Fidelio 2020 – Wagnis zur Liebe

Österreichische Nationalbibliothek: „Beethoven Menschenwelt und Götterfunken“ (bis 10 Jänner 2021)

Haus der Musik: „Hommage á Beethoven“ Begehbares Ensemble - "Inside Beethoven" (bis 7. März 2021)

Bestattungsmuseum, Sonderausstellung „Beethoven und seine ZeitgenossInnen“

Leopold Museum Ausstellung: „Inspiration Beethoven. Eine Symphonie in Bildern aus Wien 1900“ (bis 5. April 2021)

Kunsthistorisches Museum: „Beethoven bewegt.“ (bis 21. Jänner 2021)

Secession: Beethovenfries / Raum- und Klangerlebnis Beethoven

Symposium Prof. Birgit Lodes: „Beethoven‐Geflechte“ – Internationale und interdisziplinäre Tagung zum Beethoven‐Jahr 2020

Wiener Vorlesung: „Wer war Ludwig van?“

Mozarthaus Vienna: Sonderausstellung: Die Trias Der Wiener Klassik: Haydn – Mozart – Beethoven. Gemeinsamkeiten - Parallelen – Gegensätze‘ (bis 31. Jänner 2021)

Wien Bibliothek: „Beethoven und seine Verleger“

arbeiter.innen.konzerte in den Gemeindebauten der Stadt Wien

Ludwig am Himmel

theaterfink: „Ludwig van Beethoven Der Um-Zugvogel“

Benennung: Beethoven-Hof (Gemeindebau: O'Brien-Gasse 26-30, 1210 Wien)

Gesprächsreihe ExpertInnen „Let´s talk about Beethoven“, eine Kooperation zwischen WIENBEETHOVEN2020 und dem Haus der Musik.

Mauthausen Komitee Österreich: „Fest der Freude“ auf ORF III

Wiener Festwochen: Thomas Geiger Bust Talks mit Ludwig van Beethoven



Ausblick: Beethoven bleibt in Wien!

Am Neujahrstag, dem 01. Jänner 2021, präsentiert ORF 2 um 17.05 Uhr die ORF-Wien-Jahresrückschau „Genie, Rebell, Revolutionär – Beethoven in Wien“. Im Frühjahr 2021 erscheint der Jahresalmanach zum Wiener Beethovenjahr in Buchform im Amalthea-Verlag. Das für den 16.12.2020 im Wiener Rathaus geplante Geburtstagskonzert wird am 15. März 2021 mit einem von der MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) gespieltes Beethoven-Konzert im Rathaus – unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen – für alle in Wien lebenden Menschen begangen. Informationen werden zeitgerecht auf www.wienbeethoven2020.at zur Verfügung gestellt.



