Continentale Assekuranz Service GmbH: Ablebensversicherung noch 2020 abschließen und deutlich sparen

Wien (ots) - Schnell sein lohnt sich: Noch bis Jahresende sichern sich Kunden die ausgezeichnete Ablebensversicherung der EUROPA besonders preiswert. Sie können bis zu 25 Monatsprämien sparen. Für Paare wird es bis Silvester sogar noch günstiger.

"Unsere Kunden werden für uns als Versicherer bereits am 1. Januar 2021 ein Jahr älter. Das hat Einfluss auf die Höhe der Prämien über die gesamte Laufzeit", erklärt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand der EUROPA Lebensversicherung. Wird der Vertrag also noch 2020 abgeschlossen und der Versicherungsbeginn auf den 1. Dezember 2020 datiert, zahlen Kunden deutlich günstigere Prämien als bei einem Beginn im neuen Jahr. In Österreich sind die Produkte der EUROPA Lebensversicherung über die Continentale Assekuranz Service GmbH erhältlich.

Bis zu 25 Monatsprämien sparen

Beispielsweise spart ein 40-jähriger Angestellter so bei einer Laufzeit von 20 Jahren bis zu 25 Monatsprämien (Premium-Tarif, Nichtraucher seit mindestens 10 Jahren, Versicherungssumme 200.000 Euro). Besonders schnell und bequem können Vermittler und Kunden die Ablebensversicherung der EUROPA über den Online-Rechner abschließen. Der eGesundheitsCheck macht dabei ein Sofort-Votum möglich.

Bester Schutz für alle Berufsgruppen

Die EUROPA punktet aber nicht nur mit günstigen Prämien. "Mit unseren erst im September neu aufgelegten Tarifen haben wir unseren Kunden ein perfektes Paket aus Top-Preis und hoher Leistungsfähigkeit geschnürt. Und das sehen nicht nur wir so, sondern auch die Fachpresse", sagt Dr. Helmut Hofmeier. So zeichnete das deutsche Magazin Focus Money den Premium-Tarif des Versicherers jüngst für alle getesteten Berufsgruppen mit der Höchstnote "Hervorragend" aus. Getestet wurde vom Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI).

Jetzt Partner-Bonus sichern

Paare profitieren bis Ende des Jahres zudem doppelt: Schließen zwei Partner jeweils eine Ablebensversicherung bei der EUROPA ab, so erhält der Vertrag, der als zweites polizziert wird, ein Prämienguthaben in Höhe von 50 Euro.

Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen zur Ablebensversicherung der EUROPA unter https://makler.continentale.at/europa-risiko-lv.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die CAS bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Der Verbund ist seit mehr als zwei Jahrzehnten mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich erfolgreich. 1996 startete die Continentale auf dem hiesigen Markt als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. Sie gehörte außerdem zu den ersten Anbietern von Fondspolizzen. Mit ausgezeichneten Tarifen zum kleinen Preis gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gerfried Karner

Geschäftsführer Continentale Assekuranz Service GmbH

Tel.: 01/5123352-16

office @ continentale.at