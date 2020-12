FinanzAdmin schließt Rahmenvertrag mit Infina

Die Berater von FinanzAdmin erhalten Zugang zur Kreditplattform Profin

Innsbruck/Wien (OTS) - Die INFINA Credit Broker GmbH, der größte unabhängige Kreditvermittler in Österreich, und die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH, als größter unabhängiger Beraterverbund, kooperieren im Kreditbereich. Den BeraterInnen der FinanzAdmin-Gruppe steht seit November 2020 die Nutzung der Kreditplattform Profin zur Verfügung. Im aktuell niedrigen Zinsumfeld gelten

Immobilienveranlagungen und Immobilienfinanzierungen als Wachstumstreiber in der Branche.

FinanzAdmin kooperiert bereits mit ca. 300 erfahrenen BeraterInnen als Haftungsdach im Wertpapierbereich und als Provider für die Abwicklung von Versicherungen. Durch die Zusammenarbeit mit Infina wird das Geschäftsfeld Finanzierungen als dritte Säule abgebildet.



Beim Onboarding wird zwischen Kreditvermittlern als Direktnutzer der Kreditplattform Profin und Tippgebern, die selbst nicht aktiv in der Kreditberatung tätig sind, unterschieden. Der Außenauftritt der einzelnen BeraterInnen erfolgt analog zum Versicherungsbereich jeweils unter eigener Marke. FinanzAdmin wird damit als Financial Hub und One-Stop-Shop eine führende Rolle für unabhängige FinanzberaterInnen einnehmen, da alle bedeutenden Geschäftsbereiche über einen Marktplatz abgedeckt werden können.



Das Finanzierungsgeschäft wird die FinanzAdmin Gruppe über die neu gegründeten Tochtergesellschaften, Vers-Admin Agentur GmbH und Vers-Admin M. GmbH, abwickeln. Damit verschafft die Muttergesellschaft ihren BeraterInnen direkten Zugang zur digitalen Kreditplattform Profin, an die bereits mehr als 100 Kreditinstitute in Österreich und Deutschland angebunden sind.



„Wichtig bei der Entscheidung war uns, dass wir unseren BeraterInnen auch im Finanzierungsbereich modernste Services und hocheffiziente Prozesse bieten, so wie wir dies bereits standardisiert im Wertpapier- und Versicherungsbereich gewohnt sind“, so Reinhard Magg, Geschäftsführer von der FinanzAdmin. „Nahezu alle größeren Kreditinstitute am österreichischen Markt haben den Mehrwert digitaler Antragsstrecken für Finanzierungen erkannt und sind heute Produktgeber und Schnittstellen-Partner von Infina.“

FinanzAdmin bietet angeschlossenen BeraterInnen auch in diesem Segment attraktive Abschlussprovisionen und künftig auch eine Schnittstelle zwischen Profin und Maklerservicecenter (MSC). Da alle Abrechnungen ebenfalls über Profin erfolgen, entsteht zudem kein administrativer Aufwand für die Nutzer.

„Wir sind davon überzeugt, dass die BeraterInnen von FinanzAdmin durch den Einsatz unserer Plattform eine erhebliche Effizienzsteigerung bei der Abwicklung von Finanzierungen generieren”, führt Christoph Kirchmair, CEO von Infina aus. „Die Bestimmungen des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes (HIKrG) sowie die jüngsten Verschärfungen auf europäischer Ebene haben dazu beigetragen, dass stringente Prozesse und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben unabdingbar sind. Die freien Vermittler von FinanzAdmin erhalten mit Profin diese Unterstützung digital und können sich voll auf die persönliche Kundenberatung konzentrieren.“

Über FinanzAdmin-Gruppe

Die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH (FinanzAdmin) wurde im Jahr 2006 als Infrastrukturdienstleister und Haftungsdach für VermögensberaterInnen in Wien gegründet und ist seit 2010 eine 100-prozentige Tochter der deutschen FondsKonzept AG.

Diese besteht seit 1999 und agiert als offener Maklerverbund und integrierter Dienstleister für Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die digitale Administration aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die hausinterne Plattform Maklerservicecenter (MSC) und ihre Steuerung in einem Cross-Channel-Vertrieb. Zum 30.11.2020 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen bei FondsKonzept rd. 12,3 Mrd. Euro, wovon mehr als eine Mrd. Euro auf die FinanzAdmin entfallen.

Über Infina



Infina ist ein österreichweit tätiges, unabhängiges Beratungsunternehmen und der Wohnbau-Finanz-Experte für Immobilienfinanzierungen. Zudem betreibt Infina die Kreditplattform Profin. Kunden und Partner profitieren von der Größe von Infina am Markt und der Zielsetzung für jeden Kunden die passende Finanzierung zu finden.

Das Unternehmen wurde bereits 2001 gegründet. Neben den beiden Standorten in Innsbruck und Wien nutzen aktuell mehr als 400 Vertriebspartner, davon 100 Verbundpartner sowie mehrere Corporate Partner, die Immobilien-Kreditplattform Profin für die Abwicklung und Aufbereitung von Finanzierungen. Infina verfügt über 90 Standorte in ganz Österreich und mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kreditgeschäft. Das Neugeschäftsvolumen im Zeitraum Jänner bis November 2020 belief sich auf 1,3 Milliarden Euro. Infina ist damit Marktführer bei der freien und digitalen Vermittlung

privater Immobilienfinanzierungen.

